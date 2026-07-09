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नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप: विमेंस में ITBP बनी चैंपियन, मेन्स पर फंसा फैसला, जानिये वजह

महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी ने चंडीगढ़ को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया.

NATIONAL ICE HOCKEY CHAMPIONSHIP
राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 9, 2026 at 5:44 PM IST

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देहरादून: राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का समापन जहां महिला वर्ग में रोमांचक मुकाबले के साथ हो गया, वहीं पुरुष वर्ग की प्रतियोगिता विवादों के कारण अधर में लटक गई है. महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी ने चंडीगढ़ को हराकर राष्ट्रीय खिताब अपने नाम किया, लेकिन पुरुष वर्ग में क्वार्टर फाइनल चरण से शुरू हुआ विवाद अब तक सुलझ नहीं पाया है. इसके चलते न केवल फाइनल मुकाबले का कार्यक्रम प्रभावित हुआ है बल्कि प्रतियोगिता के समापन पर भी सवाल खड़े हो गए हैं.

महिला वर्ग के फाइनल मुकाबले में आईटीबीपी और चंडीगढ़ की टीमें आमने-सामने थीं. पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने वाली दोनों टीमों के बीच खिताबी मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा था. आईटीबीपी ने बेहतर खेल का प्रदर्शन करते हुए चंडीगढ़ को हराकर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया. इस जीत के साथ आईटीबीपी ने महिला वर्ग की राष्ट्रीय चैंपियनशिप अपने नाम कर ली.

दूसरी ओर पुरुष वर्ग में स्थिति पूरी तरह अलग रही. प्रतियोगिता के दौरान खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबलों में चंडीगढ़ और आर्मी की टीमों के बीच मैच निर्धारित समय तक 0-0 की बराबरी पर समाप्त हुआ. इसके बाद नियमों के अनुसार मैच का परिणाम तय करने की जिम्मेदारी ज्यूरी पर आ गई. सामान्य परिस्थितियों में ऐसी स्थिति में तकनीकी नियमों और प्रतियोगिता प्रावधानों के आधार पर विजेता टीम का निर्धारण किया जाता है, लेकिन इस मामले में फैसला आसान नहीं रहा.

सूत्रों के अनुसार मैच समाप्त होने के बाद दोनों टीमों के बीच विजेता घोषित किए जाने को लेकर असहमति पैदा हो गई. चंडीगढ़ और आर्मी दोनों पक्षों ने अपने-अपने दावे पेश किए. जिसके चलते मामला विवाद में बदल गया. ज्यूरी द्वारा अंतिम निर्णय नहीं लिए जाने और दोनों टीमों की आपत्तियों के कारण विजेता तय नहीं हो पाया. इस विवाद का सीधा असर पूरे पुरुष वर्ग के नॉकआउट चरण पर पड़ा. जहां एक ओर अन्य क्वार्टर फाइनल मुकाबलों के बाद सेमीफाइनल की तस्वीर लगभग साफ हो चुकी थी, वहीं चंडीगढ़ और आर्मी के मुकाबले का परिणाम लंबित रहने से आगे की प्रतियोगिता प्रभावित होती चली गई. प्रतियोगिता के आयोजकों और तकनीकी अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह रही कि अगले दौर के मुकाबलों की रूपरेखा किस आधार पर तैयार की जाये.

आइस हॉकी से जुड़े जानकारों का कहना है कि नॉकआउट चरण में किसी एक मैच के परिणाम पर विवाद होने का असर पूरे टूर्नामेंट की संरचना पर पड़ता है. विजेता टीम ही अगले दौर में प्रवेश करती है, इसलिए जब तक आधिकारिक निर्णय नहीं हो जाता, तब तक आगे के मुकाबलों का कार्यक्रम तय करना मुश्किल हो जाता है. यही स्थिति इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी देखने को मिली.

बताया जा रहा है कि दूसरे क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल मुकाबलों के बाद संभावित फाइनल की तस्वीर लगभग तैयार हो चुकी थी, लेकिन चंडीगढ़ और आर्मी के मैच से जुड़े विवाद ने पूरे कार्यक्रम को प्रभावित कर दिया. इसके चलते पुरुष वर्ग का फाइनल मुकाबला निर्धारित रूप से आयोजित नहीं हो सका. प्रतियोगिता अब भी अंतिम निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाई है.

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