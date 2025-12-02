ETV Bharat / sports

मुश्ताक अली T20 चैंपियनशिप; सरफराज और शार्दुल के शानदार प्रदर्शन ने मुंबई को दिलाई बड़ी जीत

मुंबई ने असम को 98 रनों से हराया. ( Photo Credit; Ekana Stadium Media Cell )

लखनऊ : सरफराज खान के शानदार शतक और कप्तान शार्दुल ठाकुर की बेहतरीन गेंदबाजी ने मुंबई को बड़ी जीत दिला दी. सरफराज अंत तक डटे रहे. नाबाद 100 रन बनाए. इसके बाद कप्तान शार्दुल ठाकुर ने अपनी घातक गेंदबाजी से 3 ही ओवर में असम के 5 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया. मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली नेशनल T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में असम को आसानी से 98 रनों से हरा दिया. अटल बिहारी बाजपेई इकाना स्टेडियम में मंगलवार की शाम टॉस जीतकर असम ने पहले क्षेत्ररक्षण करने का फैसला किया. मुंबई टीम में शानदार बल्लेबाजी की. पहले विकेट के लिए आयुष म्हात्रे और अजिंक्य रहाणे ने 34 रन की साझेदारी की. पहले विकेट के तौर पर आयुष आउट हुए और उसके बाद रहाणे ने बल्लेबाजी को आगे बढ़ाया और टीम का दूसरा विकेट 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर 85 रन पर गिर गया.