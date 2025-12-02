मुश्ताक अली T20 चैंपियनशिप; सरफराज और शार्दुल के शानदार प्रदर्शन ने मुंबई को दिलाई बड़ी जीत
लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला गया मैच, मुंबई ने असम को 98 रनों से किया पराजित.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 2, 2025 at 8:32 PM IST
लखनऊ : सरफराज खान के शानदार शतक और कप्तान शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी ने मुंबई को बड़ी जीत दिला दी. सरफराज अंत तक डटे रहे. नाबाद 100 रन बनाए. इसके बाद कप्तान शार्दुल ठाकुर ने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 ही ओवर में असम के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया.
मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में असम को आसानी से 98 रनों से हरा दिया. अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में मंगलवार की शाम टॉस जीतकर असम ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया. मुंबई टीम में शानदार बल्लेबाजी की.
पहले विकेट के लिए आयुष म्हात्रे और अजिंक्य रहाणे ने 34 रन की साझेदारी की. पहले विकेट के तौर पर आयुष आउट हुए और उसके बाद रहाणे ने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया और टीम का दूसरा विकेट 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर 85 रन पर गिर गया.
अजिंक्य रहाणे 33 गेंद में छह चौक की मदद से 42 रन बनाकर आउट हो गए. इसके बाद आए सरफराज खान ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की. सरफराज खान ने बिना आउट हुए 100 रन का स्कोर बनाया. भारतीय टी 20 क्रिकेट टीम के कप्तान सूर्यकुमार यादव मात्र 20 रन बना सके. मुंबई में 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 220 रन का स्कोर बनाया.
जवाब में असम कभी भी इस स्कोर का सामना करते हुए नजर नहीं आई. टीम मात्र 19 रन पर 4 विकेट खो चुकी थी. इसके बाद के खिलाड़ियों ने कुछ संघर्ष जरूर करते हुए टीम के स्कोर को 19 ओवर में 122 रन तक पहुंचा मगर तब तक पूरी टीम आउट होकर 98 रन से यह मैच हार चुकी थी. मुंबई के कप्तान शार्दुल ठाकुर ने तीन ओवर में 23 रन देकर पांच विकेट लिए.
