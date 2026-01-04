IPL से बाहर होते ही मुस्तफिजुर ने टी20 में रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि
Mustafizur Rahman T20 Wickets: बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान सबसे तजे 400 टी20 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने.
Published : January 4, 2026 at 4:02 PM IST
हैदराबाद: मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में साइन करने के बाद रिलीज करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच मुस्तफिजुर ने टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ वो ये कारनामा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उनसे ऊपर अब राशिद खान हैं जिन्होंने 289 मैचों में 400 टी20 विकेट पूरे किये थे, जबकि मुस्तफिजुर को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 315 मैच खेलने पड़े.
30 वर्षीय मुस्तफिजुर रहमान ने ये उपलब्धि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सिलहट टाइटन्स और रंगपुर राइडर्स के बीच मैच के दौरान हासिल की. मैच में मुस्तफिजुर ने 4-0-24-3 के शानदार आंकड़े दर्ज करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने मेहदी हसन मिराज को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और अफिफ हुसैन ध्रुबो और खालिद अहमद के विकेट भी लिए.
बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट
मुस्तफिजुर ने 315 टी20 मैचों में 7.43 की इकॉनमी से 402 विकेट लिए हैं, जिसमें छह बार चार विकेट और चार बार पांच विकेट शामिल हैं. इसके अलावा मुस्तफिजुर बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 402 टी20 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए है. जबकि पहले नंबर पर शकीबुल हसन हैं, जिनके नाम 407 टी20 विकेट हैं. 264 टी20 विकेट के साथ तस्कीन अहम तीसरे नंबर पर हैं.
Mustafizur Rahman scripts history, becoming the 2nd Bangladesh player ever to cross the elite 400+ wicket mark in T20 cricket, standing tall with a massive 402 wickets - pure skill, calm nerves and relentless impact.— Dream Comparison (@dreamcomparison) January 3, 2026
When the pressure peaks, the Fizz strikes hardest! pic.twitter.com/ffPUdNs560
IPL 2026 से मुस्तफिजुर बाहर
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की आंच जब भारत में पहुंची तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई और कई नेता आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की मांग करने लगे. जिसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर को अपनी टीम से बाहर करने को कह दिया. KKR ने दिसंबर 2025 में दुबई में हुए IPL 2026 मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ में साइन किया था.
टी 20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज
|खिलाड़ी
|देश
|400 विकेट लेने के लिए मैच
|राशिद खान
|अफगानिस्तान
|289
|मुस्तफिजुर
|रहमान बांग्लादेश
|315
|इमरान ताहिर
|दक्षिण अफ्रीका
|320
|वहाब रियाज
|पाकिस्तान
|335
|मोहम्मद आमिर
|पाकिस्तान
|343
टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट
|गेंदबाज
|देश
|मैच
|विकेट
|राशिद खान
|अफगानिस्तान
|508
|687
|ड्वेन ब्रावो
|वेस्टइंडीज
|582
|631
|सुनील नरेन
|वेस्टइंडीज
|579
|609
|इमरान ताहिर
|दक्षिण अफ्रीका
|446
|570
|शाकिब अल हसन
|बांग्लादेश
|469
|507