भारत को वर्ल्ड कप जिताने वाले हेड कोच को टी20 वर्ल्ड कप 2026 में मिली बड़ी जिम्मेदारी
भारत और श्रीलंका में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया ने गैरी कर्स्टन को अपना कंसल्टेंट नियुक्त किया है.
Published : December 7, 2025 at 1:11 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कोचों में से एक गैरी कर्स्टन एक बार फिर भारत में नजर आने वाले हैं, लेकिन इस बार वो भारतीय टीम के साथ नहीं बल्कि उनके विरोध काम करेंगे. दरअसल भारत और श्रीलंका में अगले साल फरवरी और मार्च में टी20 वर्ल्ड कप होने जा रहा है. जिसमें कुल 20 टीमें भाग ले रही है. उन्हीं टीमों में से एक टीम नामीबिया की भी है. जिन्होंने गैरी कर्स्टन को अपना कंसल्टेंट नियुक्त किया है.
गैरी कर्स्टन ने क्या कहा?
कर्स्टन अब नामीबिया क्रिकेट टीम के हेड कोच क्रेग विलियम्स के साथ मिलकर काम करेंगे, जिससे टीम के टेक्निकल गाइडेंस और ओवरऑल डेवलपमेंट में और ज्यादा मदद मिलेगी. कर्स्टन ने कहा, 'क्रिकेट नामीबिया के साथ काम करना सच में एक सौभाग्य की बात है. मैं हाई-परफॉर्मेंस क्रिकेट माहौल बनाने के उनके समर्पण और दृढ़ संकल्प से बहुत प्रभावित हुआ हूं. उनका नया अत्याधुनिक क्रिकेट स्टेडियम यह दिखाता है कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि उनकी नेशनल टीमें दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट देशों के साथ मुकाबला करें. उनकी सीनियर पुरुष नेशनल टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है, और मैं अगले साल फरवरी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए उनकी तैयारी में मदद करने के लिए उत्सुक हूं.'
Gary Kirsten joins Namibia's support staff to boost their #T20WorldCup preparations 🙌https://t.co/DZJ3nCEBjw— ICC (@ICC) December 7, 2025
टी20 वर्ल्ड कप में नामीबिया
नामीबिया ने 2021, 2022 और 2024 में पिछले तीन टी20 वर्ल्ड कप के लिए क्वालीफाई किया था, और आने वाला वर्ल्ड कप में उनका चौथा टी20 वर्ल्ड कप होगा. इसके अलावा, वे दक्षिण अफ्रीका और जिम्बाब्वे के साथ 2027 के 50-ओवर वर्ल्ड कप के तीन मेजबानों में से एक हैं.
गैरी कर्स्टन बतौर क्रिकेटर
एक खिलाड़ी के तौर पर, कर्स्टन ने 1993 से 2004 तक दक्षिण अफ्रीका के लिए एक शानदार इंटरनेशनल करियर का आनंद लिया, जिसमें उन्होंने 101 टेस्ट मैच और 185 वनडे इंटरनेशनल (ODI) खेले. उस दौरान, उन्होंने 7,289 टेस्ट रन बनाए, जिसमें 275 का उच्चतम स्कोर भी शामिल है, जो दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेट इतिहास की सबसे बेहतरीन और यादगार पारियों में से एक है. वनडे में उन्होंने 6,798 रन बनाए.
गैरी कर्स्टन बतौर कोच
इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद भी कर्स्टन खेल से जुड़े रहे, और विभिन्न स्तरों पर कोचिंग और मेंटरशिप की भूमिका निभाई. उनके कोचिंग करियर को तब वैश्विक पहचान मिली जब वे 2007 में भारत के हेड कोच बने, टीम को नंबर एक टेस्ट रैंकिंग तक पहुंचाया और 2011 में उन्हें ऐतिहासिक ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप में जीत दिलाई. इसके बाद उन्होंने 2011 से 2013 तक दक्षिण अफ्रीका को कोचिंग दी, और टीम को ICC टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर पहुंचाया. इसके अलावा वो इंडियन प्रीमियर लीग में कोचिंग कर चुके हैं.