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नाना पाटेकर विराट कोहली के थे फैन, जल्दी आउट होने पर छोड़ देते थे खाना

गुवा: सिनेमा जगत की जानी-मानी हस्ती और पद्मश्री विजेता अभिनेता का आज (8 अक्टूबर) निधन हो गया. उनकी उम्र 75 साल थी. रिपोर्ट्स के अनुसारा नाना पाटेकर को गोवा में उनके घर पर दिल का दौरा पड़ा. जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली. बाद में नाना पाटेकर के बेटे मल्हार ने इस दुखद खबर की पुष्टि की.

बॉलीवुड के लिए ये बहुत ही दुखद खबर है. नाना पाटेकर को हर एज ग्रुप के लोग पसंद करते थे. इसलिए जिसने भी ये खबर सुनी, वो सदमे में पड़ गया. अब हर कोई अपने इस अभिनेता के जाने पर सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दुख जता रहा है.

टीम इंडिया के पुर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने एक्स पर लिखा आज भारतीय सिनेमा ने एक बेहद खास कलाकार को खो दिया है. नाना पाटेकर साहब, आपका काम पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा. ओम शांति. अजिंक्या रहाणे ने लिखा, 'नाना पाटेकर जी सचमुच एक बेहतरीन अभिनेता थे, जिनके काम ने कई पीढ़ियों को प्रेरित और उनका मनोरंजन किया है. उनके निधन की खबर सुनकर बहुत दुख हुआ. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे.

नाना पाटेकर को एक्टिंग के साथ-साथ क्रिकेट से भी काफी ज्यादा प्यार करते थे. उनका पसंदीदा क्रिकेटर विराट कोहली थे, जिसका उन्होंने कई बार जिक्र भी किया है. इसके अलावा वो क्रिकेट और सिनेमा को एक जैसा ही मानते थे और कहते थे कि दोनों लोगों को एक ही तरह के पीड़ा से गुजरना पड़ता है.'

विराट कोहली के थे फैन

नाना पाटेकर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि विराट कोहली उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं. जब वो जल्दी आउट हो जाते हैं तो उनकी भूख खत्म हो जाती है और उनको खाना खाने का मन नहीं करता है.

क्रिकेट और सिनेमा एक है

इसके अलावा एक बार नाना पाटेकर ने क्रिकेट की तुलना सिनेमा से की था. उनका कहना था कि एक क्रिकेटर और एक एक्टर की परीक्षाएं एक जैसी होती हैं. क्रिकेटरों का खेल पांच दिन चलता है, लेकिन हमारा खेल डेढ़ से दो साल तक चलता है. लेकिन जनता इसका नतीजा तय करती है.

विराट कोहली के जल्दी आउट होने पर नाना पाटेकर छोड़ देते थे खाना (IANS)

भारत पाकिस्तान मैच नहीं होना चाहिए

नाना पाटेकर भी पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत-पाकिस्तान मैच न खेलने के फेवर में थे. उन्होंने एशिया कप 2025 में इस मैच को बहिष्कार करने की भी बात कही थी. अभिनेता नाना पाटेकर से जब इस बारे में पूछा गया, तो उन्होंने मीडिया से कहा, 'आज का यह मैच हमें खेलना ही नहीं चाहिए. हमारे ही लोगों का खून बहा है, फिर उनके साथ क्यों खेलें? मैं तो कहता हूं, खेलना ही नहीं चाहिए.

नाना पाटेकर को तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड

नाना पाटेकर हिंदी और मराठी सिनेमा के सबसे जाने-माने एक्टरों में से एक थे. उन्होंने परिंदा, क्रांतिवीर, अब तक छप्पन और वेलकम जैसी फिल्मों से बहुत पहचान बनाई. सिनेमा में नाना के योगदान को कई बड़े सम्मानों से पहचाना गया. उन्होंने तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड जीते और सिनेमा और कला में उनके योगदान के लिए 2013 में पद्म श्री मिला.