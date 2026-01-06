टी20 वर्ल्ड कप से पहले एक क्रिकेटर डोप टेस्ट में हुआ फेल, नाडा ने किया अस्थायी रूप से निलंबित
Cricketer dope test: उत्तराखंड के तेज गेंदबाज को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद नाडा ने अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है.
Published : January 6, 2026 at 3:06 PM IST
हैदराबाद: भारत और श्रीलंका में 7 फरवरी से शुरू होने वाले टी20 वर्ल्ड कप से पहले भारतीय क्रिकेट में एक दुर्लभ मामला सामने आया है. उत्तराखंड के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रंजन कुमार को डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद निलंबित कर दिया गया है. 29 वर्षीय इस गेंदबाज ने आखिरी मैच सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ खेला था.
राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी (नाडा) ने उनके सैंपल में एनाबॉलिक स्टेरॉयड ड्रोस्टानोलोन और मेटेनोलोन, साथ ही क्लोमिफीन पाया है. जिसका इस्तेमाल आमतौर पर महिलाओं में बांझपन के इलाज के लिए किया जाता है, लेकिन यह पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन यानी की जोश और ताकत के स्तर को बढ़ाने में भी उपयोगी है.
बता दें कि क्रिकेट में यह एक दुर्लभ मामला है, क्योंकि अब तक बहुत ही कम क्रिकेटर डोप टेस्ट में फेल हुए हैं. इससे पहले 2020 में मध्य प्रदेश की ऑलराउंडर अंशुला राव डोपिंग टेस्ट में फेल हुई थी. उनसे पहले भारतीय बल्लेबाज पृथ्वी शॉ के साथ 2019 में भी ऐसा ही हुआ था.
An Indian cricketer from Uttarakhand has failed the dope test. Rajan Kumar, who bowls left arm pace, has tested positive for three different substances.@ANI @PTI_News @AFP @Reuters @NADAIndiaOffice @mansukhmandviya @OfficeOf_MM @nnis_sports pic.twitter.com/qV469gaidF— Dr Saranjeet Singh (PT) (@DrSaranjeet14) January 6, 2026
तमिलनाडु की स्प्रिंटर पर आठ साल का बैन
इसके अलावा नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी डिसिप्लिनरी (NADA) ने तमिलनाडु की स्प्रिंटर एस. धनलक्ष्मी पर दूसरी बार डोपिंग अपराध के लिए आठ साल का बैन लगा दिया है. 27 साल की यह एथलीट पिछले साल सस्पेंशन पूरा करने के बाद खेल में वापस आई थी और अगस्त में चेन्नई में नेशनल इंटर-स्टेट मीट में महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.36 का अपना पर्सनल बेस्ट टाइम निकालकर विजयी हुई थी.
इसके बाद वह एक बार फिर डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाई गई थी. डोप टेस्ट के लिए उनका सैंपल जुलाई में संगरूर में हुई इंडियन ओपन मीट में लिया गया था.
खास बात यह है कि धनलक्ष्मी 2022 में डोप टेस्ट में पॉजिटिव पाए जाने के बाद तीन साल का बैन झेलने के बाद वापस आई थीं. हालांकि, उनके दूसरे अपराध का मतलब है कि उन्हें आठ और साल तक खेल से बाहर रहना होगा.
डोप टेस्ट में फेल होने वाले दूसरे खिलाड़ी
नोंगमैथम रतन बाला देवी भी डोप टेस्ट में फेल होने वाली दुर्लभ फुटबॉलरों में से एक बन गई हैं. वह उन एथलीटों की नवीनतम अपडेटेड सूची में भी शामिल हैं जिन्हें NADA द्वारा प्रोविजनल सस्पेंशन दिया गया है. इस सूची में अन्य लोग गौरव पटेल (एथलेटिक्स), खुशबू कुमारी (वेटलिफ्टिंग), अचलवीर करवासरा (बॉक्सिंग) और सिद्धांत शर्मा (पोलो) हैं.