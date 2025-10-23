SAAF 2025: नेपाल की टीम पहुंची रांची, अन्य देश की टीमें कर रही हैं लगातार प्रैक्टिस
झारखंड की राजधानी रांची में 24 से 26 अक्टूबर तक साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन होने जा रहा है.
Published : October 23, 2025 at 2:59 PM IST
रांची: राजधानी रांची एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन की मेजबानी के लिए तैयार है. 24 से 26 अक्टूबर तक मोरहाबादी स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप (SAAF) का आयोजन किया जा रहा है. आयोजन को लेकर उत्साह का माहौल है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं.
आयोजन स्थल पर सुरक्षा के पुख्ता इतंजाम
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 24 अक्टूबर की शाम, इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का उद्घाटन करेंगे. उद्घाटन समारोह में विभिन्न देशों के अधिकारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी मौजूद रहेंगे. आयोजन स्थल को खूबसूरती से सजाया गया है और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह दुरुस्त की गई है. इस चैंपियनशिप में भारत, मलेशिया, मालदीव, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान और नेपाल की टीमें हिस्सा ले रही हैं. बीते दो दिनों से विदेशी टीमें रांची पहुंचकर मोरहाबादी स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में जुटी हुई हैं. खिलाड़ियों ने स्टेडियम की सुविधाओं और रांची के मौसम की सराहना की है.
नेपाली खिलाड़ियों का झारखंड की धरती पर सम्मान
वहीं नेपाल की टीम गुरूवार के दिन रांची पहुंची. टीम पटना के रास्ते ट्रेन से आई है. रांची रेलवे स्टेशन पर नेपाल टीम का गर्मजोशी से स्वागत किया गया. खिलाड़ियों और कोचों को फूल-मालाओं से सम्मानित किया गया. नेपाली खिलाड़ियों ने कहा कि वे पहली बार झारखंड की धरती पर खेलने को लेकर बेहद उत्साहित हैं और उम्मीद करते हैं कि इस बार का टूर्नामेंट उनके लिए यादगार साबित होगा.
खेलों को लेकर खिलाड़ियों में गजब का जोश
मोरहाबादी फुटबॉल स्टेडियम में इस समय हर ओर खेल का जोश नजर आ रहा है. भारत, मलेशिया, मालदीव और बांग्लादेश की टीमें नियमित रूप से प्रैक्टिस सेशन में भाग ले रही हैं. सुबह और शाम दोनों समय खिलाड़ियों को कोचों की देखरेख में अभ्यास कराया जा रहा है. ट्रैक और फील्ड दोनों ही इवेंट्स में खिलाड़ियों का प्रदर्शन देखने लायक है.
यह आयोजन ऐतिहासिक होने जा रहा है. सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं. खिलाड़ियों के ठहरने, खानपान और सुरक्षा की बेहतरीन व्यवस्था की गई है. उद्घाटन के साथ ही प्रतियोगिता की सभी स्पर्धाएं शुरू हो जाएंगी. तीन दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में विभिन्न ट्रैक और फील्ड इवेंट्स होंगे, जिनमें विजेताओं को समापन दिवस पर सम्मानित किया जाएगा: मधुकांत पाठक, संयोजक, आयोजन समिति
सभी प्रकार की व्यवस्थाएं पूरी
इस आयोजन की तैयारियाँ पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखंड सरकार के सहयोग से की गई हैं. पूरे परिसर में सफाई, प्रकाश व्यवस्था और मेडिकल सहायता की पूरी व्यवस्था की गई है ताकि खिलाड़ियों और दर्शकों को किसी तरह की परेशानी न हो.
रांची के खेल प्रेमियों में इस आयोजन को लेकर जबरदस्त उत्साह है. शहर के प्रमुख चौक-चौराहों और आयोजन स्थल के आसपास देशों के झंडे और स्वागत होर्डिंग लगाए गए हैं. मोराबादी स्टेडियम के अंदर माहौल पूरी तरह खेलमय हो चुका है. झारखंड एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय खेल आयोजन के जरिये विश्व पटल पर अपनी पहचान मजबूत करने जा रहा है.
ये भी पढ़ें- चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव से पहले उठा विवाद, अब 24 को होगा एक साथ सभी प्रमंडल का मतदान
रांची में 36वीं जूनियर ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आगाज, 650 एथलीट दिखा रहे हैं दम
रांची: ओलंपिक एसोसिएशन को मिला अपना कार्यालय, अरसे से खेल विभाग से थी मांग