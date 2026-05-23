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उत्तराखंड में शुरू हुई नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप, 28 राज्यों से पहुंचे 650 से अधिक खिलाड़ी

रुद्रपुर: उत्तराखंड का मनोज सरकार स्टेडियम आज खेल उत्साह और राष्ट्रीय ऊर्जा से सराबोर नजर आया. आज यहां 21वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का भव्य शुभारंभ हुआ है. छह दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश के 28 राज्यों से आए 650 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं.

रुद्रपुर के मनोज सरकार स्टेडियम स्थित शिवालिक हॉल में शनिवार को 21वीं कैडेट नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप का रंगारंग शुभारंभ किया गया. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता का आयोजन Fencing Association of Uttarakhand द्वारा Fencing Association of India के मार्गदर्शन में किया जा रहा है. प्रतियोगिता का आयोजन 23 मई से 28 मई तक किया जाएगा. जिसमें देशभर से आए युवा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा और खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे.

इस चैंपियनशिप में देश के 28 राज्यों से 650 से अधिक फेंसर्स हिस्सा ले रहे हैं. प्रतियोगिता के दौरान फॉइल, सेबर और एपी वर्गों में पूल एवं डायरेक्ट एलिमिनेशन मुकाबले खेले जाएंगे. छह दिनों तक चलने वाले इन मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच रोमांचक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी. राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता से रुद्रपुर शहर एक बार फिर देश के खेल मानचित्र पर अपनी मजबूत पहचान दर्ज करा रहा है.