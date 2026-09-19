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Golf Tournament Raipur: गोल्फ के ग्लोबल मैप पर नवा रायपुर, डीपी वर्ल्ड ओपन में खलिन जोशी बने चैंपियन, डिप्टी सीएम अरुण साव ने किया पुरस्कृत

जोशी ने सफलता का श्रेय आत्मविश्वास और ध्यान को दिया. उन्होंने कहा कि वह दबाव में भी शांत रहकर हर पल का आनंद लेते हैं.

NAVA RAIPUR OPEN 2026
नवा रायपुर ओपन 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 19, 2026 at 7:32 AM IST

5 Min Read
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रायपुर: नवा रायपुर की पहचान अब सिर्फ आधुनिक और सुनियोजित शहर के तौर पर नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं और बड़े अंतरराष्ट्रीय आयोजनों के केंद्र के रूप में भी बन रही है. इसी कड़ी में फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिजॉर्ट में आयोजित डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026 में देश के शीर्ष पेशेवर गोल्फ खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया. रोमांचक मुकाबले में बेंगलुरु के खलिन एच. जोशी ने एक शॉट के अंतर से खिताब अपने नाम किया. पुरस्कार वितरण समारोह में उप मुख्यमंत्री एवं खेल एवं युवा कल्याण मंत्री अरुण साव ने विजेता सहित उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया.

13-अंडर के स्कोर से खलिन जोशी बने चैंपियन

34 वर्षीय खलिन जोशी अंतिम राउंड में एक शॉट की बढ़त के साथ उतरे थे. उन्होंने बोगी-मुक्त तीन-अंडर 31 का स्कोर बनाया और तीसरे से पांचवें होल तक लगातार तीन बर्डी लगाईं. चार राउंड में 13-अंडर 123 के कुल स्कोर के साथ जोशी ने खिताब अपने नाम किया. यह 2026 सत्र में उनकी तीसरी जीत और डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई पर कुल नौवीं खिताबी जीत है.

रायपुर गोल्फ टूर्नामेंट (ETV Bharat Chhattisgarh)

15 लाख रुपए का जीता पुरस्कार

इस जीत के लिए जोशी को 15 लाख रुपये की पुरस्कार राशि मिली. साथ ही डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट में वह 12वें से सातवें स्थान पर पहुंच गए. उनकी सत्र की कुल कमाई बढ़कर 52 लाख 34 हजार 225 रुपये हो गई.

बारिश के बीच धैर्य ने दिलाई जीत

टूर्नामेंट के दौरान लगातार बारिश चुनौती बनी रही. कोर्स 18 होल के राउंड के लिए उपयुक्त नहीं होने के कारण चारों राउंड को बैक नाइन पर नौ-नौ होल में कराया गया.अंतिम राउंड भी कई घंटों तक बाधित रहा. खेल दोबारा शुरू होगा या नहीं, इस पर भी असमंजस की स्थिति बनी रही. ऐसे में जोशी ने संयम बनाए रखा और खेल शुरू होने के बाद अपना पूरा ध्यान प्रदर्शन पर केंद्रित किया. जोशी ने अपनी सफलता का श्रेय आत्मविश्वास और वर्तमान पर ध्यान केंद्रित रखने की रणनीति को दिया. उन्होंने कहा कि अब वह दबाव की परिस्थितियों में भी शांत रहकर हर पल का आनंद लेने पर ध्यान देते हैं.

DP World Nava Raipur Open 2026
डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन 2026 (ETV Bharat Chhattisgarh)

ओम प्रकाश चौहान सहित तीन खिलाड़ी संयुक्त उपविजेता

महू के ओम प्रकाश चौहान, पंचकूला के रौनिल कुकर और अहमदाबाद के अंशुल पटेल ने 12-अंडर 124 के स्कोर के साथ संयुक्त दूसरा स्थान हासिल किया. 2023 के डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई ऑर्डर ऑफ मेरिट चैंपियन ओम प्रकाश चौहान ने दिन का संयुक्त सर्वश्रेष्ठ पांच-अंडर 29 का स्कोर बनाया. तीनों संयुक्त उपविजेताओं को 6 लाख 99 हजार 867 रुपये की पुरस्कार राशि मिली. कोलकाता के दिव्यांशु बजाज, दिल्ली के प्रितिश सिंह करायत और चंडीगढ़ के अंगद चीमा 11-अंडर 125 के साथ संयुक्त पांचवें स्थान पर रहे.

