राष्ट्रीय स्कूली हॉकी प्रतियोगिता का आगाज, झारखंड की शानदार शुरुआत

रांची: झारखंड की मेजबानी में राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिता अंतर्गत अंडर-17 बालक-बालिका वर्ग हॉकी प्रतियोगिता का सोमवार को शुभारंभ हुआ. प्रतियोगिता का उद्घाटन राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार ने किया. इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों और इकाइयों की कुल 63 टीमें भाग ले रही हैं.

उद्घाटन कार्यक्रम में झारखंड शिक्षा परियोजना निदेशक शशि रंजन, खेल निदेशक आसिफ इकराम, पूर्व अंतरराष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सुमराय टेटे सहित खेल और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए के. रवि कुमार ने कहा कि झारखंड हॉकी की नर्सरी के रूप में जाना जाता है. राज्य ने पिछले वर्षों में एसजीएफआई प्रतियोगिताओं में लगातार बेहतर प्रदर्शन किया है. खेल में जीत-हार से अधिक निष्पक्षता, अनुशासन और पारदर्शिता महत्वपूर्ण है. उन्होंने खिलाड़ियों से उपलब्ध अनुभवों का पूरा लाभ लेने का आह्वान किया.

शशि रंजन ने कहा कि इस वर्ष झारखंड को पांच राष्ट्रीय स्कूली खेल प्रतियोगिताओं की मेजबानी मिली है. शिक्षा विभाग की टीम द्वारा सफल आयोजन कर राज्य को राष्ट्रीय खेल मानचित्र पर मजबूती से स्थापित किया जा रहा है.

खेल निदेशक आसिफ इकराम ने कहा कि हॉकी ने झारखंड को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है. खेल बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता और अनुशासन को भी मजबूत करता है.