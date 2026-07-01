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देहरादून में कल से नेशनल आइस हॉकी चैंपयनशिप, देशभर के 500 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा, उत्तराखंड नहीं होगा शामिल

महिला वर्ग में इन राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा: वहीं, महिला वर्ग में हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक समेत विभिन्न राज्यों की टीमें मैदान में उतरेंगी. कई टीमों के खिलाड़ियों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं का अनुभव भी है, जिससे मुकाबलों का स्तर और ज्यादा प्रतिस्पर्धी रहने की संभावना है.

पुरुष वर्ग में इन राज्यों की टीमें लेंगी हिस्सा: प्रतियोगिता के दौरान रोजाना कई मुकाबले खेले जाएंगे, जिनमें राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा. पुरुष वर्ग में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इंडियन आर्मी और आईटीबीपी समेत कई मजबूत टीमें भाग लेंगी.

राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में कुल 25 टीमें भाग लेंगी, जिनमें 14 पुरुष और 11 महिला टीमें शामिल होंगी. हिमाद्री इंडोर आइस रिंक के वेन्यू मैनेजर एवं उत्तराखंड आइस हॉकी टीम के मेंटर अमित बेलवाल ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं. अगले नौ दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप में देश के अलग-अलग राज्यों के खिलाड़ी अपने कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

25 टीमें और 500 से ज्यादा खिलाड़ी होंगे शामिल: देहरादून एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर खेल आयोजन की मेजबानी करने जा रही है. महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर स्थित हिमाद्री इंडोर आइस रिंक में 2 जुलाई से सीनियर पुरुष एवं महिला नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन होगा. यह प्रतियोगिता 10 जुलाई तक चलेगी, जिसमें देशभर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे.

देहरादून: उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के हिमाद्री इंडोर आइस रिंक में 2 जुलाई से सीनियर नेशनल आइस हॉकी चैंपियनशिप शुरू होगी. देशभर की 25 टीमें हिस्सा लेंगी. जिसमें 500 से ज्यादा खिलाड़ी शामिल होंगे. खास बात ये है कि इस आयोजन में मेजबान उत्तराखंड की सीनियर टीम हिस्सा नहीं लेगी.

खास है हिमाद्री इंडोर आइस रिंक: बता दें कि देहरादून स्थित हिमाद्री इंडोर आइस रिंक देश के चुनिंदा आधुनिक आइस स्पोर्ट्स केंद्रों में शामिल है. पिछले कुछ सालों में यहां राष्ट्रीय और आयु वर्ग की कई प्रतियोगिताओं का सफल आयोजन हो चुका है. यही वजह है कि आइस हॉकी एसोसिएशन ने एक बार फिर राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी के लिए देहरादून को चुना है.

खुद को तैयार करता प्लेयर (फोटो- ETV Bharat)

उत्तराखंड में बढ़ रहा आइस हॉकी का दायरा: खेल विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसे आयोजनों से उत्तराखंड में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय खिलाड़ियों को उच्च स्तर की प्रतियोगिताओं को करीब से देखने और सीखने का अवसर मिलेगा. इससे उत्तराखंड में आइस हॉकी का दायरा लगातार बढ़ रहा है.

हिमाद्री इंडोर आइस रिंक शुरू होने के बाद बड़ी संख्या में बच्चे और युवा इस खेल से जुड़ रहे हैं. आधुनिक सुविधाएं मिलने से खिलाड़ियों को नियमित अभ्यास का मौका मिल रहा है, जिसका असर राज्य के प्रदर्शन में भी दिखाई देने लगा है. राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन भी स्थानीय खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का बड़ा स्रोत माना जा रहा है.

मेजबान उत्तराखंड की टीम नहीं कर रही प्रतिभाग: राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी करने के बावजूद उत्तराखंड की सीनियर टीम इस बार प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले रही है. इस संबंध में अमित बेलवाल ने बताया कि राज्य की सीनियर टीम अभी विकास के दौर से गुजर रही है और उसे राष्ट्रीय स्तर की मजबूत टीमों के बराबर प्रतिस्पर्धा करने के लिए कुछ और समय तथा अनुभव की आवश्यकता है.

"उत्तराखंड की आइस हॉकी टीम को बने अभी लगभग एक साल ही हुआ है. खिलाड़ी लगातार प्रशिक्षण ले रहे हैं और खुद को राष्ट्रीय स्तर के अनुरूप तैयार करने में जुटे हैं. टीम में प्रतिभा की कमी नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय सीनियर स्तर पर बेहतर प्रदर्शन के लिए अनुभव और प्रतिस्पर्धात्मक मैचों की जरूरत होती है."- अमित बेलवाल, मेंटर , उत्तराखंड आइस हॉकी टीम

अमित बेलवाल के मुताबिक, हाल ही में जून महीने में अंडर 12, अंडर 15 और अंडर 18 राष्ट्रीय आइस हॉकी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था, जिसमें उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भाग लिया. विशेष रूप से अंडर 18 वर्ग में कई नए खिलाड़ियों ने प्रभावशाली प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा का परिचय दिया. राज्य की जूनियर टीमों ने पिछले कुछ सालों में विभिन्न प्रतियोगिताओं में पदक भी हासिल किए हैं, जिससे भविष्य को लेकर उम्मीदें बढ़ी हैं.

हिमाद्री इंडोर आइस रिंक में खिलाड़ी (फोटो- ETV Bharat)

"अब राज्य के पास अपना आधुनिक आइस रिंक है, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण मिल रहा है. लगातार प्रतियोगिताओं में भागीदारी से खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ रहा है. यही कारण है कि आने वाले सालों में उत्तराखंड की सीनियर टीम भी राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत चुनौती पेश करने की स्थिति में पहुंच सकती है."- अमित बेलवाल, मेंटर , उत्तराखंड आइस हॉकी टीम

अमित बेलवाल ने उम्मीद जताई कि साल के आखिर या अगले साल की शुरुआत में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया विंटर गेम्स में उत्तराखंड की सीनियर आइस हॉकी टीम मैदान पर दिखाई दे सकती है. इसके लिए खिलाड़ियों की तैयारी जारी है और टीम को मजबूत बनाने पर लगातार काम किया जा रहा है. हालांकि, इस बार राष्ट्रीय चैंपियनशिप में उत्तराखंड की सीनियर टीम हिस्सा नहीं ले रही है, लेकिन देहरादून में इतने बड़े आयोजन का होना राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

देशभर के 500 से अधिक खिलाड़ियों और कोचों की मौजूदगी स्थानीय खिलाड़ियों को सीखने और अपने खेल को बेहतर बनाने का अवसर देगी. खेल विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के आयोजन आने वाले समय में उत्तराखंड को देश के प्रमुख आइस हॉकी केंद्रों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं.

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