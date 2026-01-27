ETV Bharat / sports

राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, झारखंड की शानदार शुरुआत

अंडर-17 बालक-बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता के बालक वर्ग में झारखंड ने CISCE को 6–0 और बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश को 2–0 से हराया.

National School Games
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आगाज (ETV BHARAT)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 27, 2026 at 9:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: झारखंड की मेजबानी में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर-17 बालक-बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने किया. इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और इकाइयों की कुल 63 टीमें भाग ले रही हैं.

उद्घाटन कार्यक्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, खेल निदेशक आसिफ इकराम, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे सहित खेल और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

National School Games
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए के. रवि कुमार ने कहा कि झारखंड हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है. राज्य ने पिछले वर्षों में एसजीएफआई प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है. खेल में जीत-हार से अधिक निष्पक्षता, अनुशासन और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है. उन्होंने खिलाड़ियों से उपलब्ध अनुभवों का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया.

शशि रंजन ने कहा कि इस वर्ष झारखंड को पांच राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है. शिक्षा विभाग की टीम द्वारा सफल आयोजन कर राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया जा रहा है.

National School Games
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

खेल निदेशक आसिफ इकराम ने कहा कि हॉकी ने झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. खेल बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता और अनुशासन को भी मजबूत करता है.

पूर्व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी सुमराय टेटे ने कहा कि स्कूली स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के लिए सीखने और आगे बढ़ने का बड़ा अवसर हैं. खिलाड़ियों को खेल भावना और अनुशासन के साथ मैदान में उतरना चाहिए.

National School Games
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

झारखंड की दमदार शुरुआत

प्रतियोगिता के पहले दिन झारखंड ने दोनों वर्गों में जीत के साथ अभियान की शुरुआत की. अंडर-17 बालक वर्ग में झारखंड ने CISCE को 6–0 से पराजित किया, जबकि बालिका वर्ग में उत्तर प्रदेश को 2–0 से हराया.

National School Games
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता (ETV BHARAT)

आज के मुकाबले

लीग मुकाबले जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम मोरहाबादी, मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय बरियातू, रेलवे ग्राउंड हटिया और एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम खूंटी में खेले गए. बालक वर्ग में ओडिशा, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब और छत्तीसगढ़ ने अपने-अपने मुकाबले जीते. बालिका वर्ग में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मिजोरम, चंडीगढ़ और केरल ने जीत दर्ज की.

यह भी पढ़ें:

राष्ट्रीय स्कूली बैंड प्रतियोगिता 2025–26: झारखंड का शानदार प्रदर्शन

राष्ट्रीय स्कूली शतरंज प्रतियोगिता के दोनों वर्गों में तमिलनाडु चैंपियन, ट्रैक साइकिलिंग में झारखंड को दो स्वर्ण

69वीं राष्ट्रीय स्कूली प्रतियोगिता: तीरंदाजी में झारखंड की प्रिया माहाली ओवरऑल चैंपियन

TAGGED:

HOCKEY COMPETITION
HOCKEY COMPETITION IN RANCHI
NATIONAL SCHOOL GAMES IN RANCHI
राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता
NATIONAL SCHOOL GAMES

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.