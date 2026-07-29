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Explainer. लॉन बॉल्स क्या है? किस तरह खेला जाता है, कैसे मिलते हैं अंक? जानें सबकुछ

नालंदा की पैरा नेशनल खिलाड़ी नेहा ने लॉन बॉल्स में गोल्ड मेडल जीता. ये खेल कैसे खेला जाता है? इससे जुड़ी सारी जानकारी नीचे पढ़ें..

Lawn bowls explained
क्या है लॉन बॉल्स (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 29, 2026 at 6:58 PM IST

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नालंदा: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 'लोन बॉल्स' खेल इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. बिहार में भले ही इस खेल के बारे में कम लोग जानते हों, लेकिन नालंदा जिले के रहुई प्रखंड अंतर्गत इमामगंज गांव की रहने वाली एक बेटी ने इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है. लॉन बॉल क्या है? किस तरह खेला जाता है, कैसे अंक मिलते हैं? लॉन बॉल प्लेयर नेहा ने विस्तार से बताया.

लॉन बॉल क्या है?: नेहा ने ईटीवी से बात करते हुए सरल शब्दों में बताया कि लॉन बॉल्स (Lawn Bowls) एक पारंपरिक और रणनीतिक खेल है, जिसे मुख्य रूप से हरी घास के मैदान पर खेला जाता है. इस खेल का मुख्य उद्देश्य अपनी गेंदों (Bowls) को एक छोटी सफेद या पीली लक्षित गेंद के जितना हो सके नजदीक पहुंचाना होता है, जिसे 'जैक' (Jack) कहा जाता है. यह खेल एकाग्रता, सटीकता और रणनीति पर आधारित है.

कैसे खेला जाता है?: नेहा ने बताया कि यह खेल मैदान पर खेला जाता है. इसमें एक छोटा बॉल होता है. जिसे 'जैक' कहते हैं. यह एक तरह का टारगेट खेल होता है. इस जैक को 21 मीटर की दूरी पर रखा जाता है. खिलाड़ियों को बड़े बॉल को हाथ से जैक की तरफ लुढ़काना होता है. खिलाड़ी एक मैट पर खड़े होकर सबसे पहले जैक को फेंकते हैं. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी बारी-बारी से अपनी बॉल्स को जैक की तरफ रोल करते हैं.

कैसे मिलते हैं अंक?: नेहा कहती हैं कि जिस खिलाड़ी का बॉल 'जैक' के सबसे ज्यादा नजदीक जाकर रुकता है, उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. अगर बॉल जैक से पीछे या दूर रह जाता है, तो पॉइंट्स नहीं मिलते. अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, वह विजेता बनता है.

जब दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी सभी गेंदें फेंक लेते हैं, तो अंकों की गिनती होती है. जैक के सबसे करीब मौजूद गेंद को अंक मिलता है. अगर एक ही टीम की दो या तीन गेंदे विरोधी टीम की सबसे करीबी गेंद से अधिक नजदीक है, तो उन्हें 2 या 3 अंक मिलते हैं.

गेंद सीधी क्यों नहीं चलती?: 'लोन बॉल्स' में इस्तेमाल होने वाली गेंदें पूरी तरह से गोल नहीं होती हैं. यह एक तरफ से थोड़ी मोटी या चपटी (जिसे बायस कहा जाता है) होती हैं. इस खास बनावट के कारण गेंद सीधे दौड़ने की बजाय घुमावदार रास्ता लेती है.

क्या होता है जैक?: खेल की शुरुआत में एक छोटी, बिना वजन वाली गेंद (जैक) को मैदान पर फेंका जाता है. यही खेल का मुख्य टारगेट होता है.

चार कैटेगरी में खेला जाता है : लॉन बॉल्स कुल 4 कैटेगरी में खेला जाने वाल गेम है, जिसके अलग-अलग नाम होते हैं. इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल (तीन खिलाड़ियों की टीम) और फोर्स (चार खिलाड़ियों की टीम) खेले जाते हैं. इस खेल में महिला और पुरुष दोनों की अलग-अलग टीमें होती हैं.

नेशनल चैंपियनशिप में शानदार जीत: मार्च 2026 में गुवाहाटी (असम) में आयोजित 'द्वितीय पैरा लोन बॉल्स नेशनल चैंपियनशिप' में नेहा ने सिंगल इवेंट में 8 राज्यों की लड़कियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल और डबल इवेंट (दो खिलाड़ियों की टीम) में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था.

