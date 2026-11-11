'माई टीम-ऑल ऑफ पंजाब...' PBKS से जुड़ने के बाद हार्दिक पांड्या का आया पहला रिएक्शन
इस मेगा ट्रेड की वजह से IPL 2027 में हार्दिक पंजाब और अर्शदीप मुंबई की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे.
Published : November 11, 2026 at 2:23 PM IST
Hardik Pandya Reaction: हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की IPL ट्रेड कंफर्म होने के कुछ ही देर बाद दोनों खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. जहां मुंबई से पंजाब किंग्स में शामिल होने वाले हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर पंजाब की जर्सी में अपनी एक फोटो शेयर करके लिखा, माई कैप्टन- श्रेयस, माई कोच- रिकी और माई टीम- ऑल ऑफ पंजाब.' आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं. वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में शामिल होने वाले अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो मैसेज में कहा, एमआई पलटन, दुनिया हिला देंगे.
IPL ने बुधवार को हार्दिक और अर्शदीप की ट्रेड को आधिकारिक रूप से एक्स पर पोस्ट करके कंफर्म कर दिया, जिसकी पिछले कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी. मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की इस मेगा ट्रेड डील के तहत दोनों खिलाड़ी 18-18 करोड़ की फीस पर ट्रेड हुए. बात दें की हार्दिक की 2026 में IPL फीस 16.35 करोड़ थी, जबकि अर्शदीप की पिछले सीजन 18 करोड़ ही फीस थी.
HARDIK PANDYA INSTAGRAM POST ON JOINING PUNJAB KINGS FAMILY. 🔥❤️ - The Aura Man, Hardik is coming to Rule! https://t.co/5C5tR3vQ8G— Tanuj (@ImTanujSingh) November 11, 2026
मुंबई ने दी शुभकामनाएं
इस डील के बाद मुंबई इंडियंस ने हार्दिक को शुभकामनाएं दीं और अर्शदीप का स्वागत भी किया है. मुंबई टीम के मालिक आकाश अंबानी ने कहा, 'हार्दिक ने मुंबई इंडियंस के साथ कुछ बहुत ही खास पल बिताए हैं. हमने उन्हें एक क्रिकेटर के रूप में आगे बढ़ते देखा है, विश्व स्तर पर अपनी पहचान बनाते देखा है और फिर टीम की कप्तानी करने के लिए वापस आते देखा है. उनका योगदान, उनकी ऊर्जा और मैदान पर उनका प्रतिस्पर्धी जज्बा मुंबई इंडियंस के लिए बहुत मूल्यवान रहा है. एक क्रिकेटर और एक इंसान, दोनों ही रूपों में मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, और उनके भविष्य के लिए उन्हें ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं.'
“Hardik has shared some very special moments with Mumbai Indians. We have seen him grow as a cricketer, make his mark on the world stage and then return to lead the team. His contribution, his energy and the competitive spirit he brings to the field have been valuable to Mumbai Indians. I have great respect for him, both as a cricketer and as a person, and wish him nothing but the very best for everything that lies ahead.” - Mr. Akash Ambani— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026
वहीं दूसरी तरफ आकाश ने अर्शदीप का टीम में स्वागत करते हुए कहा, 'अर्शदीप के आने से हमारी गेंदबाजी में एक नया और रोमांचक आयाम जुड़ गया है. हम हमेशा ऐसी टीम बनाने की कोशिश करते हैं जिसमें अनुभव, कौशल और जीतने की भूख का सही संतुलन हो - और अर्शदीप में ये सभी खूबियां मौजूद हैं. जब वह नीले और सुनहरे रंग की जर्सी पहनकर मैदान पर उतरेंगे, तो 'MI पलटन' के साथ हम भी उनका स्वागत करते हैं.'
Loud & Clear 💪 https://t.co/m4qezEJcZo— Mumbai Indians (@mipaltan) November 11, 2026