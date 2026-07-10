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दिन में MMA फाइटर, रात में सिक्योरिटी गार्ड, मुनस्यारी के विक्की टोमक्याल की जुनून भरी कहानी

मुनस्यारी के छोटे से गांव से निकलकर MMA की दुनिया में पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं विक्की टोमक्याल, धीरज सजवाण की खास रिपोर्ट

MMA FIGHTER VICKY TOMKYAL
विक्की सिंह टोमक्याल का इंटरव्यू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 10, 2026 at 2:48 PM IST

11 Min Read
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देहरादून: 'कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो'...कवि दुष्यंत कुमार की ये लाइनें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में स्थित मुनस्यारी के विक्की टोमक्याल पर सटीक बैठती हैं. अपनी मंजिल पाने के लिए विक्की जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो आसमां में सुराख करने की तरह ही है.

उत्तराखंड के बॉर्डर इलाके के युवा की संघर्ष की कहानी: पहाड़ के दूरस्थ गांवों से निकलकर बड़े सपने देखने वाले युवाओं की कहानियां अक्सर संघर्षों से भरी होती हैं. कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो यह साबित करती हैं कि संसाधनों की कमी किसी व्यक्ति की मंजिल तय नहीं करती, बल्कि उसका जुनून और मेहनत उसकी पहचान बनाते हैं. उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी क्षेत्र से आने वाले विक्की सिंह टोमक्याल की कहानी भी कुछ ऐसी ही है.

मुनस्यारी का एक युवक जो सपने पूरे करने को बहा रहा पसीना (Etv Bharat)

सोशल मीडिया के वीडियो से चर्चा में आए विक्की: एक ओर विक्की मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स (MMA) में अपना करियर बनाने के लिए दिन-रात मेहनत कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अपने खर्च और खेल से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए पार्ट टाइम सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी करते हैं. हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ. वीडियो में एक युवा शादी समारोह में सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी पहनकर ड्यूटी करता दिखाई देता है.

कुछ ही समय बाद लोगों को पता चला कि यह कोई सामान्य गार्ड नहीं, बल्कि MMA फाइटर विक्की सिंह टोमक्याल हैं. इसके बाद उनकी कहानी देशभर में चर्चा का विषय बन गई. कई लोगों ने इसे संघर्ष और समर्पण का उदाहरण बताया, तो कई लोगों ने सवाल भी उठाया कि आखिर एक उभरते हुए खिलाड़ी को अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए दोहरी जिम्मेदारियां क्यों निभानी पड़ रही हैं.

WWF देखकर पैदा हुआ जुनून, अंगद बिष्ट बने MMA के लिए प्रेरणा: ETV Bharat से खास बातचीत में विक्की ने अपने जीवन के कई ऐसे पहलुओं को साझा किया जो अब तक लोगों के सामने नहीं आए थे. विक्की बताते हैं कि-

फाइटिंग के प्रति मेरा आकर्षण बचपन से ही था. जब मैं गांव से पिथौरागढ़ आया तो पहली बार मैंने टेलीविजन पर WWF रेसलिंग देखी. उस समय मुझे यह नहीं पता था कि यह कौन सा खेल है. लेकिन लड़ाई और मुकाबले का रोमांच मुझे बेहद आकर्षित करता था. उस समय मुझे MMA के बारे में कुछ नहीं पता था. बस इतना लगता था कि यह बहुत अलग और रोमांचक चीज है. धीरे-धीरे मेरी रुचि इसमें बढ़ती गई.
-विक्की सिंह टोमक्याल, MMA फाइटर-

विक्की बताते हैं कि समय के साथ जब वह घर और गांव की सीमाओं से बाहर निकले, लोगों से मिले और सोशल मीडिया का उपयोग करने लगे, तो उन्हें मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी MMA के बारे में जानकारी मिली. इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनका पूरा रास्ता बदल दिया. विक्की बताते हैं कि-

एक दिन मेरे सोशल मीडिया पर उत्तराखंड के ही अंतरराष्ट्रीय MMA फाइटर अंगद बिष्ट का वीडियो आया. उस समय अंगद विदेशों में खेल रहे थे और भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे. मैंने पहली बार महसूस किया कि भारत का कोई खिलाड़ी भी इस स्तर तक पहुंच सकता है. मुझे लगा कि अगर अंगद बिष्ट कर सकते हैं, तो मैं भी कोशिश कर सकता हूं.
-विक्की सिंह टोमक्याल, MMA फाइटर-

विक्की बताते हैं कि उस वीडियो को देखने के बाद उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया. परिवार की इच्छा कुछ और थी, लेकिन उन्होंने अपने सपने का रास्ता चुना. अगले ही दिन उन्होंने तय कर लिया कि अब उन्हें MMA में ही आगे बढ़ना है.

