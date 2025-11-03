वर्ल्ड कप फाइनल में टूटे अनगिनत रिकॉर्ड, हरमन और स्मृति ने किया अद्भुत कारनामा, लौरा वोल्वार्ट ने भी बिखेरा जलवा
Records broken in India vs South Africa Final: स्मृति मंधाना, लौरा वोलवार्ट, हरमनप्रीत कौर ऋचा घोष ने कई बड़े रिकॉर्ड तोड़े. उन पर नजर डालें..
Published : November 3, 2025 at 8:18 AM IST
हैदराबाद : आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब भारत ने जीता है. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी वाली टीम ने स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा जैसी अनुभवी खिलाड़ियों की बदौलत पूरे टूर्नामेंट में बेहतरीन प्रदर्शन किया और अंत में टूर्नामेंट का टाइटल अपने नाम किया.
नवी मुंबई में खेले गए भारत-दक्षिण अफ्रीका फाइनल मैच में टीम इंडिया ने 50 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 298 रन बनाए हैं. दक्षिण अफ्रीका 299 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए 45.3 ओवर में 246 रनों पर ऑलआउट हो गई और 52 रनों से मैच हार गई. इस मैच में कई रिकॉर्ड बने और टूटे आइए उनके बारे में जानते हैं.
स्मृति मंधाना ने रचा इतिहास
भारत की उपकप्तान और टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 45 रनों की पारी खेलकर महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. उन्होंने मिताली राज को पीछे छोड़ा जिनके नाम 434 रन थे, जो उन्होंने 2017 में बनाए थे. अब मंधाना 434 रनों के साथ भारत के लिए एक संस्करण में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बैटर बन गईं हैं.
महिला विश्व कप के एक ही सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली भारतीय बैटर
- स्मृति मंधाना - 434 (2025)
- मिताली राज - 409 (2017)
- पूनम राउत - 381 (2017)
- हरमनप्रीत कौर - 359 (2017)
- स्मृति मंधाना - 327 (2022)
लौरा वोल्वार्ट ने रचा इतिहास
लौरा वोल्वार्ट महिला क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप के 52 साल के इतिहास में बड़ा रिकॉर्ड हासिल किया है. वो वनडे वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली दूसरी क्रिकेटर बन गई हैं. उन्होंने 1328 रन बनाए हैं, उनसे आगे न्यूजीलैंड की डेबी हॉकले हैं.
इसके साथ ही लौरा वाल्वार्ट एक ही वर्ल्ड कप (पुरुष या महिला) के सेमीफाइनल और फाइनल दोनों में शतक लगाने वाली दूसरी खिलाड़ी बन गई हैं. उनसे पहले एलिसा हीली ने 2022 में ऐसा किया था.
महिला वनडे वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन
- 1501 - डेबी हॉकले (NZ-W)
- 1328 - लौरा वोल्वार्ट (SA-W)
- 1321 - मिताली राज (IND-W)
- 1299 - जेनेट ब्रिटिन (ENG-W)
- 1231 - शार्लोट एडवर्ड्स (ENG-W)
दीप्ति शर्मा ने रचा इतिहास
भारतीय ऑफ स्पिनर दीप्ति शर्मा ने इतिहास रच दिया है. महिला वर्ल्ड कप फाइनल में 5 विकेट लेने के साथ ही दीप्ति महिला वर्ल्ड कप में भारत की सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली दूसरी बॉलर बन गई हैं. वो झूलन गोस्वामी (43 विकेट) के बाद दीप्ति (32 विकेट) के साथ दूसरे स्थान पर हैं. उन्होंने डायना एडुल्जी (31 विकेट) को पीछे छोड़ दिया है.
भारतीय महिला टीम की वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज
- 43 - झूलन गोस्वामी
- 32 - दीप्ति शर्मा
- 31 - डायना एडुल्जी
- 30 - नीतू डेविड
- 30 - पूर्णिमा राव
ऋचा घोष ने किया कमाल
भारत की फिनिशर और विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष महिला वनडे वर्ल्ड कप के एक संस्करण में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाली संयुक्त रूप से पहली खिलाड़ी बन गई हैं. 2025 में वनडे वर्ल्ड कप में ऋचा ने 12 छक्के लगाए. इसके साथ ही ऋचा इस वर्ल्ड कप में 41 से 50 ओवर के बीच सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग करने वाली टॉप बैटर बनकर उभरी हैं. उन्होंने 167.7 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है.
महिला वर्ल्ड कप के एक एडिशन में सबसे ज्यादा छक्के
- 12 - ऋचा घोष 2025 में
- 12 - डिएंड्रा डॉटिन 2013 में
- 12 - लिज़ेल ली 2017 में
- 11- हरमनप्रीत कौर 2017 में
- 10 - नादिन डी क्लर्क 2025 में
टूर्नामेंट में ओवर 41-50 में सबसे ज्यादा रन
- 185 - ऋचा घोष (SR: 165.17)
- 119 - नादिन डी क्लर्क (SR: 160.81)
- 110 - जेमिमा रोड्रिग्स (SR: 146.66)
- 103 - एशले गार्डनर (SR: 160.93)
- 95 - स्नेह राणा (SR: 135.71)
वर्ल्ड कप फाइनल में बने ये बड़े रिकॉर्ड
- 21 साल 279 दिन की शफाली वर्मा वनडे वर्ल्ड कप (पुरुष या महिला) के सेमीफाइनल या फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं.
- दीप्ति शर्मा वर्ल्ड कप के नॉकआउट गेम में फिफ्टी बनाने और पांच विकेट लेने वाली (पुरुष या महिला) पहली क्रिकेटर नहीं हैं.
- 36 साल 239 दिन की हरमनप्रीत कौर महिला विश्व कप जीतने वाली सबसे उम्रदराज कप्तान हैं.
- यह पहली बार है जब किसी महिला वनडे वर्ल्ड कप को ऐसी टीम ने जीता है जिसने टूर्नामेंट में तीन मैच हारे हों. पुरुषों के टूर्नामेंट में ऐसा दो बार हो चुका है. 1992 में पाकिस्तान और 2019 में इंग्लैंड.
- लौरा वोल्वार्ट महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में शतक लगाने वाली पहली कैप्टन बनीं है, जो की दक्षिण अफ्रीका की हैं.
महिला वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा 50 से प्लस स्कोर
- 14 - लौरा वोल्वार्ट (24 पारियां)
- 13 - मिताली राज (36 पारियां)
- 12 - डेबी हॉकले (43 पारियां)
- 11 - शार्लेट एडवर्ड्स (28 पारियां)
एक वर्ल्ड कप एडिशन में सबसे ज्यादा 50 से प्लस स्कोर
- 5 - डेबी हॉकले 1988 में
- 5 - एलिस पेरी 2017 में
- 5 - लौरा वोल्वार्ट 2022 में
- 5 - लौरा वोल्वार्ट 2025 में