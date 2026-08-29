National Sports Day: आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस?
National Sports Day 2026: देश में खेलों की परंपरा को याद करने के लिए हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है.
Published : August 29, 2026 at 10:40 AM IST
National Sports Day 2026: भारतीय हॉकी खेल के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. इस साल ये राष्ट्रीय खेल दिवस 28 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक देशव्यापी अभियान के तौर पर मनाया जाएगा. जिसका थीम, 'खेलेगा भारत, जीतेगा भारत' है.
क्यों मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे?
नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर मेजर ध्यानचंद के जीवन और खेलों में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है. आज हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की 121वीं जयंती है. इस दिन बच्चों और युवाओं के लिए खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और उन्होंने मेजर ध्यानचंद के बारे में भी बताया जाता है.
Celebrating the spirit of sport on #NationalSportsDay, observed to mark the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, the ‘Hockey Wizard’.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 29, 2026
Honouring the passion, discipline and determination that make sport truly inspiring.@Media_SAI @TheHockeyIndia @IndiaSports pic.twitter.com/7p8kQoMt3B
कौन थे मेजर ध्यानचंद?
मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद (प्रयागराज) के एक राजपूत परिवार में हुआ था. अपने पिता समेश्वर सिंह की तरह ही वे भारतीय सेना में शामिल हो गए और वहीं उन्हें इस खेल से लगाव हो गया. भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी का मूल नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वे चांदनी रात में ही अभ्यास करते थे और इसलिए उनके साथियों ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया.
ध्यानचंद का हॉकी करियर
मेजर ध्यानचंद का करियर 1926 से 1948 तक रहा. उन्होंने अपने 22 साल से अधिक के करियर में 400 गोल किए और टीम को तीन लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए.
1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक: भारत ने स्वर्ण पदक जीता. ध्यानचंद ने सबसे अधिक 14 गोल दागे.
1932 लॉस एंजिल्स ओलंपिक: भारतीय टीम ने फाइनल में अमेरिका को हराकर फिर से स्वर्ण पदक जीता.
1936 बर्लिन ओलंपिक: ध्यानचंद भारतीय टीम के कप्तान थे. भारत ने फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हराया.
#NationalSportsDay is celebrated to mark the birth anniversary of hockey legend Major Dhyan Chand, whose legacy continues to inspire generations.— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) August 28, 2026
Celebrating the values of discipline, teamwork & determination that sport instils in us.
Happy National Sports Day! pic.twitter.com/bou1vIGo2O
पद्म भूषण से सम्मानित
उनकी उपलब्धियों की वजह से दिल्ली में राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर 2002 में मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम कर दिया गया. इसके अलावा भारतीय हॉकी में उनके योगदान के लिए उन्हें 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया. उन्होंने न केवल मैदान पर अपने वीरतापूर्ण प्रदर्शन से खेल में योगदान दिया, बल्कि बाद के वर्षों में कोच के रूप में भी योगदान दिया. वह पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान में मुख्य कोच थे. इसके साथ ही भारतीय हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद के नाम पर हर साल खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है.
हिटलर ने ध्यानचंद को नागरिकता का दिया प्रस्ताव
ऐसा कहा जाता है कि उस समय के जर्मन चांसलर एडोल्फ हिटलर भी ध्यानचंद के खेल से काफी ज्यादा प्रभावित थे. इसलिए उन्होंने ध्यानचंद को बर्लिन ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद जर्मन सेना में उच्च पद और नागरिकता की पेशकश कर दी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया और सिर्फ भारत के लिए खेलने की बात कही.