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एशियन गेम्स में भारत की मेडल की उम्मीदों को लगा बड़ा झटका, नीरज चोपड़ा प्रतियोगता से हुए बाहर

चोट के कारण नीरज चोपड़ा ने 2026 सीजन के बाकी इवेंट में हिस्सा न लेने का फैसला किया है.

भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा
भारतीय जैवलिन स्टार नीरज चोपड़ा (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 29, 2026 at 2:54 PM IST

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हैदराबाद: एशियन गेम्स 2026 में भारत की मेडल की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है. क्योंकि स्टार जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने चोट के चलते 2026 के पूरे सीजन से बाहर होने का ऐलान कर दिया है. इसकी वजह से वो अब 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स में भी भाग नहीं ले सकेंगे.

नीरज चोपड़ा को ट्रेनिंग के दौरान टखने के लिगामेंट में चोट लग गई थी. नीरज ने शुक्रवार को एक्स पर एक पोस्ट करके इस की पुष्टि की. उन्होंने बताया कि चोट उन्हें लुसाने डायमंड लीग में सीजन का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो करने के कुछ ही समय बाद लगी. उसके बाद उन्होंने अपने डॉक्टर और टीम सलाह ली और 2026 सीजन के बाकी इवेंट में हिस्सा न लेने का फैसला किया.

चोपड़ा ने लिखा, 'दुर्भाग्य से, लुसाने डायमंड लीग के कुछ ही समय बाद, ट्रेनिंग के दौरान मेरे टखने के लिगामेंट में चोट लग गई. अपने डॉक्टर और टीम के साथ बातचीत के बाद, हमने तय किया है कि मैं इस सीजन के बाकी हिस्से में भाग नहीं लूंगा.'

चोपड़ा ने कहा, 'यह निराशाजनक है, खासकर इसलिए क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी लय पाने के करीब हूं. लेकिन जैसा कि कहा जाता है, रुकावटें भी सफर का ही हिस्सा होती हैं. अब मेरा ध्यान अच्छी तरह से ठीक होने और और भी मजबूती से वापसी करने पर है.'

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