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कॉमनवेल्थ गेम्स में नीरज चोपड़ा की सफलता पर खंडरा गांव में जश्न का माहौल, परिजनों ने कहा- "ये गर्व का पल"

CM ने दी बधाई: इस बीच हरियाणा के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में रजत पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया. मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उन्हें बधाई देते हुए कहा, "नीरज ने एक बार फिर अपने खेल से पूरे विश्व में हरियाणा का नाम रोशन किया है. हरियाणा के खिलाड़ी लगातार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान बढ़ा रहे हैं."

खंडरा गांव में मना जीत का जश्न: नीरज के रजत पदक जीतते ही पानीपत के गांव खंडरा में खुशी की लहर दौड़ गई. उनके घर पर परिजनों, रिश्तेदारों और ग्रामीणों ने मिठाइयां बांटी और एक-दूसरे को बधाई दी. गांव में पूरे दिन उत्सव जैसा माहौल बना रहा और लोगों ने नीरज की उपलब्धि को पूरे देश के लिए गर्व का क्षण बताया.

पानीपत: ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स की पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में भारत के स्टार एथलीट नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिल्वर मेडल अपने नाम किया. नीरज ने दूसरे प्रयास में 85.83 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो फेंककर दूसरा स्थान हासिल किया. श्रीलंका के रुमेश पथिराजे ने 89.75 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि पाकिस्तान के ओलंपिक चैंपियन अरशद नदीम तीन प्रयासों के बाद प्रतियोगिता से बाहर हो गए.

माता-पिता हुए गर्वित: नीरज के पिता सतीश चोपड़ा ने कहा कि, "परिवार को गोल्ड मेडल की पूरी उम्मीद थी, लेकिन चोट से उबरने के बाद सिल्वर जीतना भी बड़ी उपलब्धि है. देश को जैवलिन में दो पदक मिले हैं, यह गर्व की बात है. उनके अनुसार चोट के बावजूद नीरज ने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया और अब एशियन गेम्स में वह इस सिल्वर को गोल्ड में बदलने की पूरी कोशिश करेगा.प्रतियोगिता के बाद अभी नीरज से बात नहीं हो सकी, क्योंकि देर रात तक मुकाबला चला और वह आराम कर रहा है. हालांकि टीवी पर उसका चेहरा देखकर साफ लग रहा था कि वह दर्द में भी पूरी ताकत से खेल रहा था. खेलने से पहले नीरज ने फोन पर केवल इतना कहा था कि वह पूरी तरह तैयार है, अच्छा प्रदर्शन करेगा और देश के लिए मेडल जीतकर लौटेगा. उसने अपना वादा निभाया. वहीं, नीरज की मां सरोज देवी ने भी बेटे की उपलब्धि पर खुशी जताते हुए कहा कि, "भगवान से यही प्रार्थना है कि नीरज हमेशा स्वस्थ रहे और देश के लिए लगातार मेडल जीतकर भारत का नाम ऊंचा करता रहे. मुकाबले से पहले नीरज ने फोन कर उनका आशीर्वाद लिया था. उस समय बाजू की चोट को लेकर चिंता जरूर थी, लेकिन बेटे से कहा कि पूरी जान लगाकर खेलना और अच्छा प्रदर्शन करना. इस बार सिल्वर जीतने वाला उनका बेटा आने वाले एशियन गेम्स में इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेगा.

माता-पिता हुए गर्वित (ETV Bharat)

"इंजरी के बाद ऐसी वापसी आसान नहीं होती": नीरज के चाचा भीम चोपड़ा ने कहा कि, "यह पूरे देश, हरियाणा और हमारे गांव के लिए गर्व का पल है. कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के लिए जैवलिन में दो पदक आना बड़ी उपलब्धि है. चोट के बाद जिस तरह नीरज ने वापसी की है, वह उनकी कड़ी मेहनत और मजबूत मानसिकता का प्रमाण है.प्रतियोगिता से ठीक पहले करीब एक मिनट नीरज से बात हुई थी. वह मैदान की ओर जा रहे थे. उन्होंने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा कि तैयारी अच्छी है और चोट से वापसी के बावजूद बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पिछले आठ-नौ महीनों से नीरज चोट से जूझ रहे थे, लेकिन अब उनका पूरा फोकस डायमंड लीग और एशियन गेम्स पर है."

युवा खिलाड़ियों को खास संदेश: भीम चोपड़ा ने आगे कहा कि, "मेहनत, अनुशासन और अच्छा खान-पान ही सफलता की कुंजी है. युवा खिलाड़ी नीरज से प्रेरणा लें, अपने व्यक्तिगत रिकॉर्ड तोड़ें और देश के लिए नए कीर्तिमान स्थापित करें." उन्होंने सरकार की टॉप्स (TOPS) और भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) की योजनाओं की भी सराहना करते हुए कहा कि, "अब खिलाड़ियों को पहले से बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं."

"दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के बीच सिल्वर भी बड़ी उपलब्धि": वहीं, नीरज के दादा धर्म सिंह ने कहा कि, "पूरा गांव और देश आज खुशी मना रहा है. हमने रात को परिवार के साथ बैठकर मुकाबला देखा. फाइनल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी पहुंचे थे और ऐसे कठिन मुकाबले में दूसरा स्थान हासिल करना भी बड़ी उपलब्धि है. नीरज आज देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन चुके हैं. उनसे सीख लेकर अन्य खिलाड़ी भी आगे बढ़ें, उनसे बेहतर प्रदर्शन करें और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें. आने वाले टूर्नामेंटों में नीरज फिर से स्वर्णिम प्रदर्शन करेंगे."

अब डायमंड लीग और एशियन गेम्स पर टिकी निगाहें: चोट से वापसी के बाद कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर जीतकर नीरज चोपड़ा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच्चा चैंपियन चुनौतियों से घबराता नहीं है. अब पूरे देश की निगाहें अगस्त-सितंबर में होने वाली डायमंड लीग और एशियन गेम्स पर टिकी हैं, जहां नीरज से एक बार फिर स्वर्णिम प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है.

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