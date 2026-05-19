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हजारीबाग में राष्ट्रीय स्तर का चेस टूर्नामेंट, देश-विदेश के 272 खिलाड़ी पहुंचे शह और मात का खेल खेलने

हजारीबाग: डिस्ट्रिक्ट चेस एसोसिएशन के तत्वावधान में तथा ऑल इंडिया चेस फेडरेशन और ऑल झारखंड चेस एसोसिएशन की ओर से हजारीबाग में 4th HDCA ALL INDIA OPEN FIDE RATING CHESS TOURNAMENT 2026 का आयोजन किया गया है. जिसमें विदेश और देश के 13 राज्यों से लगभग 272 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है.

हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के मल्टीपर्पस हॉल में चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है. जहां शह और मात का खेल चल रहा है. मुकाबला रोमांच, रणनीति और उत्साह से भर हुआ है. देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ी अपनी रणनीति और अनुभव का उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं. हर बोर्ड पर चल रहे मुकाबलों में खिलाड़ियों की निगाहें बिसात पर टिकी हैं और हर चाल के साथ जीत की उम्मीदें और मजबूत होती जा रही हैं.

खिलाड़ियों, अभिभावक और आयोजन समिति के सदस्यों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

खिलाड़ियों ने साझा किए अनुभव

वहीं जिम्बाब्वे से आए एक खिलाड़ी ने बताया कि ऐसा आयोजन खिलाड़ियों के लिए बेहद खास होता है, जिसमें भाग लेकर खिलाड़ी अपनी रेटिंग सुधारते हैं. वहीं स्थानीय खिलाड़ी भी कहते हैं कि ऐसा आयोजन बेहद खास होता है.

वहीं चेस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों के साथ-साथ उनके अभिभावक भी हजारीबाग पहुंचे हैं. हैदराबाद से पहुंचे एक अभिभावक ने बताया कि हजारीबाग जैसे छोटे शहर में इतना भव्य आयोजन होना बड़ी बात है. खिलाड़ियों को बेहतर माहौल मिल रहा है. स्थानीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिल रहा है. उन्होंने कहा कि ऐसा आयोजन हमेशा होना चाहिए, ताकि खिलाड़ी को प्रतिस्पर्धा का मौका मिल सके.

कुल 272 खिलाड़ी ले रहे हिस्सा

वहीं चेस टूर्नामेंट में कुल 272 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. इनमें हजारीबाग के 71 वर्षीय विजय कुमार सिंह सबसे अधिक उम्र के प्रतिभागी हैं, जबकि मात्र साढ़े छह वर्ष के आरव कुमार सबसे कम उम्र का खिलाड़ी है.