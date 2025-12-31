ETV Bharat / sports

New Year 2026 में टीम इंडिया खेलेगी इतने मैच, जानें किस किस टीम से भिड़ेंगे भारतीय खिलाड़ी ?

टीम इंडिया ( IANS PHOTO )

New Year 2026: आने वाला साल 2026 भारतीय क्रिकेट टीम के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है. साल की शुरुआत में, भारतीय टीम टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी और न्यूजीलैंड की टीम भारत का दौरा करेगी. इसके अलावा भारतीय टीम भी इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का दौरा करेगी. आइए जानते हैं कि अगले साल टीम इंडिया किन टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी और भारतीय टीम का मुकाबला करने के लिए कौन सी टीमें भारत आएंगी. न्यूजीलैंड बनाम भारत सीरीज 2026

साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड की टीम भारत के दौरे पर आने वाली है. इस दौरान, कीवी टीम भारत के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज और तीन वनडे मैच खेलेगी. यह दौरा 11 जनवरी से शुरू होगा, जिसका आखिरी मैच 31 जनवरी को खेला जाएगा. टी20 वर्ल्ड कप 2026

10 साल के इंतजार के बाद, भारतीय टीम संयुक्त रूप से श्रीलंका के साथ टी20 वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगी. टूर्नामेंट 7 फरवरी से शुरू होगा और फाइनल मैच 8 मार्च को खेला जाएगा. सूर्यकुमार यादव की कप्तानी वाली टीम इंडिया इस वर्ल्ड कप में अपने खिताब का बचाव करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगी. अफगानिस्तान बनाम भारत सीरीज 2026

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के खत्म होने के बाद, भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ एक सीरीज खेलेगी. जिसमें अफगान टीम एक टेस्ट और तीन वनडे मैच खेलने के लिए भारत का दौरा करेगी. हालांकि इस सीरीज के शेड्यूल का अभी ती ऐलान नहीं किया गया है. इंग्लैंड बनाम भारत सीरीज 2026

अफगानिस्तान का सामना करने के बाद, टीम इंडिया इंग्लैंड के दौरे पर जाएगी. जो 1 जुलाई से शुरू होगा और आखिरी मैच 19 जुलाई को खेला जाएगा. इस दौरे के दौरान, भारत इंग्लिश टीम के खिलाफ पांच टी20 इंटरनेशनल और तीन वनडे मैच खेलेगा.