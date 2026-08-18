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नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 का हुआ ऐलान, दिव्या देशमुख समेत 17 खिलाड़ियों को मिला अर्जुन अवॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट

National Sports Awards 2025: भारत में हर साल शानदार खेल का प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स से सम्मानित किया जाता है. इसी क्रम में खेल मंत्रालय ने नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 का ऐलान 18 अगस्त 2026 को किया.

खास बात ये है कि इस बार किसी भी खिलाड़ी को 'खेल रत्न अवॉर्ड' नहीं दिया गया है. यह केवल तीसरी बार है जब किसी भी खिलाड़ी को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है. इससे पहले 2008 और 2014 में भी ऐसा ही हुआ था.

वहीं, 20 वर्षीय शतरंज की खिलाड़ी दिव्या देशमुख समेत 17 खिलाड़ियों को 'अर्जुन अवॉर्ड' के लिए चुना गया है. जिसमें कोई क्रिकेटर शामिल नहीं है. इसके अलावा पांच कोचों को 'द्रोणाचार्य अवॉर्ड' के लिए चुना गया है.

भारत के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अरुण कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली सिलेक्शन कमिटी की सिफारिशों के आधार पर, सरकार ने अलग-अलग कैटेगरी में खिलाड़ियों, कोच और संस्थाओं को अवॉर्ड देने का फैसला किया है.

'अर्जुन अवॉर्ड' उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने पिछले चार सालों में खेल के मैदान में लीडरशिप, स्पोर्ट्समैनशिप और अनुशासन का प्रदर्शन किया है.

अर्जुन अवॉर्ड पाने वाले प्रमुख खिलाड़ियों में हाई जम्पर और डेकाथलॉन एथलीट तेजस्विन शंकर, स्प्रिंटर मोहम्मद अजमल वी. और प्रियंका गोस्वामी, बैडमिंटन खिलाड़ी ट्रेसा जॉली और गायत्री गोपीचंद, शतरंज खिलाड़ी विदित गुजराती और दिव्या देशमुख, हॉकी खिलाड़ी लालरेमसियामी और राजकुमार पाल और शूटर अखिल श्योराण शामिल हैं.