नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता: पहले दिन सीनियर पुरुष-महिला रिकर्व-कंपाउंड के रैंकिंग राउंड हुए आयोजित
जयपुर में नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता 2026 शुरू, जिसमें देशभर के कई शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं.
Published : July 24, 2026 at 5:47 PM IST
जयपुर: भारतीय तीरंदाजी संघ एवं राजस्थान तीरंदाजी संघ के संयुक्त तत्वावधान में शुक्रवार को आयोजित प्रथम नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता की शुरुआत हुई. यह प्रतियोगिता जयपुर स्थित शूटिंग रेंज तीरंदाजी अकादमी पर खेली जा रही है. उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम रहे. विशिष्ट अतिथि के रूप में भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा, आर्चरी प्रीमियर लीग के अध्यक्ष अनिल कामिनी रहीं.
राजस्थान तीरंदाजी संघ के महासचिव सुरेंद्र सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रतियोगिता के पहले दिन सीनियर पुरुष एवं महिला रिकर्व तथा कंपाउंड वर्ग के रैंकिंग राउंड सफलतापूर्वक संपन्न हुए. प्रतियोगिता के दूसरे दिन मेडल मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें देश के सर्वश्रेष्ठ तीरंदाज स्वर्ण पदक के लिए अपना दमखम दिखाएंगे. उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप की गई हैं. राजस्थान तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष दीपेंद्र सिंह ने कहा कि वर्ष 2026 की पहली नेशनल रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान की धरती पर होना पूरे प्रदेश के लिए गर्व का विषय है.
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तीरंदाजी भारत का गौरवशाली खेल: गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि राजस्थान तेजी से खेलों की नई पहचान बना रहा है. राज्य सरकार खेल प्रतिभाओं को हरसंभव अवसर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि तीरंदाजी भारत की गौरवशाली खेल परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है और ऐसे राष्ट्रीय आयोजन प्रदेश के युवाओं में अनुशासन, आत्मविश्वास और उत्कृष्टता की भावना विकसित करते हैं.
भारतीय तीरंदाजी संघ के महासचिव वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि राजस्थान तीरंदाजी संघ ने राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के आयोजन में उत्कृष्ट व्यवस्थाएं की हैं. उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय रैंकिंग प्रतियोगिताएं खिलाड़ियों के भविष्य को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण मंच हैं. यहां से उभरने वाली प्रतिभाएं आने वाले समय में एशियाई खेलों, विश्व चैंपियनशिप और ओलंपिक जैसे बड़े मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व करेंगी.
ये स्टार खिलाडी ले रहे भाग: इस प्रतियोगिता में देशभर के शीर्ष खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. प्रतियोगिता में ओलंपियन और अर्जुन अवॉर्डी तीरंदाजों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी. स्टार तीरंदाज रजत चौहान, अभिषेक वर्मा और तरुणदीप राय समेत कई अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अपनी चुनौती पेश करेंगे.
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