बिहार के अनुपम ने गरीबी और दिव्यांगता को दी मात, 16 साल की उम्र में किया टोक्यो डेफ ओलंपिक में डेब्यू

नालंदा: बिहार के नालंदा जिले के हरनौत प्रखंड के महमूदपुर बलवा गांव के अनुपम कुमार जन्म से मूक-बधिर हैं. जुबान से एक शब्द नहीं बोलते, लेकिन उनके पैरों की रफ्तार ने जापान के टोक्यो में भारत का झंडा बुलंद कर दिया. यह कहानी सिर्फ एक खिलाड़ी की नहीं, बल्कि संघर्ष करने वाले पिता और समर्पित कोच की भी है.

बचपन से दिखी दौड़ने की जबरदस्त क्षमता: अनुपम के पिता पप्पू यादव दिल्ली में रद्दी और गत्ता बीनने का काम करते हैं. उन्होंने बताया कि बचपन में अनुपम को इशारों में कोई काम बताते तो वह तेजी से दौड़कर पूरा कर लेते. पिता को लगा कि बेटे में कुछ खास है. उन्होंने मोबाइल पर मिल्खा सिंह और उसैन बोल्ट के वीडियो दिखाए. अनुपम ने इशारों में कहा-"पापा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं."

मूक बधिर धावक अनुपम (ETV Bharat)

पिता ने गरीबी को नहीं आने दिया सपनों के आड़े: बस यहीं से शुरू हुआ सफर. पिता ने 13 साल की उम्र से अनुपम को दिल्ली की सड़कों और फ्लाईओवर के नीचे दौड़ाना शुरू किया. फिर हरनौत के फुटबॉल स्टेडियम में प्रैक्टिस कराई, जहां वह बिहार पुलिस और आर्मी के युवाओं से भी तेज दौड़ने लगे. वहां दिव्यांग कोच कुंदन पांडे से मुलाकात हुई, जिन्होंने अनुपम को अपने साथ ले लिया.

"बचपन से ही मैं अनुपम को कोई काम इशारों में बताता तो वह दौड़कर काम करने चला जाता था. मैंने देखा कि मेरा बेटा किसी भी काम के लिए बहुत तेजी से भागता है. मुझे लगा इसमें कुछ बात है. मैंने उसे मोबाइल पर 'फ्लाइंग सिख' मिल्खा सिंह और उसैन बोल्ट के वीडियो दिखाने शुरू किए. वीडियो देख अनुपम ने इशारों में कहा- पापा, मैं भी ऐसा कर सकता हूं."-पप्पू यादव, पिता

कोच कुंदन की अपनी जेब से मदद: हरनौत के नियामतपुर निवासी कुंदन कुमार पांडे बिहार राज्य पथ परिवहन निगम में कार्यरत हैं और खुद पैरा एथलीट हैं. वे 2022 से हरनौत स्टेडियम में मुफ्त ट्रेनिंग देते हैं. बच्चों से फीस नहीं लेते, उल्का जूते और उपकरण खुद देते हैं. उनके पास 100 से ज्यादा बच्चे हैं, जिनमें 5 मूक-बधिर हैं. अनुपम को उन्होंने 'हीरा' बताया.