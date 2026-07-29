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Explainer. लॉन बॉल्स क्या है? किस तरह खेला जाता है, कैसे मिलते हैं अंक? जानें सबकुछ

नालंदा: स्कॉटलैंड के ग्लासगो में चल रहे कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में 'लोन बॉल्स' खेल इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहा है. बिहार में भले ही इस खेल के बारे में कम लोग जानते हों, लेकिन नालंदा जिले के रहुई प्रखंड अंतर्गत इमामगंज गांव की रहने वाली एक बेटी ने इस खेल में राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया है. लॉन बॉल क्या है? किस तरह खेला जाता है, कैसे अंक मिलते हैं? लॉन बॉल प्लेयर नेहा ने विस्तार से बताया.

लॉन बॉल क्या है?: नेहा ने ईटीवी से बात करते हुए सरल शब्दों में बताया कि लॉन बॉल्स (Lawn Bowls) एक पारंपरिक और रणनीतिक खेल है, जिसे मुख्य रूप से हरी घास के मैदान पर खेला जाता है. इस खेल का मुख्य उद्देश्य अपनी गेंदों (Bowls) को एक छोटी सफेद या पीली लक्षित गेंद के जितना हो सके नजदीक पहुंचाना होता है, जिसे 'जैक' (Jack) कहा जाता है. यह खेल एकाग्रता, सटीकता और रणनीति पर आधारित है.

कैसे खेला जाता है?: नेहा ने बताया कि यह खेल मैदान पर खेला जाता है. इसमें एक छोटा बॉल होता है. जिसे 'जैक' कहते हैं. यह एक तरह का टारगेट खेल होता है. इस जैक को 21 मीटर की दूरी पर रखा जाता है. खिलाड़ियों को बड़े बॉल को हाथ से जैक की तरफ लुढ़काना होता है. खिलाड़ी एक मैट पर खड़े होकर सबसे पहले जैक को फेंकते हैं. इसके बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी बारी-बारी से अपनी बॉल्स को जैक की तरफ रोल करते हैं.

कैसे मिलते हैं अंक?: नेहा कहती हैं कि जिस खिलाड़ी का बॉल 'जैक' के सबसे ज्यादा नजदीक जाकर रुकता है, उसे उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं. अगर बॉल जैक से पीछे या दूर रह जाता है, तो पॉइंट्स नहीं मिलते. अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा पॉइंट्स होते हैं, वह विजेता बनता है.

जब दोनों तरफ के खिलाड़ी अपनी सभी गेंदें फेंक लेते हैं, तो अंकों की गिनती होती है. जैक के सबसे करीब मौजूद गेंद को अंक मिलता है. अगर एक ही टीम की दो या तीन गेंदे विरोधी टीम की सबसे करीबी गेंद से अधिक नजदीक है, तो उन्हें 2 या 3 अंक मिलते हैं.

गेंद सीधी क्यों नहीं चलती?: 'लोन बॉल्स' में इस्तेमाल होने वाली गेंदें पूरी तरह से गोल नहीं होती हैं. यह एक तरफ से थोड़ी मोटी या चपटी (जिसे बायस कहा जाता है) होती हैं. इस खास बनावट के कारण गेंद सीधे दौड़ने की बजाय घुमावदार रास्ता लेती है.

क्या होता है जैक?: खेल की शुरुआत में एक छोटी, बिना वजन वाली गेंद (जैक) को मैदान पर फेंका जाता है. यही खेल का मुख्य टारगेट होता है.

चार कैटेगरी में खेला जाता है : लॉन बॉल्स कुल 4 कैटेगरी में खेला जाने वाल गेम है, जिसके अलग-अलग नाम होते हैं. इसमें सिंगल, डबल, ट्रिपल (तीन खिलाड़ियों की टीम) और फोर्स (चार खिलाड़ियों की टीम) खेले जाते हैं. इस खेल में महिला और पुरुष दोनों की अलग-अलग टीमें होती हैं.

नेशनल चैंपियनशिप में शानदार जीत: मार्च 2026 में गुवाहाटी (असम) में आयोजित 'द्वितीय पैरा लोन बॉल्स नेशनल चैंपियनशिप' में नेहा ने सिंगल इवेंट में 8 राज्यों की लड़कियों को पछाड़कर गोल्ड मेडल और डबल इवेंट (दो खिलाड़ियों की टीम) में सिल्वर मेडल अपने नाम किया था.

दिव्यांगता के चलते टीम से निकाला गया : पांच भाई-बहनों में चौथे नंबर की नेहा की जन्म से ही एक हाथ की उंगलियां नहीं हैं. उनकी खेल यात्रा 2018 में (जब वह 8वीं कक्षा में थीं) स्कूल गेम्स से शुरू हुई थी. शुरुआत में वह सामान्य वर्ग में हॉकी खेलती थीं और कई क्षेत्रीय व राज्यस्तरीय पदक जीत चुकी थी. लेकिन बाद में उन्हें यह कहकर बाहर कर दिया गया कि वह दिव्यांग (पैरा) हैं.

"मैं 2018 से ही स्पोर्टस में हूं. पहले हॉकी खेलती थी. जिलास्तर, राज्यस्तर में खेले लेकिन नेशनल में पैरा होने के कारण छांट दिया गया. फिर कुंदन सर से मिले तो उन्होंने कहा कि तुम पैरा खेल सकती हो. 2026 से मैंने लॉन बॉल्स खेलना शुरू किया है."- नेहा कुमारी, पैरा लॉन बॉल्स खिलाड़ी