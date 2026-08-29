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NAM vs SA: नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को 18 रनों से हराकर चौंकाया, ब्रेविस की 75 रनों की पारी गई बेकरा

नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को 18 रनों से हराकर चौंकाया ( IANS )

स्टेनकैंप 41 रन बनाकर आउट हुए जबकि फ्रिलिंक ने 60 रनों की शानदार अर्धशतकीय पारी खेली. इसके बाद नामीबिया कोई और बड़ी पार्टनरशिप नहीं बना पाया, लेकिन कप्तान गेरहार्ड इरास्मस (19), अलेक्जेंडर बुसिंग-वोल्शेंक (13) और ट्रम्पेलमैन (12) के योगदान से मेजबान टीम 9 विकेट पर 163 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर बनाने में सफल रही.

नामीबिया के ओपनर्स की शानदार बल्लेबाजी मैच की बात करें तो दक्षिण अफ्रीकी टीम के कप्तान ब्योर्न फोर्टुइन ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन उनके गेंदबाजों को इस फैसले का फायदा उठाने में मुश्किल हुई क्योंकि नामीबिया के ओपनर्स, लॉरेन स्टेनकैंप और जान फ्रिलिंक ने 9.4 ओवर में 84 रन बनाए.

​नामीबिया ने 164 रन के लक्ष्य का बचाव करते हुए दक्षिण अफ्रीका को 9 विकेट पर 145 रन पर रोक दिया. मैच में रूबेन ट्रम्पेलमैन और जेजे स्मिट ने तीन-तीन विकेट लेकर जीत में अहम भूमिका निभाई. जेजे स्मिट को प्लेयर ऑफ दि मैच का अवार्ड दिया गया. उन्होंने 4 ओवर में 31 रन देकर तीन अहम विकेट हासिल किए. जबकि ट्रम्पेलमैन ने 4 ओवर में 24 रन देकर 3 विकेट हासिल किए.

Namibia vs South Africa: दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के साथ ट्राई-नेशन T20I सीरीज खेल रहा है. शुक्रवार को विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड पर ट्राई-नेशन T20I सीरीज का पहले मैच खेला गया. जिसमें मेजबान नामीबिया ने दक्षिण अफ्रीका को 18 रन से हराकर चौंका दिया. ये नामीबिया की प्रोटियाज के खिलाफ दूसरी जीत है. अभी तक दक्षिण अफ्रीकी टीम नामीबिया से टी20 मैच नहीं जीत सकी है. क्योंकि दोनों के बीच अब तक दो मैच हुए हैं और दोनों ही नामीबिया ने अपने नाम किया है.

ब्रेविस की पारी भी नहीं बचा सकी अफ्रीका को

164 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दक्षिण अफ्रीकी टीम की शुरुआत खराब रही, उनके दोनों ओपनर्स, जॉर्डन हरमन (7) और लुआन-ड्रे प्रेटोरियस (9), पहले चार ओवर में ही आउट हो गए.

डेवाल्ड ब्रेविस ने 75 रन बनाकर मेहमान टीम को मुकाबले में बनाए रखा, लेकिन दूसरे छोर पर विकेट गिरते रहे. जब दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 5 विकेट पर 86 रन था, तब डुआन जानसन, ब्रेविस के साथ क्रीज पर आए. उन्होंने 47 रन की पार्टनरशिप के साथ लक्ष्य का पीछा करना फिर से शुरू किया, जिससे आखिरी 13 गेंदों में जीत के लिए 31 रन की जरूरत रह गई.

हालांकि, अहम सफलता तब मिली जब ट्रम्पेलमैन ने ब्रेविस को आउट कर दिया, जिससे दक्षिण अफ्रीका की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई. इसके बाद इरास्मस ने अपने आखिरी ओवर में सिर्फ तीन रन दिए और दक्षिण अफ्रीकी कप्तान फोर्टुइन को भी आउट कर दिया, जिससे नामीबिया मजबूत स्थिति में आ गया.

जेन्सेन, जो 25 रन पर नाबाद थे, ने आखिरी ओवर की पहली दो गेंदों पर आठ रन बनाए और एक पल के लिए अप्रत्याशित वापसी की उम्मीद जगा दी. हालांकि, स्मिट ने सही लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हुए बाकी बचे बल्लेबाज को आउट कर दिया और इस तरह नामीबिया की यादगार जीत पक्की कर दी.

दक्षिण अफ्रीका के लिए सबसे बड़ा योगदान ब्रेविस का रहा, जिन्होंने 75 रन बनाए, जबकि दोहरे अंक तक पहुंचने वाले अन्य खिलाड़ी जेन्सेन (25 नाबाद) और रुबिन हरमन (12) थे.

दक्षिण अफ्रीका का अगला मैच अब शनिवार (29 अगस्त) को जिम्बाब्वे के खिलाफ है. ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे शुरू होगा.

दोनों टीमों की प्लेइंग-11

नामीबिया: लॉरेन स्टीनकैंप, जान फ्रिलिंक, गेरहार्ड इरास्मस (कप्तान), जान निकोल लॉफ्टी-ईटन, जोन ग्रीन (विकेटकीपर), अलेक्जेंडर वोल्शेंक, जेजे स्मिट, रूबेन ट्रम्पेलमैन, बर्नार्ड शोल्ट्ज़, जैक ब्रासेल, मैक्स हेंगो.

दक्षिण अफ्रीका: जॉर्डन हरमन, लुआन-ड्रे प्रीटोरियस, टोनी डी जोरजो, कॉनर एस्टरहुइजेन (विकेटकीपर), डेवाल्ड ब्रेविस, रुबिन हरमन, डुआन जेन्सन, ब्योर्न फोर्टुइन (कप्तान), नकोबानी मोकोएना, प्रेनेलन सुब्रायेन, लूथो सिपाम्ला.