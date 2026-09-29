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किसान की बेटी नीरू ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड, दूसरे की राइफल से सीखी निशानेबाजी, अब मां खिलाएंगी चूरमा

जींद की किसान की बेटी नीरू ढांडा ने एशियन गेम्स में गोल्ड जीतकर पूरे हरियाणा का नाम रौशन किया है.

Neeru Dhanda daughter of a farmer from Jind won gold at the Asian Games her family expressed their joy
जींद के किसान की बेटी नीरू ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 29, 2026 at 6:16 PM IST

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Updated : September 29, 2026 at 6:22 PM IST

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जींद : हरियाणा के जींद के छोटे से गांव संगतपुरा में किसान की बेटी नीरू ढांढा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में निशानेबाजी के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया. करीब 2500 की आबादी वाले गांव की इस बेटी की सफलता की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है. परिवार अब बेटी के गांव लौटने का इंतजार कर रहा है.

दूसरे की राइफल से निशानेबाज़ी सीखी : नीरू के पिता सुरेश करीब तीन एकड़ जमीन पर खेती करते हैं. परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी, लेकिन बेटी के सपनों के आगे संसाधनों की कमी को आड़े नहीं आने दिया. नीरू के पास शुरुआत में अपनी राइफल तक नहीं थी. उन्होंने दूसरे की राइफल से निशानेबाजी की बारीकियां सीखीं और धीरे-धीरे अपनी मेहनत के दम पर इस खेल में पहचान बनाई.

जींद के किसान की बेटी नीरू ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड (ETV Bharat)

कबड्डी में नहीं मिली कामयाबी तो चुनी निशानेबाजी : नीरू को शुरुआत से ही खेलों में रुचि थी. पहले वो कबड्डी खेलती थीं, लेकिन इसमें अपेक्षित कामयाबी नहीं मिलने के बाद उन्होंने निशानेबाजी को अपना लक्ष्य बना लिया. गांव में पांचवीं कक्षा तक पढ़ाई करने के बाद उन्होंने केवीएस विश्वविद्यालय में दसवीं तक शिक्षा हासिल की. पढ़ाई के साथ निशानेबाजी में भी रुचि बनाए रखी. दसवीं के बाद नीरू ने भोपाल की निशानेबाजी अकादमी में प्रशिक्षण शुरू किया. इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. लगातार अभ्यास, मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक हासिल किए और अब एशियन गेम्स में देश के लिए गोल्ड जीतकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी पहचान बनाई.

Neeru Dhanda daughter of a farmer from Jind won gold at the Asian Games her family expressed their joy
नीरू ढांडा का घर (ETV Bharat)

पक्का गोल्ड जीतूंगी : परिवार के मुताबिक, फाइनल मुकाबले से एक दिन पहले नीरू ने अपने माता-पिता से फोन पर बात की थी. उसने कहा था, 'कल मेरा फाइनल गेम है, मैं पक्का गोल्ड मेडल जीतूंगी.' बेटी ने जो कहा, उसे सच कर दिखाया तो परिवार की खुशी का ठिकाना नहीं रहा.

Neeru Dhanda daughter of a farmer from Jind won gold at the Asian Games her family expressed their joy
नीरू ढांडा के घर में मिठाई बांटी गई (ETV Bharat)

अब ओलंपिक में गोल्ड जीते मेरी बेटी : नीरू की मां सुदेश देवी ने कहा कि बेटी ने परिवार, गांव और देश का नाम रोशन किया है. अब उनका सपना है कि नीरू ओलंपिक में भी स्वर्ण पदक जीते. उन्होंने बताया कि नीरू के गांव लौटने पर उसका देसी अंदाज में स्वागत किया जाएगा. बेटी को उसकी पसंद का टिंडी घी और देसी घी का चूरमा खिलाया जाएगा. नीरू के पिता सुरेश ने भी बेटी की उपलब्धि पर खुशी जताई. उन्होंने बताया कि नीरू को टिंडी घी और चूरमा पसंद है. पिता के मुताबिक, परिवार के पास करीब तीन एकड़ जमीन है और इसी से खेती-बाड़ी कर परिवार चलता है.

Neeru Dhanda daughter of a farmer from Jind won gold at the Asian Games her family expressed their joy
नीरू ढांडा के मेडल दिखाते पिता (ETV Bharat)

सामाजिक कार्यकर्ता ने दिया साथ : नीरू के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के साथ परिवार में खेलों की ज्यादा जानकारी भी नहीं थी. ऐसे समय में सामाजिक कार्यकर्ता सोमबीर पहलवान ने परिवार का साथ दिया और नीरू को आगे बढ़ने में मदद की. परिवार का हौसला और नीरू की मेहनत धीरे-धीरे रंग लाई. आज वही नीरू, जिसके पास कभी अपनी राइफल तक नहीं थी, एशियन गेम्स के निशानेबाजी मुकाबले में देश के लिए स्वर्ण पदक जीत चुकी हैं. उनकी इस सफलता ने न केवल संगतपुरा बल्कि पूरे जींद जिले को गौरवान्वित किया है.

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Last Updated : September 29, 2026 at 6:22 PM IST

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