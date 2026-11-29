बहरीन में बिहार के लाल का कमाल: कभी बेची सब्जी और ई-रिक्शा, अब वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल
Jhandu Kumar wins Silver Medal: झंडू कुमार ने मेंस अप-टू 72 किलोग्राम भार वर्ग में 196 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया. रिपोर्ट-महमूद आलम
Published : November 29, 2026 at 8:30 PM IST
नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद गर्व और प्रेरणा से भरी खबर सामने आई है. जिले के एक होनहार बेटे ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहराया है. खाड़ी देश बहरीन में आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में नालंदा के हरनौत नगर पंचायत निवासी झंडू कुमार ने सिल्वर मेडल जीतकर देश, बिहार और अपने जिले का नाम रोशन किया है.
196 किलोग्राम वजन उठाकर हासिल किया दूसरा स्थान
इस अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में झंडू कुमार ने मेंस अप-टू 72 किलोग्राम भार वर्ग में हिस्सा लिया था. कड़े मुकाबले के बीच उन्होंने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 196 किलोग्राम वजन उठाकर दूसरा स्थान हासिल किया और सिल्वर मेडल अपने नाम किया.
झंडू की इस ऐतिहासिक उपलब्धि की खबर मिलते ही हरनौत नगर पंचायत सहित पूरे नालंदा जिले में खुशी की लहर दौड़ गई. स्थानीय लोग, खेल प्रेमी और जनप्रतिनिधि उनके परिवार को बधाई दे रहे हैं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना कर रहे हैं.
ट्रेनिंग के लिए बेचा ई-रिक्शा, बेची सब्जी
झंडू कुमार की यह जीत इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि उन्होंने यह मुकाम बेहद कठिन परिस्थितियों से लड़कर हासिल किया है. हरनौत नगर पंचायत के उपमुख्य पार्षद एवं समाजसेवी सुरेश सिंह ने झंडू को बधाई देते हुए उनके संघर्षों को याद किया.
सुरेश सिंह ने बताया कि बचपन में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद झंडू ने कभी हार नहीं मानी. परिवार की आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचने और ई-रिक्शा चलाने जैसे काम किए. इतना ही नहीं, जब खेल के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए पैसों की कमी आड़े आई, तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना ई-रिक्शा तक बेच दिया.
"बचपन में पोलियो से प्रभावित होने के बावजूद झंडू ने कभी हार नहीं मानी. परिवार की आर्थिक तंगी से जूझते हुए उन्होंने अपना गुजारा करने के लिए सब्जी बेचने और ई-रिक्शा चलाने जैसे काम किए. इतना ही नहीं, जब खेल के प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए पैसों की कमी आड़े आई, तो उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए अपना ई-रिक्शा तक बेच दिया."- सुरेश सिंह, उपमुख्य पार्षद एवं समाजसेवी
अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहले भी गाड़ चुके हैं झंडे
सुरेश सिंह ने बताया कि झंडू कुमार इससे पहले भी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतकर रिकॉर्ड बना चुके हैं. इनमें ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, एशिया-ओशिनिया पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप, पैरा पावरलिफ्टिंग वर्ल्ड कप (बीजिंग), खेलो इंडिया पैरा गेम्स और नोएडा में आयोजित सीनियर नेशनल चैंपियनशिप जैसी बड़ी प्रतियोगिताएं शामिल हैं.
कोच ने बताया युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत
वहीं, नालंदा लक्ष्य अकादमी के सचिव एवं कोच कुंदन कुमार पांडे ने झंडू की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत, अनुशासन और समर्पण आज के युवाओं के लिए एक बड़ी मिसाल है. उन्होंने विश्वास जताया कि झंडू आगे भी इसी तरह देश का मान बढ़ाते रहेंगे.
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