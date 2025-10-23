ETV Bharat / sports

SAAF 2025: नेपाल की टीम पहुंची रांची, अन्य देश की टीमें कर रही हैं लगातार प्रैक्टिस

रांची: राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है. 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (SAAF) का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.

आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इतंजाम

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर की शाम, इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों के अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहेंगे. आयोजन स्थल को खूबसूरती से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त की गई है. इस चैंपियनशिप में भारत, मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं. बीते दो दिनों से विदेशी टीमें रांची पहुंचकर मोरहाबादी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में जुटी हुई हैं. खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सुविधाओं और रांची के मौसम की सराहना की है.

रांची में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन (Etv Bharat)

नेपाली खिलाड़ियों का झारखंड की धरती पर सम्मान

वहीं नेपाल की टीम गुरूवार के दिन रांची पहुंची. टीम पटना के रास्ते ट्रेन से आई है. रांची रेलवे स्टेशन पर नेपाल टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. खिलाड़ियों और कोचों को फूल-मालाओं से सम्मानित किया गया. नेपाली खिलाड़ियों ने कहा कि वे पहली बार झारखंड की धरती पर खेलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार का टूर्नामेंट उनके लिए यादगार साबित होगा.