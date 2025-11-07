ETV Bharat / sports

7 खिलाड़ी चोट के चलते हुए बाहर, दिग्गज को भी नहीं मिली टीम जगह, देखें पूरा स्क्वाड

भारतीय टीम के खिलाफ शॉट लगाते केन विलियमसन ( IANS )

हैदराबाद : वेस्टइंडीज के खिलाफ होने वाली 3 वनडे मैचों की होम सीरीज के लिए न्यूजीलैंड ने अपने स्क्वाड का ऐलान कर दिया है. इस दल में अनुभवी बल्लेबाज केन विलियमसन को मौका नहीं मिला है. उन्हें न्यूजीलैंड की टीम से बाहर रखा गया हैं. विलियमसन ने इस महीने की शुरुआत में टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी और अब वह वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेलेंगे. इस सीरीज का आगाज 16 नवंबर को क्राइस्टचर्च में होने जा रहा है. ब्लैक कैप्स को वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए प्रमुख तेज गेंदबाज मैट हेनरी की वापसी से मजबूती मिली है, जबकि शानदार फॉर्म में चल रहे ऑलराउंडर मिशेल सेंटनर एक बार फिर टीम की कप्तानी करेंगे. टीम इंग्लैंड के खिलाफ हाल ही में मिली वनडे सीरीज जीत से मिले मोमेंटम को जारी रखना चाहेगी. ये 7 खिलाड़ी चोट के चलते हुए बाहर

मोहम्मद अब्बास (पसलियां), फिन एलन (पैर), लॉकी फर्ग्यूसन (हैमस्ट्रिंग), एडम मिल्ने (टखना), विल ओ'रूर्के (पीठ), ग्लेन फिलिप्स (ग्रोइन) और बेन सियर्स (हैमस्ट्रिंग) चोट के कारण बाहर हैं, जबकि तेज गेंदबाज ब्लेयर टिकनर ने इंग्लैंड के खिलाफ कुछ अच्छे प्रदर्शन के बाद 14 खिलाड़ियों की टीम में अपनी जगह बनाए रखी है.