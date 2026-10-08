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खुद को 'सचिन तेंदुलकर' कहने वाले नमन गौरव अब बिहार के लिए खेलेंगे रणजी, पिछले साल जड़ा था दोहरा शतक

नालंदा: बिहार के नालंदा के रहने वाले युवा क्रिकेटर नमन गौरव 11 नवंबर को उत्तर प्रदेश के खिलाफ अपना पहला रणजी मैच खेलेंगे. बिहार शरीफ के बड़ी पहाड़ी मंसूर नगर मोहल्ला निवासी डॉ. सत्येंद्र प्रसाद और चन्द्रावती कुमारी के छोटे बेटे नमन ने अपनी प्रतिभा और कड़ी मेहनत के दम पर बिहार रणजी ट्रॉफी टीम में अपनी जगह पक्की कर ली है. उनके चयन से न केवल माता-पिता और परिवार बल्कि जिले भर में लोग खुश हैं.

यूपी के खिलाफ राजगीर स्टेडियम में खेलेंगे पहला मैच भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) द्वारा आयोजित प्रतिष्ठित रणजी ट्रॉफी प्रतियोगिता का आगाज आगामी 11 नवंबर 2026 से होने जा रहा है. बिहार टीम अपना पहला मुकाबला नव-निर्मित राजगीर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उत्तर प्रदेश की मजबूत टीम के खिलाफ खेलेगी. इस ऐतिहासिक मुकाबले में नालंदा के नमन गौरव अपनी घरेलू पिचों पर बिहार का प्रतिनिधित्व करते नजर आएंगे. 2017 में बिहार अंडर-17 टीम का हिस्सा रहे और बिहार के लिए मुंबई खेलने गए थे. ये उनका पहला नेशनल क्रिकेट था.

उनकी माता डॉ. चंद्रवती कुमारी पुरानी यादें साझा करते हुए बताती हैं, 'नमन बचपन में खेल-खेल में ही मैचों की भविष्यवाणी कर देता था. वह अक्सर कहता था कि आज मैं (सचिन के रूप में) बहुत रन बनाऊंगा लेकिन इंडिया हार जाएगी, संयोग से ऐसा ही होता था. कभी-कभी वह कहता कि आज मैं जीरो पर आउट होऊंगा लेकिन टीम जीत जाएगी और ऐसा हुआ भी था.'

बेटे की कामयाबी पर गर्व ईटीवी से बातचीत में नमन गौरव के माता-पिता ने कहा कि आज अपने बेटे की सफलता पर गर्व महसूस कर रहे हैं. नमन की क्रिकेट के प्रति दीवानगी बचपन से ही थी. जब नमन महज तीन-चार साल का था, तब से ही वह टीवी पर क्रिकेट मैचों को बेहद ध्यान से देखता था. 'क्रिकेट के भगवान' कहे जाने वाले महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की बल्लेबाजी का उस पर ऐसा गहरा प्रभाव पड़ा कि वह खुद को 'सचिन' ही मानने लगा था.

"उसका बचपन से ही क्रिकेट को लेकर जुनून था. पापा कितना भी कहते थे पढ़ने के लिए लेकिन वह नहीं माना. हालांकि हम उसको शुरू से सपोर्ट करते थे. बहुत मेहनत किया और किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटा. सचिन तेंदुलकर से प्रभावित था. वो तो खुद को सचिन मानकर ही खेलता था. आज बहुत खुश हैं हमलोग."- डॉ. चन्द्रावती कुमारी, नमन गौरव की मां

'चाहते हैं देश के लिए खेले'

नमन ने संस्कृत विद्यालय से 2021 में मैट्रिक और 2023 में इंटरमीडिएट पास किया है. पिता बताते हैं कि नमन पढ़ाई में औसत छात्र रहा है. पढ़ाई में उसकी रुचि नहीं के बराबर थी, क्योंकि वह हमेशा क्रिकेट खेलने में मशगूल रहता था. शुरू में डांट-फटकार भी लगाते थे लेकिन जब देखा कि क्रिकेट के लिए उसका जुनून बढ़ता ही जा रहा है, तब हमने भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया. जो पिता कभी बेटे के क्रिकेट खेलने के सख्त खिलाफ थे, वे आज भावुक होकर कहते हैं कि नमन ने अपने जीवन में जो फैसला लिया, वह बिल्कुल सही था. हमलोग गर्व महसूस कर रहे हैं. चाहते हैं वह देख के लिए भी खेले.

मोहम्मद शमी के साथ नमन गौरव (नमन गौरव के परिवार द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

"शुरू में जरूर विरोध करते थे, क्योंकि चाहते थे कि वह पढ़ाई करे लेकिन उसे क्रिकेट से बहुत लगाव था. कई बार डांटते भी थे, मगर नहीं माना और क्रिकेट खेलना जारी रखा. उसकी कामयाबी पर आज गर्व महसूस हो है. बहुत खुश हैं हमलोग. भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा बेटा एक दिन भारत के लिए खेले."- डॉ. सत्येंद्र प्रसाद, नमन गौरव के पिता

कठिनाइयों के बाद भी रुका नहीं

नमन की यह यात्रा आसान नहीं थी. एक मध्यमवर्गीय परिवार से आने के कारण, उनके पिता की हमेशा से यही इच्छा थी कि नमन अपने अन्य भाई-बहनों की तरह पढ़ाई-लिखाई पर ध्यान दे. डॉ. सत्येंद्र प्रसाद एक एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ाते थे और ट्यूशन पढ़ाकर परिवार का भरण-पोषण करते थे. ऐसे में क्रिकेट जैसे महंगे खेल को वहन करना उनके लिए मुश्किल था.

