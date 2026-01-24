ETV Bharat / sports

'पोर्ट ऑफ स्पेन के राजकुमार' की तरह खेलते थे अमित, दर्शकों ने Lara रख दिया नाम, अब बने BCCI के लेवल-1 कोच

उत्तराखंड के क्रिकेट कोच अमित लारा ने BCCI की कोचिंग का लेवल-1 सर्टिफिकेट कोर्स पास कर लिया है

AMIT LARA BCCI LEVEL 1 COACH
अमित लारा बने बीसीसीआई के लेवल1 कोच (Photo- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 24, 2026 at 12:30 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: BCCI द्वारा आयोजित लेवल-1 कोचिंग सर्टिफिकेट कोर्स में एक साथ उत्तराखंड के 5 क्रिकेट कोच पास हुए हैं. इनमें एक कोच अमित लारा भी हैं. अमित लारा अपने समय के शानदार लेफ्टी बैट्समैन रहे हैं.अब क्रिकेट कोचिंग में भी उनका बड़ा नाम हो रहा है. अमित की कोचिंग से कई खिलाड़ी जूनियर और सीनियर लेवल पर खेल रहे हैं.

अमित लारा बने BCCI के लेवल-1 कोच: अब क्रिकेट कोचिंग में नाम कमा रहे रहे अमित को भी BCCI ने लेवल-1 कोच बना दिया है. अमित लारा उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के रहने वाले हैं. अमित ने ईटीवी भारत को बताया कि उन्होंने कक्षा 4 से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. बचपन से उनका सपना क्रिकेटर बनने का था.

AMIT LARA BCCI LEVEL 1 COACH
यंग टैलेंट के साथ कोच अमित लारा (Photo- ETV Bharat)

अमित को बचपन से ही था क्रिकेट को शौक: अपने शुरुआती दौर में उन्होंने उत्तराखंड, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में काफी क्रिकेट खेली. एसजीएफआई (School Games Federation of India) में अमित लारा ने उत्तराखंड की ओर से तीन बार नेशनल खेला है. इतना ही नहीं उन्होंने 5 बार गढ़वाल विश्वविद्यालय से भी नेशनल लेवल पर क्रिकेट खेला है.

AMIT LARA BCCI LEVEL 1 COACH
अमित लारा उत्तराखंड के लिए नए खिलाड़ी तराश रहे हैं (Photo- ETV Bharat)

रणजी कैंप तक पहुंचे थे अमित: अमित लारा के जीवन में उस समय बड़ा अवसर आया जब रणजी ट्रॉफी कैंप में स्टैंटबाई के रूप में शामिल हुए. ये उस समय की बात है जब उत्तराखंड को बीसीसीआई की मान्यता मिली थी. इसके बाद अमित लारा क्रिकेट कोचिंग की ओर मुड़ गए. उनकी कोचिंग से अनेक खिलाड़ी जूनियर और सीनियर टीमों में खेल रहे हैं. अमित लारा ने बताया कि तनुष को उन्होंने बचपन से क्रिकेट की कोचिंग दी है.

AMIT LARA BCCI LEVEL 1 COACH
जाने माने बैटिंग कोच दिनेश नानावटी के साथ (Photo- ETV Bharat)

खेलने के साथ सीनियर कोचों से कोचिंग सीखते रहे अमित लारा: इस दौरान वो कई सीनियर कोचों के साथ रहकर क्रिकेट कोचिंग की बारीकियां भी सीखते रहे. अमित को जाने माने कोच दिनेश नानावटी के साथ रहकर भी सीखने का मौका मिला है. भारतीय क्रिकेट में बैटिंग कोच के रूप में दिनेश नानावटी का काफी नाम है. वो राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी (NCA) बैंगलुरू में काफी समय तक बैटिंग के हेड कोच रहे हैं.

AMIT LARA BCCI LEVEL 1 COACH
दिनेश नानावटी एनसीए में हेड कोच रह चुके हैं (Photo- ETV Bharat)

भारतीय महिला क्रिकेटर राघवी बिष्ट को भी दी है कोचिंग: अमित ने भारतीय महिला टीम की क्रिकेटर राघवी बिष्ट को भी कोचिंग दी है. राघवी बिष्ट उत्तराखंड की ओर से घरेलू क्रिकेट खेलती हैं. इसके साथ ही वो भारतीय महिला क्रिकेट टीम में भी शामिल हैं. राघवी स्मृति मंधाना की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू की ओर से महिला क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी डब्ल्यूपीएल खेलती हैं. इसके साथ ही अंडर 19 खेल रहे हर्षवर्धन भी अमित लारा की कोचिंग के प्रोडक्ट हैं.

अमित लारा अब इस अकादमी के हेड कोच बने: अमित लारा देहरादून में खिलाड़ियों को क्रिकेट कोचिंग देते हैं. एक खिलाड़ी होने के नाते अमित टैलेंट, टेक्निक और टैलेंट को कैसे परफॉर्मेंस में बदलना है, ये बखूबी जानते हैं. इन दिनों अमित लारा देहरादून में राजपुर रोड इलाके में पेस्टल वीड क्रिकेट अकादमी (Pestle Weed Cricket Academy ) स्थापित कर रहे हैं. यहां वो हेड कोच की भूमिका में रहेंगे.

अमित लारा कैसे पड़ा नाम? बचपन से ही अमित का खेल इतना विस्फोटक था कि लोगों ने उस समय के वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर ब्रायन लारा के नाम पर इनका भी नामकरण अमित लारा कर दिया. वो जहां भी खेलने जाते, लोग लारा-लारा कहते. तब से वो अमित लारा के नाम से ही जाने जाते हैं. गौरतलब है कि ब्रायन लारा विश्व क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में एक थे. उनके नाम टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में सर्वोच्च स्कोर नाबाद 400 रन बनाने का वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने ये रिकॉर्ड 2004 में इंग्लैंड के खिलाफ बनाया था. इसके साथ ही प्रथम श्रेणी क्रिकेट में भी सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर का विश्व रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के ब्रायन लारा के ही नाम पर है. लारा ने 1994 में डरहम के खिलाफ वारविकशायर के लिए खेलते हुए नॉट आउट 501 रन बनाए थे. दिलचस्प बात ये है कि ये प्रथम श्रेणी क्रिकेट इतिहास की एकमात्र 500 रनों की पारी है.
ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BRIAN LARA OF WEST INDIES
CRICKETER AMIT LARA
BCCI COACHING EXAM
अमित लारा क्रिकेट कोच
AMIT LARA BCCI LEVEL 1 COACH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.