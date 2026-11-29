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बहरीन में बिहार के लाल का कमाल: कभी बेची सब्जी और ई-रिक्शा, अब वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल

नालंदा में झंडू कुमार ने वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग में जीता सिल्वर मेडल ( ETV Bharat )

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले से एक बेहद गर्व और प्रेरणा से भरी खबर सामने आई है. जिले के एक होनहार बेटे ने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छाशक्ति के दम पर अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत का तिरंगा लहराया है. खाड़ी देश बहरीन में आयोजित प्रतिष्ठित वर्ल्ड पैरा पावरलिफ्टिंग चैंपियनशिप में नालंदा के हरनौत नगर पंचायत निवासी झंडू कुमार ने सिल्वर मेडल जीतकर देश, बिहार और अपने जिले का नाम रोशन किया है.

196 किलोग्राम वजन उठाकर हासिल किया दूसरा स्थान