NAVA RAIPUR OPEN 2026
ओम प्रकाश चौहान सहित तीन खिलाड़ी संयुक्त उपविजेता (ETV Bharat Chhattisgarh)

उप मुख्यमंत्री बोले-नवा रायपुर बन रहा गोल्फ की नई पहचान

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि नवा रायपुर का वर्ल्ड क्लास फेयरवे गोल्फ एंड कंट्री क्लब छत्तीसगढ़ में गोल्फ के बढ़ते आकर्षण और विश्वस्तरीय खेल सुविधाओं की पहचान बन रहा है. उन्होंने कहा कि देश-दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों की मौजूदगी में होने वाले ऐसे टूर्नामेंट स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव देते हैं. इससे छत्तीसगढ़ की प्रतिभाओं को अपनी क्षमता को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक ले जाने का अवसर मिलता है.

कपिल देव और उनकी टीम का जताया आभार

साव ने डीपी वर्ल्ड नवा रायपुर ओपन के सफल आयोजन के लिए पीजीटीआई अध्यक्ष कपिल देव और उनकी टीम का आभार जताया. उन्होंने कहा कि प्रदेश में आधुनिक खेल अधोसंरचना के विस्तार और खिलाड़ियों को बेहतर मंच देने के प्रयास लगातार जारी रहेंगे.

Nava Raipur Open 2026
नवा रायपुर बन रहा गोल्फ की नई पहचान (ETV Bharat Chhattisgarh)

नवा रायपुर में खेल और स्पोर्ट्स टूरिज्म की नई संभावनाएं

नवा रायपुर ओपन जैसे आयोजन नवा रायपुर की खेल पहचान को मजबूत करने के साथ स्पोर्ट्स टूरिज्म की संभावनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं. विश्वस्तरीय गोल्फ कोर्स पर प्रतिष्ठित पेशेवर टूर्नामेंट का आयोजन खिलाड़ियों, खेल अधिकारियों और खेल प्रेमियों को नवा रायपुर से जोड़ रहा है. इससे शहर की आधुनिक अधोसंरचना को राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शित करने का अवसर भी मिल रहा है.

डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप पर नजर

नवा रायपुर ओपन की जीत के बाद खलिन जोशी अब दिल्ली गोल्फ क्लब में होने वाली डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप पर नजर लगाए हैं. वर्ष 2018 में इसी प्रतियोगिता में अपनी पहली अंतरराष्ट्रीय जीत हासिल कर चुके जोशी इस बार भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद कर रहे हैं.नवा रायपुर ओपन का परिणाम रेस टू डीपी वर्ल्ड इंडिया चैंपियनशिप के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है. इसी रेस के जरिए डीपी वर्ल्ड पीजीटीआई के नंबर एक खिलाड़ी और सत्र के अंतिम टूर्नामेंट के लिए शीर्ष 24 खिलाड़ियों का निर्धारण होगा.

नवा रायपुर की बढ़ती वैश्विक पहचान

एसईसीएल प्रेजेंट्स नवा रायपुर ओपन को छत्तीसगढ़ टूरिज्म, जिंदल स्टील सहित कई प्रमुख संस्थाओं का सहयोग मिला. नवा रायपुर में हुए इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ने एक बार फिर दिखाया कि आधुनिक अधोसंरचना के साथ विश्वस्तरीय खेल सुविधाएं किसी शहर की पहचान को वैश्विक मंच तक पहुंचा सकती हैं.

खलिन जोशी की जीत ने टूर्नामेंट को यादगार बनाया, तो नवा रायपुर ने साबित किया कि वह अब सिर्फ भविष्य के आधुनिक शहर के रूप में नहीं, बल्कि विश्वस्तरीय गोल्फ और बड़े खेल आयोजनों के नए ठिकाने के रूप में भी अपनी जगह बना रहा है.

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