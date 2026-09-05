साउथ अफ्रीका के Gen-Z बल्लेबाज का कमाल, T20I में शतक जड़कर रच दिया इतिहास
साउथ अफ्रीका के 20 वर्षीय बल्लेबाज लुहान ड्रे प्रेटोरियस ने 52 गेंद में अपना शतक पूरा करके बड़ी उपलब्धि हासिल की.
Published : September 5, 2026 at 3:49 PM IST
Lhuan dre Pretorius Century: नामीबिया में खेली जा रही ट्राई सीरीज के एक अहम मैच में साउथ अफ्रीका ने मेबाजन नामीबिया को 11 रनों से हरा दिया. इसके साथ साउथ अफ्रीका अब ट्राई सीरीज का फाइनल मैच जिम्बाब्वे से खेले गा. मैच में साउथ अफ्रीका ने पहले बैटिंग करते हुए 228/4 का विशाल स्कोर बनाया और फिर नामीबिया को 217/3 पर रोक दिया.
इसके साथ साउथ अफ्रीका ने नामीबिया के खिलाफ लगातार हार का सिलसिला तोड़ दिया और T20I में उन्हें उनके खिलाफ पहली जीत दर्ज की. इससे पहले दोनों टीमों के बीच कुल दो T20I मैच खेले गए हैं और दोनों मैच में साउथ अफ्रीका को हार का सामना करना पड़ा.
दोनों टीमों के बल्लेबाजों ने मैच में शानदार खेल दिखाया, लेकिन साउथ अफ्रीका के 20 वर्षीय Gen-Z बल्लेबाज लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने मैच में 52 गेंदों पर 8 छक्के और 5 चौके की मदद से शतक जड़कर इतिहास रच दिया.
New World Record! 🌍🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) September 4, 2026
Lhuan-dré Pretorius has etched his name into the history books! 📖
At just 20 years and 161 days old, #TheProteas opener now holds the record of the youngest ever player from an ICC Full Member nation to score a T20I century! 🇿🇦👏
A record breaking knock… pic.twitter.com/VOV4HHuw4m
लुहान-ड्रे प्रेटोरियस ने रचा इतिहास
दक्षिण अफ्रीका के ओपनिंग बैटर ने मैदान के चारों ओर जबरदस्त शॉट लगाए और सिर्फ 53 गेंदों में 101 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें आठ छक्के और 5 चौके शामिल थे. उन्होंने 52 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और फुल-मेंबर देश के खिलाड़ियों में T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बन गए.
प्रेटोरियस ने यह कारनामा 20 साल और 161 दिन की उम्र में किया. इससे पहले यह रिकॉर्ड अफगानिस्तान के हजरतुल्लाह जजई के नाम था, जिन्होंने 20 साल और 337 दिन की उम्र में अपना पहला T20I शतक लगाया था.
T20I में शतक लगाने वाले फुल-मेंबर के सबसे युवा खिलाड़ी
- लुहान ड्रे प्रेटोरियस (साउथ अफ्रीका)- 20 साल 161 दिन
- हजरतुल्लाह जजई (अफगानिस्तान) 20 साल 337 दिन
- यशस्वी जायसवाल (भारत)- 21 साल 279 दिन
- ब्रायन बेनेट (जिम्बाब्वे)- 21 साल 324 दिन
- तिलक वर्मा (भारत)- 22 साल 5 दिन
लुहान ड्रे प्रेटोरियस का टी20 करियर
प्रेटोरियस को T20 क्रिकेट के आक्रामक बल्लेबाजों में से एक माना जाता है. उन्होंने 18 साल की उम्र में T20 में डेब्यू किया, और अपने 17वें T20 इंटरनेशनल मैच में अपना पहला शतक लगा दिया. इससे अलावा वो T20I में शतक लगाने वाले नौवें साउथ अफ्रीकी बल्लेबाज हैं. प्रेटोरियस अब तक 17 टी20 मैचों में 25 की औसत और 150 की स्ट्राइक रेट से कुल 427 रन बना चुके हैं, जिसमें 2 फिफ्टी और एक सेंचुरी शामिल है.
प्रेटोरियस वनडे और टेस्ट में भी नेशनल टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं. वो अब तक 2 टेस्ट और 3 वनडे मैच खेले हैं. जिसमें उनका औसत क्रमश: 78 और 47 का है. इससे पता चल रहा है कि साउथ अफ्रीका में लुहान ड्रे प्रेटोरियस के नाम से एक शानदार बल्लेबाज का उदय हो रहा है.