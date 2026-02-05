ETV Bharat / sports

'अगर बांग्लादेश की जगह भारत ये डिमांड करता तो...' ICC पर भड़के इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन

Nasser Hussain on ICC: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने टी20 वर्ल्ड कप बॉयकॉट पर बांग्लादेश और पाकिस्तान का समर्थन किया.

इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन (PTI)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 5, 2026 at 5:01 PM IST

हैदराबाद: इंग्लैंड के पूर्व कप्तान नासिर हुसैन ने T20 वर्ल्ड कप 2026 में उठे विवाद पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की कड़ी आलोचना की है, और ICC के दोहरे रवैये के खिलाफ बोलते हुए कहा कि अगर भारत ने बांग्लादेश के बजाय वेन्यू बदलने की मांग की होती तो ICC क्या करता? क्या ICC भारत को भी इवेंट से बाहर कर देता? ICC को बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ भारत जैसा ही बर्ताव करना चाहिए.

ICC को समान व्यवहार करना चाहिए
नासिर हुसैन ने ये बातें माइकल एथरटन के साथ स्काई स्पोर्ट्स पॉडकास्ट पर कहीं. जहां पर उन्होंने ये भी कहा कि आईसीसी को बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. हां, भारत के प्रशंसक ये कह सकते हैं, 'और रोओ, हमारे पास पैसा है!' लेकिन शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी आती है. लगातार बांग्लादेश या पाकिस्तान को कमजोर करने से उनका क्रिकेट कमजोर होता है. यही कारण है कि भारत और पाकिस्तान या भारत और बांग्लादेश के बीच ये खेल समय के साथ एकतरफा हो गए हैं.

नासिर हुसैन ने बांग्लादेश की तारीफ की
नासिर हुसैन ने ये भी कहा कि उन्हें यह बात काफी पसंद आई कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ा हुआ. उन्होंने कहा, 'मुझे असल में यह पसंद है कि बांग्लादेश अपनी बात पर अड़ा हुआ है, अपने खिलाड़ियों के लिए खड़ा है. मुझे यह भी पसंद है कि पाकिस्तान भी बांग्लादेश का साथ दे रहा है. किसी न किसी स्टेज पर, किसी को तो कहना चाहिए कि बहुत हो गई पॉलिटिक्स, अब चलो क्रिकेट खेलते हैं.

विवाद की शुरुआत
बता दें कि नासिर हुसैन का यह बयान बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने के बाद आई है. इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप में विवादों का सिलसिला शुरू हो गया. जिसमें बांग्लादेश ने भारत वर्ल्ड कप मैच खेलने से इनकार कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप आईसीसी ने उन्हें टूर्नामेंट से बाहर कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान ने बांग्लादेश का सपोर्ट करते हुए भारत के खिलाफ अपने ग्रुप-स्टेज मैच का बॉयकॉट कर दिया. जिससे टूर्नामेंट शुरू होने से ठीक एक हफ्ते पहले एक नया विवाद खड़ा हो गया.

संपादक की पसंद