मुनस्यारी के छोटे से गांव से शुरू हुआ सफर: विक्की का जन्म मुनस्यारी के नजदीक स्थित उनके पैतृक गांव तोमिक चिंगली में हुआ. वह बताते हैं कि गांव में मूलभूत सुविधाओं की कमी थी. पहाड़ के कई दूरस्थ गांवों की तरह वहां भी शिक्षा, खेल और अन्य अवसर सीमित थे. हमारे गांव में बहुत ज्यादा सुविधाएं नहीं थीं. लेकिन शायद वही परिस्थितियां थीं जिन्होंने मुझे कुछ अलग करने की प्रेरणा दी.

बाद में परिवार शहरों की ओर आया और दुनिया को करीब से देखने का मौका मिला. इसी दौरान उनके भीतर अपने सपनों को लेकर गंभीरता बढ़ी और उन्होंने तय कर लिया कि वह फाइटिंग की दुनिया में अपनी पहचान बनाएंगे. पहाड़ के अधिकांश युवाओं की तरह विक्की का पहला सपना भी सेना में भर्ती होने का था. उन्होंने इसके लिए तैयारी शुरू की और शारीरिक प्रशिक्षण लेना भी शुरू किया.

विक्की बताते हैं कि इसी दौरान एक वरिष्ठ व्यक्ति ने उनकी क्षमता को देखते हुए कहा कि वह बॉक्सिंग में अच्छा कर सकते हैं. उन्होंने बॉक्सिंग में जाने की कोशिश भी की, लेकिन आयु वर्ग की पात्रता के कारण उन्हें मौका नहीं मिल सका. इसके बाद एक पुलिस अधिकारी ने उन्हें ट्रेनिंग दी और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया. धीरे-धीरे उनका झुकाव पूरी तरह MMA की ओर हो गया. वह बताते हैं कि शुरुआत में उनके पास न तो संसाधन थे और न ही इस खेल की गहरी जानकारी, लेकिन सीखने और आगे बढ़ने की इच्छा लगातार बनी रही.

दो साल में कई मुकाबले, फिर भी खुद को मानते हैं प्रशिक्षु: विक्की पिछले करीब दो वर्षों से MMA में सक्रिय हैं. इस दौरान उन्होंने कई प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया और जीत भी हासिल की. हालांकि, उपलब्धियों के बावजूद वह खुद को अभी भी ट्रेनी फाइटर ही मानते हैं. वह कहते हैं-

मैं अभी सीख रहा हूं. यह खेल बहुत बड़ा है और मुझे अभी बहुत आगे जाना है. वर्तमान में मैं अंगद बिष्ट की एकेडमी में प्रशिक्षण ले रहा हूं. वहां मुझे पेशेवर स्तर की ट्रेनिंग मिल रही है.
-विक्की सिंह टोमक्याल, MMA फाइटर-

विक्की बताते हैं कि कई बार वजन और अन्य तकनीकी कारणों से उन्हें मुकाबलों में उतरने की अनुमति नहीं मिलती, लेकिन उनका जुनून उन्हें लगातार आगे बढ़ाता है. वो बताते हैं कि एक महीने के भीतर उन्होंने अपने वजन पर लगातार काम करते हुए तीन अलग-अलग मुकाबले खेले और मुंबई तक जाकर प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया. उनके अनुसार, हर मुकाबला उन्हें कुछ नया सिखाता है और बेहतर बनने की प्रेरणा देता है.

जब सपनों के सामने आ गई आर्थिक चुनौती: MMA दुनिया के सबसे कठिन और खर्चीले खेलों में से एक माना जाता है. इसमें ट्रेनिंग, डाइट, यात्रा, उपकरण और मेडिकल फिटनेस पर लगातार खर्च होता है. विक्की बताते हैं कि-

मेरा परिवार किसी संपन्न पृष्ठभूमि से नहीं आता. परिवार एक सामान्य पहाड़ी परिवार रहा है, जिसने मेहनत और संघर्ष के दम पर जीवन आगे बढ़ाया. मेरे पिता ने कठिन परिस्थितियों में पढ़ाई और मेहनत के बल पर सशस्त्र सीमा बल (SSB) में नौकरी हासिल की. बाद में परिवार हल्द्वानी में बस गया और घर के लिए जमीन खरीदी. घर और जमीन से जुड़े ऋण की जिम्मेदारी आज भी परिवार पर है.
-विक्की सिंह टोमक्याल, MMA फाइटर-

