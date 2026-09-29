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किसान की बेटी नीरू ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड, दूसरे की राइफल से सीखी निशानेबाजी, अब मां खिलाएंगी चूरमा

जींद के किसान की बेटी नीरू ने एशियन गेम्स में जीता गोल्ड ( ETV Bharat )

जींद : हरियाणा के जींद के छोटे से गांव संगतपुरा में किसान की बेटी नीरू ढांढा ने जापान में चल रहे एशियन गेम्स 2026 में निशानेबाजी के ट्रैप इवेंट में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर दिया. करीब 2500 की आबादी वाले गांव की इस बेटी की सफलता की खबर मिलते ही परिवार और ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई. घर पर बधाई देने वालों का तांता लगा है. परिवार अब बेटी के गांव लौटने का इंतजार कर रहा है.