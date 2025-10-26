ETV Bharat / sports

भारतीय खिलाड़ियों का रांची में जलवा, नंदिनी और मौमिता ने SAAF 2025 में लहराया तिरंगा, ईटीवी भारत के साथ खास बातचीत

रांची में चल रहे साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों ने अपना दबदबा रखते हुए कुल 32 पदक जीते हैं.

Nandini won gold in 100m hurdles
हर्डल्स 100 मीटर में गोल्ड विजेता नंदिनी (Etv bharat)
रांची: राजधानी रांची में आयोजित साउथ एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारतीय एथलेटिक्स ने एक बार फिर शानदार प्रदर्शन से देश का परचम लहराया है. लगातार दूसरे दिन भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा कायम रहा और मेडल तालिका में भारत ने शीर्ष स्थान बनाए रखा. दो दिनों में भारत की झोली में कुल 32 पदक आ चुके हैं, जिनमें 12 स्वर्ण, 14 रजत और 6 कांस्य पदक शामिल हैं.

नंदिनी और मौमिता मंडल ने देश का नाम किया गौरवान्वित

शनिवार को हुए मुकाबलों में भारत की महिला एथलीट्स ने कमाल दिखाया. 100 मीटर हर्डल्स स्पर्धा में भारत की नंदिनी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया जबकि उनकी साथी मौमिता मंडल ने रजत पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है. दोनों खिलाड़ियों ने ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में अपनी खुशी जाहिर की और इस उपलब्धि का श्रेय लगातार की गई मेहनत और कोचिंग टीम को दिया.

नंदिनी और मौमिता ने लहराया तिरंगा (Etv bharat)

पदक के लिए करनी पड़ती है कड़ी मेहनत

तमिलनाडु की नंदिनी कुशवाह ने कहा, हर पदक के पीछे सालों की मेहनत और समर्पण होता है. इस जीत के साथ हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए दौड़ते हैं. कोलकाता की मौमिता मंडल ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अनुभव हासिल करने के बाद यह पदक उनके करियर का अहम पड़ाव है. उन्होंने कहा, हमने ठान लिया था कि इस बार भारत का नाम सबसे ऊपर रहेगा.

ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में भारतीय खिलाड़ियों का दबदबा

इससे पहले भी दोनों एथलीट्स ने विभिन्न अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया था. रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में चल रही इस प्रतियोगिता में भारत के अलावा नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं. भारतीय पुरुष और महिला दोनों टीमों ने ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में अपना दबदबा कायम रखा है. लंबी कूद, शॉटपुट, 400 मीटर और रिले जैसी स्पर्धाओं में भारतीय खिलाड़ियों ने लगातार मेडल जीते हैं. स्टेडियम में दर्शकों की भारी भीड़ और जोश से माहौल देशभक्ति के रंग में रंगा दिखाई दे रहा है.

Moumita won Silver in 100m hurdles
हर्डल्स 100 मीटर में सिल्वर विजेता मौमिता (Etv Bharat)

रविवार को होगा समापन

रविवार को इस चैंपियनशिप का समापन समारोह होगा, जिसमें झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र नाथ महतो बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे. समापन के मौके पर कई अहम इवेंट आयोजित होंगे और सभी की निगाहें इस बात पर टिकी होंगी कि छह देशों में से ओवरऑल चैंपियन कौन बनता है. अब तक के प्रदर्शन को देखते हुए यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत ने न केवल अपने घरेलू मैदान पर दबदबा कायम रखा है बल्कि यह संदेश भी दिया है कि दक्षिण एशिया में एथलेटिक्स के क्षेत्र में भारत की बादशाहत बरकरार है.

रांची के इस शानदार आयोजन ने एक बार फिर साबित किया है कि सही दिशा में मेहनत और समर्पण के साथ भारतीय एथलीट किसी भी मंच पर सफलता का झंडा बुलंद कर सकते हैं.

