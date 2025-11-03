ETV Bharat / sports

वर्ल्ड कप फाइनल में टूटे अनगिनत रिकॉर्ड, हरमन और स्मृति ने किया अद्भुत कारनामा, लौरा वोल्वार्ट ने भी बिखेरा जलवा

हरमनप्रीत कौर और स्मृति मंधाना ( IANS )

हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों की बदौलत पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंत में टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया. नवी मुंबई में खेले गए भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच में टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.3 ओवर में 246 रनों पर ऑलआउट हो गई और 52 रनों से मैच हार गई. इस मैच में कई रिकॉर्ड बने और टूटे आइए उनके बारे में जानते हैं. स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास

भारत की उपकप्तान और टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रनों की पारी खेलकर महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़ा जिनके नाम 434 रन थे, जो उन्होंने 2017 में बनाए थे. अब मंधाना 434 रनों के साथ भारत के लिए एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गईं हैं. महिला विश्व कप के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर स्मृति मंधाना - 434 (2025)

मिताली राज - 409 (2017)

पूनम राउत - 381 (2017)

हरमनप्रीत कौर - 359 (2017)

स्मृति मंधाना - 327 (2022) लौरा वोल्वार्ट ने रचा इतिहास

लौरा वोल्वार्ट महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के 52 साल के इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है. वो वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने 1328 रन बनाए हैं, उनसे आगे न्यूजीलैंड की डेबी हॉकले हैं.