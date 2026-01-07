ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार वर्ल्ड कप टीम में किया गया शामिल

हैदराबाद: न्यूजीलैंड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी मिशेल सेंटनर करेंगे, जो अपने नौवें सीनियर ICC इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं. इसके अलावा तेज गेंदबाज जैकब डफी को टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार मौका मिला है. जैकब डफी शानदार फॉर्म में

31 साल के डफी न्यूजीलैंड की टी20 टीम में अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे. वह न्यूजीलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में जबरदस्त फॉर्म में हैं, उन्होंने 2025 में 36 मैचों में 17 की औसत से कुल 81 इंटरनेशनल विकेट लिए, जिससे उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना एक वर्ष में 79 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया. स्क्वाड में पांच चोटिल खिलाड़ी

खास बात यह है कि इस वर्ल्ड कप टीम के पांच खिलाड़ी फिलहाल अनफिट हैं और ठीक होने की राह पर हैं. फिन एलन (उंगली/हैमस्ट्रिंग), मार्क चैपमैन (टखना), लॉकी फर्ग्यूसन (पिंडली), मैट हेनरी (पिंडली) और मिशेल सेंटनर (एडक्टर) की चोटों से उबर रहे हैं, और बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ठीक हो जाएंगे. स्पिन लाइन अप में गहराई

भारत और श्रीलंका की पिच कंडीशन को देखते हुए न्यूजीलैंड के स्क्वाड में स्पिन यूनिट में काफी गहराई नजर आ रही है. टीम में कप्तान मिशेल सेंटनर के अलावा, चार और स्पिन ऑप्शन हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले ईश सोढ़ी अकेले स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही ऑल-राउंडर माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र हैं.