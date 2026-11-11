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'माई टीम-ऑल ऑफ पंजाब...' PBKS से जुड़ने के बाद हार्दिक पांड्या का आया पहला रिएक्शन

PBKS से जुड़ने के बाद हार्दिका पांड्या का आया पहला रिएक्शन ( IANS )

Hardik Pandya Reaction: हार्दिक पांड्या और अर्शदीप सिंह की IPL ट्रेड कंफर्म होने के कुछ ही देर बाद दोनों खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है. जहां मुंबई से पंजाब किंग्स में शामिल होने वाले हार्दिक पांड्या ने इंस्टाग्राम पर पंजाब की जर्सी में अपनी एक फोटो शेयर करके लिखा, माई कैप्टन- श्रेयस, माई कोच- रिकी और माई टीम- ऑल ऑफ पंजाब.' आखिर में उन्होंने लिखा कि मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूं. वहीं दूसरी तरफ पंजाब किंग्स से मुंबई इंडियंस में शामिल होने वाले अर्शदीप सिंह ने एक वीडियो मैसेज में कहा, एमआई पलटन, दुनिया हिला देंगे.

IPL ने बुधवार को हार्दिक और अर्शदीप की ट्रेड को आधिकारिक रूप से एक्स पर पोस्ट करके कंफर्म कर दिया, जिसकी पिछले कई हफ्तों से चर्चा चल रही थी. मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स की इस मेगा ट्रेड डील के तहत दोनों खिलाड़ी 18-18 करोड़ की फीस पर ट्रेड हुए. बात दें की हार्दिक की 2026 में IPL फीस 16.35 करोड़ थी, जबकि अर्शदीप की पिछले सीजन 18 करोड़ ही फीस थी.