एस. श्रीसंत के साथ नमन गौरव (नमन गौरव के परिवार द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

अपनी जिद पर पाई कामयाबी

नमन को उनका पहला क्रिकेट किट उनके चचेरे भाई (भतीजे) राजेश रंजन ने लाकर दिया था. इस बात पर पिता इतने नाराज हुए थे कि उन्होंने राजेश को फटकार भी लगाई थी लेकिन नमन की मां ने हमेशा अपने बेटे के सपनों का मूक समर्थन किया. उनका मानना था कि अगर दो बच्चे पढ़ रहे हैं और एक की रुचि खेल में है, तो उसे उसी दिशा में आगे बढ़ने देना चाहिए. मां के इसी विश्वास और समर्थन ने नमन को अपने लक्ष्य पर डटे रहने की हिम्मत दी. जब पिता ने देखा कि बेटा खेल के लिए हर मौका तलाश लेता है, तो अंततः उन्होंने भी अपनी जिद छोड़ दी और उसे पूरा समर्थन देना शुरू कर दिया.

10 साल की उम्र से शुरू हुआ सफर

महज 10 वर्ष की उम्र में नमन ने बिहार शरीफ के सोगरा हाई स्कूल स्थित अलीशाह क्रिकेट अकादमी से अपने पेशेवर प्रशिक्षण की शुरुआत की. इसके अलावा उन्होंने नालंदा कॉलेज में कोच आलोक के मार्गदर्शन में भी क्रिकेट की बारीकियां सीखीं. खेल को निखारने के लिए नमन मुरादाबाद (उत्तर प्रदेश) भी गए और वहां एक साल तक कड़ा अभ्यास किया. इसके बाद उन्होंने पटना के जगजीवन स्टेडियम में अपनी प्रैक्टिस जारी रखी. इस पूरी यात्रा में उनके बड़े भाई श्वेत गौरव ने एक मार्गदर्शक की अहम भूमिका निभाई.

अंडर-23 में दोहरा शतक लगा चुके हैं नमन (नमन गौरव के परिवार द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

अंडर-23 में जड़ा था दोहरा शतक

नमन की मेहनत तब रंग लाई जब पिछले वर्ष बिहार अंडर-23 टीम की ओर से खेलते हुए उन्होंने नागालैंड के खिलाफ फाइनल मुकाबले में सलामी बल्लेबाज के तौर पर शानदार प्रदर्शन किया. उस खिताबी मुकाबले में नमन ने 200 रनों की नाबाद पारी खेलकर न सिर्फ अपनी टीम को मजबूत स्थिति में पहुंचाया, बल्कि चयनकर्ताओं को भी यह बता दिया कि वह लंबी रेस के घोड़े हैं. उसी लगातार बेहतर प्रदर्शन का नतीजा है कि आज वह बिहार की सीनियर रणजी टीम का हिस्सा हैं.

राजगीर स्टेडियम जाकर मैच देखूंगी

नमन की मां कभी स्टेडियम नहीं जा पाती थीं लेकिन इस बार रणजी मैच देखने जाएंगी. वह कहती हैं कि पहले मोबाइल लिंक के जरिए बेटे के मैच देख लेती थीं. अब राजगीर स्टेडियम जाकर अपने बेटे को लाइव रणजी मैच खेलते देखने की इच्छा है. भावुक होकर कहती हैं, 'परिवार में एक समय ऐसा भी आया था, जब निराशा के कारण उन्होंने नमन को क्रिकेट छोड़ने तक के लिए कह दिया था लेकिन नमन का खुद पर विश्वास आज उन्हें इस मुकाम तक ले आया है. हमलोग बहुत खुश हैं.'

नमन गौरव का बिहार रणजी टीम में चयन (नमन गौरव के परिवार द्वारा उपलब्ध तस्वीर)

मूल रूप से गया के रहने वाले

नमन गौरव मूलरूप से गया जिले के अतरी प्रखंड अंतर्गत चननदी विकायपुर गांव के रहने वाले हैं और वर्तमान में मुख्यालय बिहार शरीफ में मकान बनाकर रहते हैं. नमन तीन भाइयों में सबसे छोटा है. बड़े भाई श्वेत गौरव बैंगलोर के एक निजी कंपनी में इंजीनियर हैं, जबकि दूसरे भाई साकेत गौरव सिंगापुर में जॉब कर रहे हैं. पिता सत्येंद्र प्रसाद राजगीर डिग्री कॉलेज में रसायन शास्त्र विभाग के 2025 में प्रो. बने हैं, जबकि इससे पहले राम लखन सिंह यादव कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य थे.

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