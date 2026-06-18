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फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी देखने का जुनून, गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची ट्रॉफी

नागालैंड के एक गांव में बांस से फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का 15 फुट ऊंचा मॉडल तैयार किया गया है.

उंगमा गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची ट्रॉफी
उंगमा गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची ट्रॉफी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : June 18, 2026 at 2:57 PM IST

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तेजपुर (असम): जब फीफा वर्ल्ड कप का बुखार दुनिया भर में छाया हुआ है और करोड़ों प्रशंसक फुटबॉल के सबसे बड़े टूर्नामेंट का जश्न मना रहे हैं, तब भारत का एक छोटा सा गांव 'उंगमा' बांस की 15-फुट ऊंची फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाकर अपनी अद्भुत रचनात्मकता और पारंपरिक कारीगरी के कारण चर्चा में आ गया है. ये गांव नागालैंड के मोकोकचुंग शहर से लगभग तीन किलोमीटर दूर स्थित है. उंगमा गांव को जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गांव माना जाता है, जहां 1,000 से ज्यादा परिवार रहते हैं.

गांव के सात लोगों ने बनाई ट्रॉफी
प्रणब कुमार दास की रिपोर्ट के अनुसार गांव के सात लोगों के एक ग्रुप ने बांस की लकड़ी का इस्तेमाल करके 15 फुट ऊंची फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी का मॉडल तैयार किया. इसमें ट्रॉफी को तैयार करने में लगभग 70 बांस के खंभे लगे हैं. लोगों की यह शानदार संरचना, फुटबॉल के प्रति ग्रामीणों के जुनून और बांस की कारीगरी की उनकी गहरी परंपरा को दर्शाती है.

उंगमा गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी
उंगमा गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी (Etv Bharat)

चार दिन बनाने में लगे
ट्रॉफी बनाने वाले ग्रुप के सदस्य जुलुमानेन जमीर ने बताया कि इस ट्रॉफी को तैयार करने में चार दिन लगे और यह जल्द ही पूरे समुदाय के लिए गर्व का विषय बन गया. उन्होंने कहा, 'यह विचार दोस्तों के बीच बातचीत के दौरान आया, जो वर्ल्ड कप की भावना का जश्न अनोखे तरीके से मनाना चाहते थे.'

जमीर, जो खुद भी एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं, ने ईटीवी भारत को बताया कि गांव में हर कोई फुटबॉल पसंद करता है, इसलिए उन्होंने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का जश्न मनाने का फैसला किया. उन्होंने कहा, 'चूंकि हमारे लिए वर्ल्ड कप असल ट्रॉफी को सामने से देखना लगभग असंभव है, इसलिए हमने फुटबॉल के इस जुनून में शामिल होने के लिए बांस से फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी बनाने का फैसला किया.'

ट्रॉफी बनाने वाले ग्रुप के सदस्य 'जुलुमानेन जमीर'
ट्रॉफी बनाने वाले ग्रुप के सदस्य 'जुलुमानेन जमीर' (Etv Bharat)

गांव के बुजुर्ग लोगों से ली मदद
हालांकि, इस विचार को हकीकत में बदलना उत्साही युवाओं के लिए आसान काम नहीं था, क्योंकि दुनिया की सबसे पहचानी जाने वाली ट्रॉफियों में से एक के खास आकार और बारीक विवरणों को हूबहू बनाने के लिए धैर्य, टीम वर्क और विशेषज्ञ मार्गदर्शन की आवश्यकता थी. जमीर ने आगे कहा, 'बिल्कुल वैसा ही डिजाइन बनाना बहुत मुश्किल था. हमने अपने गांव के बुजुर्गों की मदद ली, जो पारंपरिक बांस की कारीगरी में बहुत कुशल हैं. प्रोजेक्ट को पूरा करने में उनके मार्गदर्शन ने अहम भूमिका निभाई.'

उंगमा गांव में फुटबॉल कल्चर
इस ट्रॉफी को बनाने में सात युवाओं ने सीधे तौर पर काम किया, जबकि कई बुजुर्गों और दूसरे ग्रामीणों ने भी पूरी प्रक्रिया में योगदान दिया, जिससे यह सचमुच एक सामुदायिक प्रयास बन गया. इस सहयोग ने पीढ़ियों के बीच के मजबूत रिश्ते को दिखाया, और यह प्रोजेक्ट उंगमा गांव के जीवंत फुटबॉल कल्चर को भी दर्शाता है. जामिर के अलावा, इस अनोखी रचना को बनाने वाले युवाओं में अपोक इमसोंग, किलांग जामिर, इमोमेरेन, अलोबा एलकेआर, त्सुकनुंग एलकेआर और मेरी शामिल हैं.

उंगमा गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी
उंगमा गांव वालों ने 4 दिन में बनाई 15 फुट ऊंची फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी (Etv Bharat)

उंगमा में भी ब्राजील के फैंस
यहां के निवासी जर्मनी, अर्जेंटीना, ब्राजील, स्पेन, पुर्तगाल और कई अन्य अंतरराष्ट्रीय टीमों का पूरे जोश के साथ समर्थन करते हैं. वे अपनी पसंदीदा टीमों की जीत का जश्न भी मनाते हैं. टीम होस्ट देशों - अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको - के पोस्टर लगाती है और समर्थन दिखाने के लिए अपनी पसंदीदा टीमों की टी-शर्ट पहनती है. फुटबॉल से जुड़ाव के अलावा, उंगमा बांस की ट्रॉफी के जरिए रचनात्मकता, एकता और सांस्कृतिक गर्व का प्रतीक बन गया है.

ऐसे समय में जब फीफा वर्ल्ड कप दुनिया भर के लोगों को एक साथ ला रहा है, नागालैंड की इस शानदार प्रतिकृति ने दिखाया है कि फुटबॉल की भावना कैसे इनोवेशन को प्रेरित कर सकती है और दुनिया के सबसे दूर-दराज के कोनों में भी समुदायों को एक साथ ला सकती है.

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