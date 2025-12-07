ETV Bharat / sports

भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले हेड कोच को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली बड़ी जिम्मेदारी

हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कोचों में से एक गैरी कर्स्टन एक बार फिर भारत में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार वो भारतीय टीम के साथ नहीं बल्कि उनके विरोध काम करेंगे. दरअसल भारत और श्रीलंका में अगले साल फरवरी और मार्च में टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है. जिसमें कुल 20 टीमें भाग ले रही है. उन्हीं टीमों में से एक टीम नामीबिया की भी है. जिन्होंने गैरी कर्स्टन को अपना कंसल्टेंट नियुक्त किया है. गैरी कर्स्टन ने क्या कहा?

कर्स्टन अब नामीबिया क्रिकेट टीम के हेड कोच क्रेग विलियम्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे टीम के टेक्निकल गाइडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट में और ज्यादा मदद मिलेगी. कर्स्टन ने कहा, 'क्रिकेट नामीबिया के साथ काम करना सच में एक सौभाग्य की बात है. मैं हाई-परफॉर्मेंस क्रिकेट माहौल बनाने के उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुआ हूं. उनका नया अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम यह दिखाता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी नेशनल टीमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देशों के साथ मुकाबला करें. उनकी सीनियर पुरुष नेशनल टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और मैं अगले साल फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी तैयारी में मदद करने के लिए उत्सुक हूं.'