दिव्यांगता के चलते टीम से निकाला गया : पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर की नेहा की जन्म से ही एक हाथ की उंगलियां नहीं हैं. उनकी खेल यात्रा 2018 में (जब वह 8वीं कक्षा में थीं) स्कूल गेम्स से शुरू हुई थी. शुरुआत में वह सामान्य वर्ग में हॉकी खेलती थीं और कई क्षेत्रीय व राज्यस्तरीय पदक जीत चुकी थी. लेकिन बाद में उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वह दिव्यांग (पैरा) हैं.

"मैं 2018 से ही स्पोर्टस में हूं. पहले हॉकी खेलती थी. जिलास्तर, राज्यस्तर में खेले लेकिन नेशनल में पैरा होने के कारण छांट दिया गया. फिर कुंदन सर से मिले तो उन्होंने कहा कि तुम पैरा खेल सकती हो. 2026 से मैंने लॉन बॉल्स खेलना शुरू किया है."- नेहा कुमारी, पैरा लॉन बॉल्स खिलाड़ी

सरकारी प्रोत्साहन और भावी उड़ान: इसके बाद नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी के कुंदन कुमार और तत्कालीन खेल पदाधिकारी नरेश चौहान के मार्गदर्शन में नेहा ने पैरा-एथलेटिक्स में कदम रखा. फिर उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा. नेहा ने 2024 बैंगलोर नेशनल के लॉन्ग जंप में गोल्ड जीता. फिर 2025 ग्वालियर नेशनल की 200 और 400 मीटर दौड़ में गोल्ड तथा लॉन्ग जंप में सिल्वर जीता.

मार्च 2026 में कोच आदित्य कुमार के माध्यम से लोन बॉल्स में भी गोल्ड जीता. अब तक वह विभिन्न खेलों में 4 स्वर्ण पदक और एक सिल्वर पदक जीत चुकी हैं. इस सफलता पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 'मेडल लाओ, नौकरी पाओ' नीति के तहत पांच लाख रुपये प्रोत्साहन राशि और सक्षम स्कॉलरशिप प्रमाण पत्र दिया.

लोग मारते थे ताने- रुक्मिणी देवी: गरीब परिवार से आने वाली एक दिव्यांग बच्ची का यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था. उनकी मां रुक्मिणी देवी भावुक होते हुए बताती हैं, "जब नेहा खेलने जाती थी, तो गांव के लोग बहुत ताने मारते थे कि 'यह लड़की कहां जाएगी, क्या करेगी?'

"नेहा आकर मुझे बताती थी, तो मैं कहती थी कि जिसे जो बोलना है बोलने दो, तुम अपना काम करती रहो. आज मेरी बेटी आगे बढ़ रही है, तो हंसने और ताने मारने वालों के मुंह अपने आप बंद हो गया है."- रुक्मणि देवी, नेहा की मां

शिक्षिका बनना चाहती है नेहा: नालंदा महिला कॉलेज से ग्रेजुएशन (साइकोलॉजी, 5वां सेमेस्टर) की पढ़ाई कर रही नेहा भविष्य में पीजी करके शिक्षिका बनना चाहती हैं. लेकिन उससे पहले खेल जगत में उनका अगला लक्ष्य लोन बॉल्स में इंटरनेशनल स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना है, जिसकी तैयारी वे जोरों से कर रही है.

नालंदा लक्ष्य खेल एकेडमी के प्रमोद कुमार और स्थानीय उप-प्रमुख ने भी नेहा की इस उपलब्धि पर गर्व जताते हुए कहा कि रोजी-रोटी के लिए संघर्ष करने वाले परिवार की एक दिव्यांग बच्ची का राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी बनना समाज के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा है.

"नेहा ने नालंदा जिले को गौरवान्वित किया है. दिव्यांग बच्ची आज नेशनल खिलाड़ी बन गई है. नेहा की सफलता में कोच कुंदन कुमार का अहम योगदान है. पहले एथेलेटिक्स खेलती है. खेल पदाधिकारी नरेश चौहान का भी काफी सपोर्ट मिला. दुनियादारी क्या कहती है यह मत सोचिए, अगर प्रतिभा और लगन हो तो कोई भी बाधा आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है."- प्रमोद कुमार, नेहा के चाचा व प्रशिक्षक

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