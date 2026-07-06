ETV Bharat / sports

उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026: नई फ्रेंचाइजी 'मसूरी शेरू क्लासिक' की एंट्री, 18 सितंबर से होंगे मुकाबले, प्रदीप सांगवान बने मेंटर

UPL 2026 के इस साल होने वाले मुकाबले में पहली बार मसूरी शेरू क्लासिक टीम भाग लेगी. खिलाड़ियों के लिए जुलाई महीने में ट्रायल होंगे.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 6, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: उत्तराखंड प्रीमियर लीग के आगामी सीजन 2026 में पहली बार मसूरी शेरु क्लासिक फ्रेंचाइजी टीम प्रतिभाग करने जा रही है. पूर्व भारतीय क्रिकेटर और आईपीएल में लगभग 15 वर्षों तक खेल चुके प्रदीप सांगवान शेरु क्लासिक टीम के साथ टीम के मेंटर के रूप में जुड़ चुके हैं.

टीम के संस्थापक और अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रमोटर शेरू ने बताया कि वह बतौर को-ओनर मसूरी शेरू क्लासिक टीम से जुड़े हैं, जबकि टीम के ओनर अरुण कुमार हैं. विकास रावत भी को-ओनर के रूप में टीम का नेतृत्व कर रहे हैं.

पूर्व भारतीय क्रिकेटर प्रदीप सांगवान को टीम के साथ जोड़ने को लेकर टीम ओनर काफी उत्साहित हैं. उनका मानना है कि सांगवान के आने से खिलाड़ियों को उनके अनुभव और मार्गदर्शन का लाभ मिलेगा.

Mussoorie Sheru Classic Team
मसूरी शेरू क्लासिक टीम के ओनर. (ETV Bharat)

वहीं, अंतरराष्ट्रीय बॉडी बिल्डिंग प्रमोटर शेरू ने बताया कि शेरु क्लासिक देश का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डिंग शो आयोजित करता है, जहां से चयनित हुए खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिस्टर ओलंपिया जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगिताओं तक पहुंचाते हैं. उनका उद्देश्य उत्तराखंड के विशेष कर पर्वतीय जिलों के युवाओं को क्रिकेट के साथ-साथ बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में भी अवसर प्रदान करना है और उन्हें राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक आगे बढ़ाना है.

वहीं, टीम के ओनर अरुण कुमार ने बताया कि 18 सितंबर से राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा. प्रतियोगिता में डे नाइट मुकाबले खेले जाएंगे. मसूरी शेरु क्लासिक पहली बार उत्तराखंड प्रीमियर लीग में भाग ले रही है.

टीम में कैसे होगा खिलाड़ियों का चयन: खिलाड़ियों के चयन के लिए जुलाई महीने में ही ट्रायल आयोजित किए गए जाएंगे, जिसमें राज्य भर के युवा खिलाड़ी भाग ले सकते हैं. इन ट्रायल का आयोजन गुरुकुल क्रिकेट एकेडमी में किया जाएगा जो मसूरी शेरु क्लासिक की आधिकारिक पार्टनर अकादमी है.

टीम का उद्देश्य उत्तराखंड के अधिक से अधिक युवा खिलाड़ियों को अवसर प्रदान करना है. उन्होंने प्रदेश भर के युवाओं से ट्रायल में बढ़-चढ़कर भाग लेने और इस सुनहरे अवसर का लाभ उठाने की अपील की.

बता दें कि, उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन आईपीएल की तर्ज पर किया जाता है, जिससे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का एक बड़ा मंच प्राप्त होता है.

पढ़ें---

TAGGED:

UTTARAKHAND PREMIER LEAGUE 2026
MUSSOORIE SHERU CLASSIC FRANCHISE
मसूरी शेरु क्लासिक फ्रेंचाइजी
उत्तराखंड प्रीमियर लीग 2026
MUSSOORIE SHERU CLASSIC TEAM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.