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रांची में एथलेटिक्स का रोमांच: पहले ही दिन टूटे दो नेशनल रिकॉर्ड

रांची में 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता चल रही है.

new national records set at 29th National Senior Athletics Federation Championships in Ranchi
29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता (रांची) (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 22, 2026 at 11:50 PM IST

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रांची: राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम, मोरहाबादी में आयोजित 29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के पहले ही दिन खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खेल प्रेमियों को रोमांचित कर दिया.

इस प्रतियोगिता के शुरुआती दिन कई बड़े मुकाबले हुए लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा पुरुषों की 100 मीटर दौड़ को लेकर रही. जहां दो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बने और भारतीय एथलेटिक्स को नई ऊंचाई मिली.

रांची में एथलेटिक्स का रोमांच (ETV Bharat)

पुरुष 100 मीटर स्पर्धा में रिलायंस के धावक गुरिंदरवीर सिंह ने 10.17 सेकंड का समय निकालते हुए नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड कायम किया. इसके कुछ ही देर बाद ओडिशा के स्टार स्प्रिंटर और मौजूदा राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक अनिमेष कुजूर ने अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 10.15 सेकंड का समय दर्ज कर इतिहास रच दिया.

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जीत के मेडल के साथ खिलाड़ी (ETV Bharat)

स्टेडियम में मौजूद दर्शकों ने दोनों धावकों के प्रदर्शन पर जोरदार तालियों के साथ स्वागत किया. इस स्पर्धा में बिहार के विभास्कर कुमार ने भी शानदार प्रदर्शन किया और हीट्स में 10.36 सेकंड का समय निकालकर अपनी दावेदारी मजबूत की. वहीं लालू प्रसाद भोई, प्रणव प्रमोद गुरव और सैम वसंथ जैसे धावकों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन कर फाइनल को रोमांचक बना दिया.

महिलाओं की 100 मीटर स्पर्धा में भी खिलाड़ियों ने तेज रफ्तार दिखाई. सेमीफाइनल के लिए जारी सूची में ओडिशा की अनुभवी धाविका श्राबणी नंदा, बिहार की शताक्षी राय, हरियाणा की तमन्ना और तमिलनाडु की गिरिधारानी रविकुमार जैसे नाम शामिल रहे. खिलाड़ियों की नजर कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क को हासिल करने पर रही.

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दौड़ में भाग लेतीं एथलीट (ETV Bharat)

वहीं पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया. उन्होंने 29 मिनट 42.93 सेकंड का समय निकालकर पहला स्थान हासिल किया. कर्नाटक के शैलेश कुशवाहा दूसरे और उत्तर प्रदेश के प्रशांत चौधरी तीसरे स्थान पर रहे. दौड़ के दौरान खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला.

महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की रविना गायकवाड़ ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल जीता. रविना ने 35 मिनट 30.98 सेकंड में दौड़ पूरी की. उत्तराखंड की सोनिया ने रजत और महाराष्ट्र की आरती पावरा ने कांस्य पदक हासिल किया. इस स्पर्धा में केरल की रीबा अन्ना जॉर्ज और आईओसीएल की संगमित्रा महाता ने भी अच्छा प्रदर्शन किया.

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दौड़ में भाग लेते खिलाड़ी (ETV Bharat)

डेकाथलॉन स्पर्धा में भारत के स्टार एथलीट तेजस्विन शंकर ने अपनी छाप छोड़ी. 100 मीटर डेकाथलॉन में उन्होंने थौफीक एन के साथ संयुक्त रूप से सबसे तेज समय निकाला. दोनों खिलाड़ियों ने 10.77 सेकंड का समय निकालकर 912 अंक अर्जित किए. इसके बाद लंबी कूद स्पर्धा में तेजस्विन ने 7.67 मीटर की छलांग लगाकर पहला स्थान हासिल किया और 977 अंक अपने नाम किए.

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जीत के बाद खुशी मनातीं एथलीट (ETV Bharat)

हालांकि शॉट पुट डेकाथलॉन में तेजस्विन शंकर दूसरे स्थान पर रहे. उन्होंने 13.31 मीटर का थ्रो किया और 686 अंक हासिल किए. हरियाणा के चमनजोत सिंह ने 13.35 मीटर के साथ पहला स्थान प्राप्त किया. पुरुष हैमर थ्रो फाइनल में आशीष जाखड़ ने 68.52 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो करते हुए स्वर्ण पदक जीता. दमनीत सिंह ने रजत और अजय कुमार ने कांस्य पदक हासिल किया. खिलाड़ियों के प्रदर्शन ने दर्शकों का उत्साह बढ़ा दिया.

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29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता के पहले दिन अन्य स्पर्धाओं में भी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. महिलाओं की लंबी कूद में नेवी की एंसी सोजन ने 6.75 मीटर की छलांग लगाकर स्वर्ण पदक जीतने के साथ नया मीट रिकॉर्ड बनाया. उन्होंने शाइली सिंह के पिछले रिकॉर्ड 6.64 मीटर को पीछे छोड़ दिया. वहीं पुरुषों की 10 हजार मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने 29 मिनट 42.93 सेकंड के साथ स्वर्ण पदक जीता. महिलाओं की 10 हजार मीटर दौड़ में महाराष्ट्र की रविना गायकवाड़ 35 मिनट 30.98 सेकंड के समय के साथ विजेता रहीं.

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29वीं नेशनल सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता में भाग लेते खिलाड़ी (ETV Bharat)

इस प्रतियोगिता में 400 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, शॉट पुट सहित कई अन्य स्पर्धाएं भी आयोजित की गईं, जिनमें खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया. पहले दिन ही रिकॉर्ड टूटने से यह साफ हो गया कि इस बार की राष्ट्रीय प्रतियोगिता बेहद प्रतिस्पर्धी और यादगार होने वाली है.

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हाई जंप प्रतियोगिता (ETV Bharat)

भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन के पदाधिकारी मधुकांत पाठक ने कहा कि रांची में खिलाड़ियों को बेहतरीन माहौल मिल रहा है और लगातार रिकॉर्ड टूटना इस बात का संकेत है कि भारतीय एथलेटिक्स नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि यहां खिलाड़ियों का प्रदर्शन भविष्य के अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों के लिए भी सकारात्मक संकेत दे रहा है.

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लॉन्ग जंप प्रतियोगिता (ETV Bharat)

22 से 25 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देशभर के शीर्ष एथलीट हिस्सा ले रहे हैं. कई खिलाड़ी कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क हासिल करने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरे हैं. पहले दिन के प्रदर्शन ने आने वाले मुकाबलों के प्रति खेल प्रेमियों की उत्सुकता और बढ़ा दी है.

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