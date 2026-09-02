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खेल मंत्रालय ने 2024 के लिए तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा की

तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कारों की घोषणा ( प्रतीकात्मक फोटो-@airnewsalerts )

By PTI 2 Min Read

नई दिल्ली : खेल मंत्रालय ने बुधवार को जानकारी दी कि पर्वतारोही बलजीत कौर को 2024 के तेनजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार के लिए चुना गया है जो एक ही सत्र में 8,000 मीटर से ऊंचे पांच पर्वत चढ़ने वाली पहली भारतीय हैं. ये पुरस्कार साहसिक गतिविधियों के क्षेत्र में व्यक्तियों की उत्कृष्ट उपलब्धियों को सम्मानित करते हैं. इनका उद्देश्य चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में संयम, जोखिम उठाने की क्षमता, टीमवर्क और तुरंत एवं प्रभावी निर्णय लेने की भावना को बढ़ावा देना है. बलजीत ने यह उपलब्धि 2022 में हासिल की थी. इसके एक साल बाद 30 साल की इस पर्वतारोही ने दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ाई कर फिर सुर्खियां बटोरी थीं. चोटी पर पहुंचने के बाद वह लापता हो गई थीं और 19 घंटे बाद उन्हें बचाया गया था. हिमाचल प्रदेश की पर्वतारोही बलजीत को भूमि पर साहसिक गतिविधि श्रेणी में स्कालजांग रिगजिन के साथ चुना गया है. रिगजिन बिना अतिरिक्त ऑक्सीजन और शेरपा की सहायता के एवरेस्ट पर्वत पर चढ़ने वाले पहले भारतीय हैं.