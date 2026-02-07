टी20 वर्ल्ड कप की पहली गेंद पर बाउंड्री, जानें कब कब इस बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत चौके से हूई ?
T20 World Cup 2026: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो में खेला गया.
Published : February 7, 2026 at 4:03 PM IST
कोलंबो: भारत और श्रीलंका की मेजबानी में खेला जाने वाला टी20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी से शुरू हो गया है. पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड्स के बीच कोलंबो को सिंहली स्पोर्ट्स क्लब में खेला गया. जहां पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करते हुए नीदरलैंड्स को 19.5 ओवर में 147/10 पर ऑलआउट कर दिया और फिर 19.3 ओवर में 8 विकेट खोकर फहीम अशरफ की वजह से चेज करने में सफल रही. ये टूर्नामेंट का पहला मैच था, जिसकी शुरुआत चौके से हुई.
कब कब टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत चौके से हुई?
खास बात ये हैं कि टी20 वर्ल्ड कप 2026 की शुरुआत पहली गेंद पर चौके साथ हुई. इससे पहले चार टी20 वर्ल्ड कप में ऐसा हो चुका है. सबसे पहले 2007 में वेस्टइंडीज के धाकड़ बल्लेबाज क्रिस गेल ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ शॉन पोलॉक को टूर्नामेंट की पहली गेंद पर बाउंड्री मार कर शुरुआत की थी. ये पांचवीं बार है जब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में नीदरलैंड्स के माइकल लेविट ने पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को पहली गेंद पर चौका मार कर टूर्नामेंट की शुरुआत की है.
A vital cameo from Faheem Ashraf carries Pakistan to victory in the #T20WorldCup opener 💪
टी20 वर्ल्ड कप की पहली गेंद पर चौका
- 2007 - क्रिस गेल (WI) बनाम शॉन पोलॉक (SA), 4 रन
- 2009 - रवि बोपारा (ENG) बनाम डिर्क नैन्स (NED), 4 रन
- 2012 - दिलशान मुनावीरा (SL) बनाम काइल जार्विस (ZIM), 4 रन
- 2024 - आरोन जॉनसन (CAN) बनाम अली खान (USA), 4 रन
- 2026 - माइकल लेविट (NED) बनाम शाहीन अफरीदी (PAK), 4 रन
पाकिस्तान हारने से बाल बाल बचा
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के पहले ही मैच में पाकिस्तान शर्मनाक हार की तरफ बढ़ रहा था. तभी आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए फहीम अशरफ ने 19वें ओवर में 3 छक्का और 1 चौका लगाकर कुल 24 रन जड़कर मैच को पाकिस्तान की झोली में डाल दिया. उस समय पाकिस्तान को जीत के लिए 2 ओवर में 29 रनों की जरूरत थी और उसके पास केवल 2 विकेट ही हाथ में थे. लेकिन फहीम अशरफ ने 11 गेंदों में 29 रनों की पारी खेलकर पाकिस्तान को हारे हुए मैच में जीत दिला दी.
इस पारी की वजह से पाकिस्तान 19.3 ओवर में 148 रनों का लक्ष्य किसी तरह से हासिल करने में सफल हो गई. मैच जिताऊ पारी खेलने की वजह से फहीम अशरफ को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवॉर्ड दिया गया.
Great knock from Faheem under extreme pressure. Very well played.
Won the match for the team from the jaws of defeat. #PAKvsNED #WT2026#T20WorldCup
