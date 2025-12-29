ETV Bharat / sports

बोकारो में राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता का आयोजन, झारखंड के खिलाड़ियों का रहा दबदबा

बोकारो: गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल सेक्टर पांच बोकारो में 27 से 29 दिसंबर तक दिशोम गुरु शिबू सोरेन मेमोरियल ट्रॉफी राष्ट्रीय महिला ताइक्वांडो प्रतियोगिता हुई. देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया. बेहतर प्रदर्शन के आधार पर झारखंड के खिलाड़ियों का दबदबा रहा. जूनियर, कैडेट एवं सीनियर वर्ग के मुकाबले में खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया.

स्वर्ण और रजत पदक झारखंड के नाम

जूनियर वर्ग 46 किग्रा से कम भार वर्ग में झारखंड की अनुराधा कुमारी और प्रियंका कुमारी ने स्वर्ण पदक जीता. वहीं ममता कुमारी और तनुजा कुमारी ने रजत पदक जीते हैं. जबकि 49 किग्रा से कम भार वर्ग में झारखंड की शकीरा उरांव व अनुष्का कुमारी ने स्वर्ण एवं झारखंड की श्रेय सिंह ने रजत पदक हासिल किया. कैडेट वर्ग 51 किग्रा से कम भार वर्ग में आंध्र प्रदेश की गार्गी चौधरी व झारखंड की मानवी कुमारी ने स्वर्ण एवं झारखंड की तमन्ना कुमारी और मनीषा कुमारी ने रजत पदक जीते.

जानकारी देते कोच, खिलाड़ी और अभिभावक (ईटीवी भारत)

व्यवस्था को लेकर खिलाड़ियों ने की तारीफ