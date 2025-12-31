New Year 2026 में टीम इंडिया खेलेगी इतने मैच, जानें किस किस टीम से भिड़ेंगे भारतीय खिलाड़ी ?
New Year 2026: नए साल 2026 में टीम इंडिया वर्ल्ड कप और एशियन गेम्स समेत कई द्विपक्षीय सीरीज खेलने वाली है.
Published : December 31, 2025 at 6:30 PM IST
New Year 2026: आने वाला साल 2026 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है. साल की शुरुआत में, भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी और न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी. इसके अलावा भारतीय टीम भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. आइए जानते हैं कि अगले साल टीम इंडिया किन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी और भारतीय टीम का मुकाबला करने के लिए कौन सी टीमें भारत आएंगी.
न्यूजीलैंड बनाम भारत सीरीज 2026
साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है. इस दौरान, कीवी टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और तीन वनडे मैच खेलेगी. यह दौरा 11 जनवरी से शुरू होगा, जिसका आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा.
टी20 वर्ल्ड कप 2026
10 साल के इंतजार के बाद, भारतीय टीम संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी. टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपने खिताब का बचाव करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी.
अफगानिस्तान बनाम भारत सीरीज 2026
इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के खत्म होने के बाद, भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज खेलेगी. जिसमें अफगान टीम एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी. हालांकि इस सीरीज के शेड्यूल का अभी ती ऐलान नहीं किया गया है.
इंग्लैंड बनाम भारत सीरीज 2026
अफगानिस्तान का सामना करने के बाद, टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. जो 1 जुलाई से शुरू होगा और आखिरी मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा. इस दौरे के दौरान, भारत इंग्लिश टीम के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच खेलेगा.
श्रीलंका बनाम भारत सीरीज 2026
इंग्लैंड से लौटने के बाद, टीम इंडिया अगस्त में श्रीलंका का दौरा करेगी. टीम इंडिया इस दौरे पर सिर्फ दो टेस्ट मैच खेलेगी. यह सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन इस दौरे की तारीखों की घोषणा अभी तक नहीं की गई है.
अफगानिस्तान बनाम भारत सीरीज 2026
श्रीलंका से लौटने के बाद, टीम इंडिया एक साल में दूसरी बार अफगानिस्तान का सामना करेगी. इस दौरान दोनों टीमों के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज होनी है. हालांकि, इस सीरीज के वेन्यू की घोषणा अभी बाकी है.
एशियन गेम्स 2026
टीम इंडिया 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियाई खेलों में भी हिस्सा लेगी. लेकिन BCCI इस टूर्नामेंट में भारत की B टीम भेज रहा है. पिछली बार, टीम इंडिया एशियन गेम्स में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता था.
🇮🇳 India ODI Matches – 2026 :— Being Fearless (@being_fearless8) December 23, 2025
🇳🇿 New Zealand — 6 ODIs
🇦🇫 Afghanistan — 3 ODIs
🏴 England — 3 ODIs
🇧🇩 Bangladesh — 3 ODIs (Sept 2026)
🇯🇲 West Indies — 3 ODIs
🇱🇰 Sri Lanka — 3 ODIs
Total ODIs in 2026: 21
Can kohli make 90 plus century in 2026??? pic.twitter.com/8Lj9kNkwrR
वेस्टइंडीज बनाम भारत सीरीज 2026
जब भारत की B टीम एशियाई खेलों में हिस्सा ले रही होगी, तब टीम इंडिया वेस्टइंडीज की मेजबानी भी करेगी. कैरेबियाई टीम इस दौरे पर तीन मैचों की वनडे और पांच मैचों की टी20 सीरीज खेलेगी.
न्यूजीलैंड बनाम भारत सीरीज 2026
भारतीय टीम अक्टूबर 2026 के आखिर में दो टेस्ट और तीन वनडे मैचों की सीरीज खेलने के लिए न्यूजीलैंड जाएगी. यह दौरा नवंबर तक चलेगा. क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट में न्यूजीलैंड की धरती पर भारतीय टीम का रिकॉर्ड खराब रहा है. ऐसे में कप्तान गिल के सामने एक बड़ी चुनौती होगी.
श्रीलंका बनाम भारत सीरीज 2026
टीम इंडिया 2026 का अंत श्रीलंका के खिलाफ मैच के साथ करेगी. भारत इस सीरीज की मेजबानी करेगा, जिसमें तीन वनडे और तीन टी20 इंटरनेशनल मैच होंगे.