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64 गेंद में 173 रन! मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज नमन धीर के तूफान में उड़ गई विपक्षी टीम

नमन धीर ( IANS )

मोहाली: इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले युवा बल्लेबाज नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब T20 लीग में 173 रनों की पारी खेलकर धूम मचा दी. उन्होंने ये पारी मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में अमृतसर सूरमास की तरफ से खेलते हुए मोहाली किंग के खिलाफ खेली. इस तूफानी पारी की वजह से अमृतसर सूरमास ने 20 ओवर में 279/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसमें नमन धीर के अकेले 173 रन शामिल थे. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 64 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 12 छक्के भी जड़ दिए. नमन धीर के अलावा जशनप्रीत सिंह ने 25 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 4 गेंदों पर 13 रन और अभय चौधरी ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए, लेकिन नमन धीर की शानदार पारी ही आकर्षण का केंद्र बनी रही, क्योंकि उस पारी की वजह से सूरमास ने 279 रन बनाने में सफल रहे. मोहाली किंग्स के लिए आयुष गोयल सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट लिए, हालांकि उन्होंने अपने चार ओवरों में 43 रन दिए.