खेल में आगे बढ़ने के लिए करते हैं सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी: विक्की कहते हैं, मेरे परिवार ने हमेशा मेरा साथ दिया है. मेरे माता-पिता मुझे हर तरह से सपोर्ट करते हैं. लेकिन मैं यह भी समझता हूं कि मेरे पिता अकेले कमाने वाले हैं. ऐसे में मैं हमेशा उन पर निर्भर नहीं रह सकता. विक्की बताते हैं कि MMA के प्रति उनका जुनून इतना अधिक था कि उन्होंने पढ़ाई पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और दसवीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी. वो कहते हैं, मेरे पास ऐसे विकल्प बहुत कम थे जिनसे पैसा भी कमाया जा सके और ट्रेनिंग के लिए समय भी बच सके. यही वजह है कि उन्होंने पार्ट टाइम नौकरी का रास्ता चुना. वर्तमान में वह एक सिक्योरिटी एजेंसी के साथ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में जुड़े हुए हैं. शादी समारोहों, आयोजनों और अन्य कार्यक्रमों में सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां निभाकर वह अपनी जरूरतों और खेल से जुड़े खर्चों का प्रबंध करते हैं.

मां ने इंस्टाग्राम रील देखकर जाना सच: विक्की बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने परिवार को अपनी नौकरी के बारे में नहीं बताया था. उन्हें लगता था कि शायद परिवार चिंतित हो जाएगा. एक दिन उनकी एक इंस्टाग्राम रील उनकी मां ने देख ली. इसके बाद परिवार को पता चला कि वह सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी भी कर रहे हैं. विक्की कहते हैं-

मुझे लगा था कि घर वाले नाराज होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है कि इससे तुम्हारा सपना पूरा होगा तो इसे जारी रखो. परिवार का यही समर्थन मुझे आगे बढ़ने की ताकत देता है.
-विक्की सिंह टोमक्याल, MMA फाइटर-

डाइट और ट्रेनिंग के लिए पैसा बहुत जरूरी: विक्की कहते हैं कि MMA में डाइट सबसे महत्वपूर्ण चीजों में से एक है. खिलाड़ी को लगातार फिट रहना पड़ता है. इसके लिए विशेष भोजन, सप्लीमेंट और नियमित ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है. वो कहते हैं, मेरे लिए हर कमाया हुआ पैसा महत्वपूर्ण है. मैं नौकरी इसलिए करता हूं ताकि अपने खेल पर खर्च कर सकूं. मुझे इसमें कोई शर्म महसूस नहीं होती. उनका कहना है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता.

विक्की की इस यात्रा में सिक्योरिटी एजेंसी के संचालक विकास भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं. विकास बताते हैं कि-

मेरे पास ऐसे कई युवा काम करते हैं, जो जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं. कोई खिलाड़ी है, कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है और कोई अन्य क्षेत्र में करियर बनाने की कोशिश कर रहा है. हम ऐसे युवाओं को उनके समय और जरूरत के हिसाब से काम देने की कोशिश करते हैं. उद्देश्य यह है कि वे अपने सपनों को भी पूरा कर सकें और आर्थिक रूप से भी आत्मनिर्भर बने रहें.
-विकास, संचालक, सिक्योरिटी एजेंसी-

विकास का मानना है कि यदि समाज और संस्थाएं ऐसे युवाओं का थोड़ा सहयोग करें, तो वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं.

संघर्ष अभी खत्म नहीं, लेकिन हौसला बुलंद: विक्की सिंह टोमक्याल की कहानी केवल एक खिलाड़ी की कहानी नहीं है. यह उस युवा भारत की कहानी है जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का साहस रखता है. एक तरफ वह फाइटिंग के अखाड़े में अपने प्रतिद्वंद्वियों का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ जीवन की आर्थिक चुनौतियों से भी लड़ रहे हैं. दिन में ट्रेनिंग और रात में नौकरी का यह सिलसिला आसान नहीं है. लेकिन विक्की का मानना है कि सपनों तक पहुंचने का कोई शॉर्टकट नहीं होता.

मुनस्यारी के एक छोटे से गांव से निकलकर MMA की दुनिया में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे विक्की आज भी खुद को सफर के शुरुआती पड़ाव पर मानते हैं. लेकिन जिस समर्पण और मेहनत के साथ वह आगे बढ़ रहे हैं, वह बताता है कि उनका लक्ष्य केवल फाइट जीतना नहीं, बल्कि उन तमाम युवाओं को यह संदेश देना भी है कि हालात चाहे जैसे हों, अगर इरादे मजबूत हों तो मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर बनता है.
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