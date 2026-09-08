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64 गेंद में 173 रन! मुंबई इंडियंस के बल्लेबाज नमन धीर के तूफान में उड़ गई विपक्षी टीम

शेर-ए-पंजाब T20 लीग के एक मैच में नमन धीर ने अपनी तूफानी पारी में 16 चौके और 12 छक्के लगाए.

नमन धीर
नमन धीर (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : September 8, 2026 at 8:01 PM IST

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मोहाली: इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की तरफ से खेलने वाले युवा बल्लेबाज नमन धीर ने शेर-ए-पंजाब T20 लीग में 173 रनों की पारी खेलकर धूम मचा दी. उन्होंने ये पारी मोहाली के आईएस बिंद्रा स्टेडियम में अमृतसर सूरमास की तरफ से खेलते हुए मोहाली किंग के खिलाफ खेली.

इस तूफानी पारी की वजह से अमृतसर सूरमास ने 20 ओवर में 279/7 का विशाल स्कोर खड़ा किया. जिसमें नमन धीर के अकेले 173 रन शामिल थे. दाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने सिर्फ 64 गेंदों का सामना किया, जिसमें उन्होंने 16 चौके और 12 छक्के भी जड़ दिए.

नमन धीर के अलावा जशनप्रीत सिंह ने 25 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेली. इस मैच में अभिषेक शर्मा ने 4 गेंदों पर 13 रन और अभय चौधरी ने 10 गेंदों पर 20 रन बनाए, लेकिन नमन धीर की शानदार पारी ही आकर्षण का केंद्र बनी रही, क्योंकि उस पारी की वजह से सूरमास ने 279 रन बनाने में सफल रहे. मोहाली किंग्स के लिए आयुष गोयल सबसे सफल गेंदबाज रहे, जिन्होंने चार विकेट लिए, हालांकि उन्होंने अपने चार ओवरों में 43 रन दिए.

मोहाली किंग्स 212 रन ही बना पाए
280 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, मोहाली किंग्स को शुरुआत से ही लय हासिल करने में संघर्ष करना पड़ा. सूरमास ने लगातार अंतराल पर विकेट लिए, जिससे किंग्स के लिए बड़ी पार्टनरशिप बनाना या जरूरी स्कोरिंग रेट बनाए रखना मुश्किल हो गया.

जसकरणवीर पॉल ने पारी को संभालने और मोहाली की उम्मीदों को जिंदा रखने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से ज्यादा साथ नहीं मिला. लगातार विकेट गिरने की वजह से किंग्स, अमृतसर के बड़े स्कोर को चुनौती नहीं दे पाए. आखिर में पॉल 41 गेंदों में 76 रन बनाकर आउट हो गए.

सूरमास के लिए शुभम राणा ने शानदार गेंदबाजी की और चार ओवर में 4/30 का बेहतरीन स्पेल डाला. अहम मौकों पर उनके लिए गए विकेटों ने यह पक्का किया कि मोहाली कभी भी लक्ष्य के करीब न पहुंच पाए. मोहाली किंग्स 20 ओवर में सिर्फ 212/9 रन ही बना पाए. जिससे उनको 67 रनों से मैच हारना पड़ा.

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