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NBA 2026: न्यूयॉर्क निक्स ने 53 साल बाद जीता खिताब, शहर में मचा बवाल, कई लोगों को किया गया गिरफ्तार

New York Knicks Win NBA Title: न्यूयॉर्क निक्स ने शनिवार को NBA 2026 फाइनल मैच 4-1 से जीतकर खिताब अपने नाम कर लिया.

न्यूयॉर्क निक्स ने 53 साल बाद जीता NBA खिताब, शहर में मचा बवाल
न्यूयॉर्क निक्स ने 53 साल बाद जीता NBA खिताब, शहर में मचा बवाल (AP)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 14, 2026 at 6:06 PM IST

3 Min Read
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NBA 2026 Final: न्यूयॉर्क निक्स ने NBA 2026 फाइनल में सैन एंटोनियो स्पर्स को 'बेस्ट-ऑफ-सेवन' के मुकाबले में 4-1 से जीत दर्ज की. इसके साथ निक्स ने 53 साल के लंबे अंतराल के बाद अपना पहला NBA खिताब जीतने में सफल हो गई.

जेसन ब्रनसन ने फाइनल मैच के पांचवें गेम में शानदार 45 पॉइंट बनाकर जीत में अहम भूमिका निभाई. जिसके साथ उन्होंने फाइनल गेम में सबसे ज्यादा बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया. उन्होंने 1970 में लॉस एंजिल्स लेकर्स पर टीम की जीत के दौरान तीसरे गेम में विलिस रीड के 38 पॉइंट के रिकॉर्ड को तोड़ा.

निक्स दूसरे क्वार्टर में 16 पॉइंट और चौथे क्वार्टर में 10 पॉइंट से पीछे चल रहे थे, लेकिन ब्रनसन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई. मैच के बाद उन्होंने कहा, 'मेरे पास शब्द नहीं हैं. मुझे नहीं पता कि मैं कैसा महसूस कर रहा हूं. मैं हैरान हूं, जब भी कोई हमें कम आंकता है, तो हम वापसी करने और कुछ कर दिखाने का रास्ता ढूंढ ही लेते हैं.'

न्यूयॉर्क शहर में जश्न के दौरान मचा बवाल
न्यूयॉर्क निक्स के NBA 2026 फाइनल मैच को देखने के लिए मैडिसन स्क्वायर गार्डन के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई, जहां समर्थकों ने बड़ी स्क्रीन पर गेम देखा और अंतिम बजर बजते ही जश्न मनाने लगे.

जैसे-जैसे रात आगे बढ़ी, कई समूह जश्न से अलग हो गए और शहर में तोड़ फोड़ करने लगे. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में वाहनों को नुकसान पहुंचाते, बसों पर चढ़ते और पुलिस अधिकारियों के साथ झड़पें होती दिखाई दीं.

जहां शहर के अधिकांश हिस्सों में लोगों ने नारों, आतिशबाजी और अचानक इकट्ठा होकर इस ऐतिहासिक उपलब्धि का जश्न मनाया, वहीं अधिकारियों को तोड़फोड़, सार्वजनिक अव्यवस्था और हिंसा की कई घटनाओं से भी निपटना पड़ा.

कई स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, स्कूल बसें और सार्वजनिक परिवहन वाहन अशांति का केंद्र बन गए. कुछ प्रशंसक बसों की छतों पर चढ़ गए, जबकि अन्य ने बाहरी पैनल उखाड़ दिए और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया, जबकि उनके चारों ओर भीड़ उत्साह मना रही थी. बाद में एक बस आग की लपटों में घिरी हुई देखी गई.

जैसे-जैसे भीड़ बढ़ती गई, मिडटाउन में बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों को तैनात किया गया. घटनास्थल के फुटेज में घुड़सवार दस्ते, सुरक्षात्मक गियर पहने अधिकारी और कई लोगों को हिरासत में लिए जाने के दृश्य दिखाई दिए, क्योंकि अधिकारी एरिना जिले के आसपास भीड़भाड़ वाली सड़कों को खाली कराने की कोशिश कर रहे थे.

न्यूयॉर्क पुलिस विभाग ने पुष्टि की कि रात भर में कई गिरफ्तारियां की गईं, और अंतिम संख्या बाद में आने की उम्मीद है.

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