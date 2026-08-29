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National Sports Day: आज के ही दिन क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस?

राष्ट्रीय खेल दिवस ( Etv Bharat )

National Sports Day 2026: भारतीय हॉकी खेल के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की जयंती के सम्मान में हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है. इस साल ये राष्ट्रीय खेल दिवस 28 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक देशव्यापी अभियान के तौर पर मनाया जाएगा. जिसका थीम, 'खेलेगा भारत, जीतेगा भारत' है. क्यों मनाया जाता है नेशनल स्पोर्ट्स डे?

नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर मेजर ध्यानचंद के जीवन और खेलों में उनके योगदान को याद करने के लिए मनाया जाता है. आज हॉकी के दिग्गज मेजर ध्यानचंद की 121वीं जयंती है. इस दिन बच्चों और युवाओं के लिए खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं और उन्होंने मेजर ध्यानचंद के बारे में भी बताया जाता है. कौन थे मेजर ध्यानचंद?

मेजर ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद (प्रयागराज) के एक राजपूत परिवार में हुआ था. अपने पिता समेश्वर सिंह की तरह ही वे भारतीय सेना में शामिल हो गए और वहीं उन्हें इस खेल से लगाव हो गया. भारतीय हॉकी के महान खिलाड़ी का मूल नाम ध्यान सिंह था, लेकिन वे चांदनी रात में ही अभ्यास करते थे और इसलिए उनके साथियों ने उनका नाम ध्यानचंद रख दिया. ध्यानचंद का हॉकी करियर

मेजर ध्यानचंद का करियर 1926 से 1948 तक रहा. उन्होंने अपने 22 साल से अधिक के करियर में 400 गोल किए और टीम को तीन लगातार ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाए.