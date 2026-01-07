ETV Bharat / sports

न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप टीम का हुआ ऐलान, इस खिलाड़ी को पहली बार वर्ल्ड कप टीम में किया गया शामिल

New Zealand T20 World Cup Squad: न्यूजीलैंड ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है.

न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम
न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 7, 2026 at 2:58 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

हैदराबाद: न्यूजीलैंड ने 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम की कप्तानी मिशेल सेंटनर करेंगे, जो अपने नौवें सीनियर ICC इवेंट में हिस्सा लेने वाले हैं. इसके अलावा तेज गेंदबाज जैकब डफी को टी20 वर्ल्ड कप में पहली बार मौका मिला है.

जैकब डफी शानदार फॉर्म में
31 साल के डफी न्यूजीलैंड की टी20 टीम में अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो पहली बार वर्ल्ड कप खेलेंगे. वह न्यूजीलैंड के लिए सभी फॉर्मेट में जबरदस्त फॉर्म में हैं, उन्होंने 2025 में 36 मैचों में 17 की औसत से कुल 81 इंटरनेशनल विकेट लिए, जिससे उन्होंने सर रिचर्ड हैडली का 40 साल पुराना एक वर्ष में 79 इंटरनेशनल विकेट लेने का रिकॉर्ड तोड़ दिया.

स्क्वाड में पांच चोटिल खिलाड़ी
खास बात यह है कि इस वर्ल्ड कप टीम के पांच खिलाड़ी फिलहाल अनफिट हैं और ठीक होने की राह पर हैं. फिन एलन (उंगली/हैमस्ट्रिंग), मार्क चैपमैन (टखना), लॉकी फर्ग्यूसन (पिंडली), मैट हेनरी (पिंडली) और मिशेल सेंटनर (एडक्टर) की चोटों से उबर रहे हैं, और बोर्ड को पूरी उम्मीद है कि वो टूर्नामेंट शुरू होने से पहले ठीक हो जाएंगे.

स्पिन लाइन अप में गहराई
भारत और श्रीलंका की पिच कंडीशन को देखते हुए न्यूजीलैंड के स्क्वाड में स्पिन यूनिट में काफी गहराई नजर आ रही है. टीम में कप्तान मिशेल सेंटनर के अलावा, चार और स्पिन ऑप्शन हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के दूसरे सबसे ज्यादा T20 इंटरनेशनल विकेट लेने वाले ईश सोढ़ी अकेले स्पेशलिस्ट हैं, साथ ही ऑल-राउंडर माइकल ब्रेसवेल, ग्लेन फिलिप्स और रचिन रवींद्र हैं.

बाकी टीम में लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी जैकब डफी और एडम मिल्ने पेस बॉलर हैं, और जिमी नीशम पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर हैं. जबकि फिन एलन, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, डेरिल मिशेल और टिम सीफर्ट स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं.

इस बीच, काइल जैमीसन पेस-बॉलिंग रिजर्व के तौर पर टीम के साथ ट्रैवल करेंगे. बोर्ड ने कहा कि लॉकी फर्ग्यूसन और मैट हेनरी की पार्टनर्स टूर्नामेंट के दौरान बच्चे को जन्म देने वाली हैं, इसलिए उन्हें शॉर्ट-टर्म पैटरनिटी लीव मिलने की संभावना है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड
टी20 वर्ल्ड कप 2026 में न्यूजीलैंड को ग्रुप D में रखा गया है, जिसमें अफगानिस्तान, कनाडा, साउथ अफ्रीका और यूएई भी हैं, उनका पहला मैच 8 फरवरी को चेन्नई में अफगानिस्तान के खिलाफ होगा.

न्यूजीलैंड की टी20 वर्ल्ड कप टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, लॉकी फर्ग्यूसन, मैट हेनरी, डेरिल मिशेल, एडम मिल्ने, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम सीफर्ट, ईश सोढ़ी.

ट्रैवलिंग रिजर्व: काइल जैमीसन

भारत सीरीज के लिए घोषित टी20 टीम में चार बदलाव
टी20 वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड भारत का दौरा करने वाली हैं जहां वो 21 जनवरी से पांच टी20 मैचों की सीरीज खेलने वाली है. इस सीरीज के लिए चुने गए चार खिलाड़ी वर्ल्ड कप टीम का हिस्सा नहीं होंगे. जिसमें टिम रॉबिन्सन, बेवन जैकब्स, जैक फॉक्स और काइल जैमीसन का नाम शाम है, जबकि इस सीरीज से बाहर टिम सीफर्ट, फिन एलन और लॉकी फर्ग्यूसन साधा वर्ल्ड कप टीम में लौटेंगे.

भारत के खिलाफ सीरीज के लिए न्यूजीलैंड की टी20 टीम
मिशेल सेंटनर (कप्तान), माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, डेवोन कॉन्वे, जैकब डफी, जैक फॉक्स, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, बेवन जैकब्स, डेरिल मिशेल, जेम्स नीशम, ग्लेन फिलिप्स, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन.

IND vs NZ 2026 सीरीज का शेड्यूल

  • 11 जनवरी, पहला वनडे
  • 14 जनवरी, दूसरा वनडे
  • 18 जनवरी, तीसरा वनडे
  • 21 जनवरी, पहला टी20
  • 23 जनवरी, दूसरा टी20
  • 25 जनवरी, तीसरा टी20
  • 28 जनवरी, चौथा टी20
  • 31 जनवरी, पांचवां टी20

ये भी पढ़ें

भारत दौरे के लिए न्यूजीलैंड ने अपनी वनडे और टी20 टीम का किया ऐलान, इन खिलाड़ियों को मिला मौका

TAGGED:

NEW ZEALAND T20 WORLD CUP SQUAD
T20 WORLD CUP 2026 SQUAD
न्यूजीलैंड टी20 वर्ल्ड कप टीम
टी20 वर्ल्ड कप 2026 का स्क्वाड
T20 WORLD CUP 2026

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.