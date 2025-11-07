ETV Bharat / sports

7 खिलाड़ी चोट के चलते हुए बाहर, दिग्गज को भी नहीं मिली टीम जगह, देखें पूरा स्क्वाड

वेस्टइंडीड के खिलाफ होने वाली आगामी 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टीम का ऐलान कर दिया गया है.

NEW ZEALAND VS WEST INDIES ODI
भारतीय टीम के खिलाफ शॉट लगाते केन विलियमसन (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : November 7, 2025 at 9:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद : वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की होम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इस दल में अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन को मौका नहीं मिला है. उन्हें न्यूजीलैंड की टीम से बाहर रखा गया हैं. विलियमसन ने इस महीने की शुरुआत में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और अब वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे.

इस सीरीज का आगाज 16 नवंबर को क्राइस्टचर्च में होने जा रहा है. ब्लैक कैप्स को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्रमुख तेज गेंदबाज मैट हेनरी की वापसी से मजबूती मिली है, जबकि शानदार फॉर्म में चल रहे ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर एक बार फिर टीम की कप्तानी करेंगे. टीम इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में मिली वनडे सीरीज जीत से मिले मोमेंटम को जारी रखना चाहेगी.

ये 7 खिलाड़ी चोट के चलते हुए बाहर
मोहम्मद अब्बास (पसलियां), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) चोट के कारण बाहर हैं, जबकि तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद 14 खिलाड़ियों की टीम में अपनी जगह बनाए रखी है.

न्यूजीलैंड के कोच रॉब वाल्टर टिकनर के हालिया प्रदर्शन से प्रभावित हैं और उन्हें लगता है कि 32 वर्षीय खिलाड़ी टीम में अपनी जगह बनाए रखने का हकदार था. वाल्टर ने कहा, 'हम इंग्लैंड के खिलाफ टिक्स से इससे ज़्यादा की उम्मीद नहीं कर सकते थे. वह बहुत एनर्जी लेकर आए और उनकी गति और उछाल दुनिया के कुछ बेहतरीन बल्लेबाजों के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हुई'.

उन्होंने आगे कहा, 'यह बहुत अच्छा है कि हम उन खिलाड़ियों को पुरस्कृत कर पा रहे हैं जो कड़ी मेहनत करते हैं और मौका मिलने पर प्रदर्शन करते हैं, और हम जानते हैं कि वह एक और महत्वपूर्ण सीरीज में हमारे लिए एक बड़ी संपत्ति होंगे. वेस्ट इंडीज हमेशा खतरनाक टीम रही है और उनके पास ऐसे कई खिलाड़ी हैं जो किसी भी फॉर्मेट में गेम का रुख बदल सकते हैं'.

वेस्टइंडीज के खिलाफ न्यूजीलैंड का वनडे स्क्वाड
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, ज़ैक फाउलक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, टॉम लैथम, डेरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर, विल यंग

वेस्टइंडीज-न्यूजीलैंड सीरीज का शेड्यूल

  • पहला वनडे - क्राइस्टचर्च, 16 नवंबर
  • दूसरा वनडे - नेपियर, 19 नवंबर
  • तीसरा वनडे - हैमिल्टन, 22 नवंबर
ये खबर भी पढ़ें : IND vs AUS: भारत के स्टार ऑलराउंडर ने हासिल किया खास मुकाम, गेंद से मचाया धमाल

TAGGED:

NEW ZEALAND VS WEST INDIES ODI
NEW ZEALAND ODI SQUAD
KANE WILLIAMSON
MITCHELL SANTNER
NEW ZEALAND VS WEST INDIES ODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

मिस यूनिवर्स 2025: क्या है सैशिंग सेरेमनी हंगामा, मैक्सिको क्वीन समेत अन्य कंटेस्टेंट्स ने क्यों किया वॉक आउट? जानें यहां

लुधियाना के देतवाल गांव में पराली जलाने की संख्या जीरो, गांव को सम्मानित करेगा कृषि विभाग

वर्ल्ड कप विनर्स को टाटा का तोहफा, लॉन्च से पहले ही सभी खिलाड़ियों को मिलेगी लग्जरी कार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.