IPL से बाहर होते ही मुस्तफिजुर ने टी20 में रचा इतिहास, हासिल की ये बड़ी उपलब्धि

Mustafizur Rahman T20 Wickets: बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान सबसे तजे 400 टी20 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बने.

मुस्तफिजुर रहमान
मुस्तफिजुर रहमान (IANS PHOTO)
By ETV Bharat Sports Team

Published : January 4, 2026 at 4:02 PM IST

हैदराबाद: मुस्तफिजुर रहमान को IPL 2026 में साइन करने के बाद रिलीज करने का मामला चर्चा का विषय बना हुआ है. इस बीच मुस्तफिजुर ने टी20 क्रिकेट में 400 विकेट लेकर इतिहास रच दिया है. इसके साथ वो ये कारनामा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं. उनसे ऊपर अब राशिद खान हैं जिन्होंने 289 मैचों में 400 टी20 विकेट पूरे किये थे, जबकि मुस्तफिजुर को ये उपलब्धि हासिल करने के लिए 315 मैच खेलने पड़े.

30 वर्षीय मुस्तफिजुर रहमान ने ये उपलब्धि बांग्लादेश प्रीमियर लीग के सिलहट टाइटन्स और रंगपुर राइडर्स के बीच मैच के दौरान हासिल की. मैच में ​​मुस्तफिजुर ने 4-0-24-3 के शानदार आंकड़े दर्ज करके अपनी टीम को छह विकेट से जीत दिलाई. उन्होंने मेहदी हसन मिराज को आउट करके यह उपलब्धि हासिल की और अफिफ हुसैन ध्रुबो और खालिद अहमद के विकेट भी लिए.

बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा टी20 विकेट
मुस्तफिजुर ने 315 टी20 मैचों में 7.43 की इकॉनमी से 402 विकेट लिए हैं, जिसमें छह बार चार विकेट और चार बार पांच विकेट शामिल हैं. इसके अलावा मुस्तफिजुर बांग्लादेश के लिए सबसे ज्यादा 402 टी20 विकेट लेने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए है. जबकि पहले नंबर पर शकीबुल हसन हैं, जिनके नाम 407 टी20 विकेट हैं. 264 टी20 विकेट के साथ तस्कीन अहम तीसरे नंबर पर हैं.

IPL 2026 से मुस्तफिजुर बाहर
बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले की आंच जब भारत में पहुंची तो भारतीय राजनीति में हलचल मच गई और कई नेता आईपीएल से बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर करने की मांग करने लगे. जिसके बाद बीसीसीआई ने केकेआर से मुस्तफिजुर को अपनी टीम से बाहर करने को कह दिया. KKR ने दिसंबर 2025 में दुबई में हुए IPL 2026 मिनी ऑक्शन में मुस्तफिजुर को 9.20 करोड़ में साइन किया था.

टी 20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे तेज गेंदबाज

खिलाड़ी देश400 विकेट लेने के लिए मैच
राशिद खानअफगानिस्तान289
मुस्तफिजुररहमान बांग्लादेश315
इमरान ताहिरदक्षिण अफ्रीका320
वहाब रियाजपाकिस्तान335
मोहम्मद आमिर पाकिस्तान 343

टी20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट

गेंदबाज देश मैच विकेट
राशिद खान अफगानिस्तान508687
ड्वेन ब्रावोवेस्टइंडीज 582 631
सुनील नरेन वेस्टइंडीज 579 609
इमरान ताहिर दक्षिण अफ्रीका 446 570
शाकिब अल हसन बांग्लादेश 469 507

