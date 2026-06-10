83 गेंद पर 210 रन..वैभव सूर्यवंशी के दोस्त का तूफान, 35 चौके और 9 छक्कों की बरसात
मुजफ्फरपुर के 14 वर्षीय अयान राज ने अंडर-16 क्रिकेट लीग में 83 गेंद में दोहरे शतक बनाए. जानिए कौन हैं अयान राज?
Published : June 10, 2026 at 2:57 PM IST
मुजफ्फरपुर: एक कहावत तो सुनी होगी, 'पूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं.' इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति की प्रतिभा और भविष्य की झलक बचपन में ही नजर आने लगती है. समस्तीपुर के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तरह ही मुजफ्फरपुर के 14 वर्षीय 'रन मशीन' अयान राज भी कम उम्र में अपने खेल से बड़े-बड़ों को पीछे छोड़ रहे हैं. जिला क्रिकेट संघ की ओर से आयोजित जिला अंडर-16 क्रिकेट लीग में अयान की विस्फोटक बल्लेबाजी ने क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों का ध्यान खींच लिया है.
धमाकेदार दोहरा शतक: अयान राज हाल ही में शानदार प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम में जगह बनाने वाले वैभव सूर्यवंशी के बचपन के दोस्त हैं. इन्होंने जिला अंडर-16 क्रिकेट लीग के उद्घाटन मुकाबले में धमाकेदार दोहरा शतक जड़ दिया. संस्कृति क्लब की ओर से खेलते हुए अयान ने महज 83 गेंदों पर 210 रन की तूफानी पारी खेली. इस दौरान उन्होंने 35 चौके और 9 छक्के लगाए. मैदान के चारों ओर आकर्षक शॉट्स की बरसात कर दी.
अयान के दम पर टीम का रिकॉर्ड स्कोर: 14 साल के अयान की बदौलत संस्कृति क्लब ने 30 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 464 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया. रिकॉर्ड स्कोर में सबसे बड़ी भूमिका अयान की रही, जिसकी चारों ओर चर्चा हो रही है. आपको बता दें कि अयान राज पहली बार सुर्खियों में नहीं आए हैं. इससे पहले भी जिला क्रिकेट में वह अपनी बल्लेबाजी का लोहा मनवा चुके हैं. लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर अब अयान बिहार क्रिकेट के उभरते सितारों में अपनी पहचान बना रहे हैं.
पिछले साल जड़ा था नाबाद तिहरा शतक: इससे पहले 12 जून 2025 को एलएस कॉलेज मैदान में अंडर-14 जिला क्रिकेट लीग मैच का आयोजन किया गया था. इस खेल में संस्कृति क्रिकेट एकेडमी की ओर से खेलते हुए अयान ने 134 बॉल में तिहरा शतक यानी कुल 327 रन बनाए थे. इस बड़ी पारी के जरिए उन्होंने पहली बार सभी का ध्यान खींचा था. नाबाद 327 रनों की तिहरी शतकीय पारी में 22 छक्के और 40 चौके शामिल थे. उन्होंने वह रन 200 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से बनाए थे.
MDCA के बैटिंग लीडरबोर्ड में शीर्ष: अयान की इस रिकॉर्ड तोड़ बल्लेबाजी की बदौलत न सिर्फ उनकी टीम ने 4 विकेट खोकर 427 रन बनाए थे, बल्कि इस शानदार प्रदर्शन के बाद वह मुजफ्फरपुर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के बैटिंग लीडरबोर्ड पर 36.74 अंकों के साथ शीर्ष पर पहुंच गए हैं. शानदार मुकाम तक पहुंचने वाले अयान बचपन से ही क्रिकेट खेलते हैं. मात्र 3 साल की उम्र में पहली बार बल्ला थामा था.
टीम इंडिया के लिए खेलना सपना: मात्र 14 साल के अयान ईटीवी भारत से फोन पर बात करते हुए बताते हैं कि उनका सपना टीम इंडिया के लिए खेलना है. आईपीएल भी खेलना चाहते हैं. फिलहाल वे अपने खेल पर फोकर कर रहे हैं. उन्होंने बताया कि उनके इस खेल में कोच का अहम योगदान है. कहा कि वैभव सूर्यवंशी को उनके अंदर जुनून आता है.
"अभी मैं जिला स्तर पर खेल रहा हूं, लेकिन मेरा सपना टीम इंडिया के लिए खेलना है. इसके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं. आगे भी पूरी लगन से अभ्यास करूंगा. मैं बिहार और देश का नाम रोशन करना चाहता हूं." -अयान राज, जिला स्तरीय क्रिकेटर
गंभीर चोट के बाद भी नहीं हारा हौसला: मुजफ्फरपुर शहर के सातपुरा नीम चौक मोहल्ले के रहने वाले अयान के पिता दिनेश कुमार ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि तीन साल की उम्र में खेलते समय अयान के सिर पर बल्ला लग गया था, जिससे गंभीर चोट आई थी. लेकिन, इस गंभीर चोट के बावजूद अयान ने हौसला नहीं छोड़ा. ठीक होने के बाद उसने फिर से मैदान में कदम रखा. अयान दाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और इसके साथ ही वे ऑफ स्पिन गेंदबाजी भी करते हैं.
देश के लिए खेलने की इच्छा: अयान के पिता दिनेश कुमार ने कहा कि उसके कोच भी उस पर काफी मेहनत कर रहे हैं. हमारी इच्छा है कि वह एक दिन देश के लिए खेले. यह आसान नहीं है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं. अयान के लिए एक बड़ी प्रेरणा उनके बचपन के दोस्त वैभव सूर्यवंशी भी हैं. वैभव के बल्ले से निकले रनों से उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है.
"अयान ने बहुत छोटी उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था. आज बेटे को जो सफलता मिल रही है, उसके पीछे उसकी कड़ी मेहनत और समर्पण है. अयान अच्छा खेल रहा है और लगातार अभ्यास करता है, लेकिन अभी उसका सफर बहुत लंबा है." - दिनेश कुमार, अयान के पिता
आईपीएल स्टार वैभव सूर्यवंशी से गहरी दोस्ती: वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल के कुल 16 मैचों में 237 के स्ट्राइक रेट से कुल 776 रन बनाकर सभी को हैरान कर दिया था. वैभव के बल्ले से एक शतक और 5 अर्धशतक निकले थे. अपने दोस्त की कामयाबी को देखते हुए अयान भी कड़ी मेहनत में जुटे हैं.
क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना: क्रिकेट विशेषज्ञों का मानना है कि यदि अयान का प्रदर्शन इसी तरह जारी रहा तो आने वाले वर्षों में वह बिहार ही नहीं, बल्कि देश का नाम भी रोशन कर सकते हैं.
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