ETV Bharat / sports

IPL से बाहर होते ही मुस्तफिजुर ने टी20 में रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

हैदराबाद: मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में साइन करने के बाद रिलीज करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच मुस्तफिजुर ने टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ वो ये कारनामा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उनसे ऊपर अब राशिद खान हैं जिन्होंने 289 मैचों में 400 टी20 विकेट पूरे किये थे, जबकि मुस्तफिजुर को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 315 मैच खेलने पड़े.

30 वर्षीय मुस्तफिजुर रहमान ने ये उपलब्धि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सिलहट टाइटन्स और रंगपुर राइडर्स के बीच मैच के दौरान हासिल की. मैच में ​​मुस्तफिजुर ने 4-0-24-3 के शानदार आंकड़े दर्ज करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने मेहदी हसन मिराज को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और अफिफ हुसैन ध्रुबो और खालिद अहमद के विकेट भी लिए.

बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट

मुस्तफिजुर ने 315 टी20 मैचों में 7.43 की इकॉनमी से 402 विकेट लिए हैं, जिसमें छह बार चार विकेट और चार बार पांच विकेट शामिल हैं. इसके अलावा मुस्तफिजुर बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 402 टी20 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए है. जबकि पहले नंबर पर शकीबुल हसन हैं, जिनके नाम 407 टी20 विकेट हैं. 264 टी20 विकेट के साथ तस्कीन अहम तीसरे नंबर पर हैं.