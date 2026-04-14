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CSK के मैच से पहले धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के चरणों में लीन, लाखों का दिया दान, धोनी के बारे में कही ये बात...

महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा शिरडी में साईं बाबा की समाधि पर अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित की.

धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के चरणों में लीन
धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के चरणों में लीन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : April 14, 2026 at 2:03 PM IST

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Sakshi Dhoni visits Shirdi: चेन्नई सुपर किंग्स के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की पत्नी साक्षी धोनी और बेटी जीवा शिरडी आई हैं और उन्होंने साईं बाबा की समाधि के आध्यात्मिक दर्शन किए. इस बार साक्षी धोनी और जीवा ने साईं बाबा की दोपहर की आरती में हिस्सा लिया. साईं बाबा के दर्शन के बाद, साईं बाबा संस्थान के CEO गोरख गादिलकर और डिप्टी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भीमराज दराडे ने साक्षी धोनी को साईं बाबा की प्रतिमा और एक शॉल भेंट कर सम्मानित किया. इस अवसर पर शिरडी के पार्षद दीपक गोंडकर भी मौजूद थे.

दर्शन के बाद साक्षी ने क्या कहा?
साईं बाबा की समाधि के दर्शन के बाद, साक्षी धोनी साईं की द्वारकामाई और गुरुस्थान मंदिर में दर्शन के लिए गईं. इसके बाद, साक्षी धोनी मंदिर परिसर में स्थित दान कार्यालय गईं और साईं बाबा संस्थान के मेडिकल फंड में 7 लाख रुपये का दान दिया. वह तीन साल की उम्र से ही अपने माता-पिता के साथ शिरडी आती रही हैं और साईं बाबा की समाधि के दर्शन करती रही हैं.

धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के दरबार में
धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के दरबार में (Etv Bharat)

साक्षी ने बताया कि आज वह पहली बार अपनी बेटी जीवा को साईं बाबा के दर्शन कराने के लिए साथ लाई हैं. साईं बाबा के दर्शन करने से मन को शांति और संतोष मिलता है. इसके अलावा, साक्षी ने यह भी कहा कि साईं बाबा की समाधि के दर्शन करने से एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होता है.

धोनी के बारे में साक्षी ने क्या कहा?
इस दौरान, साईं बाबा संस्थान के CEO गोरख गादिलकर और पार्षद दीपक गोंडकर ने साक्षी से पूछा कि वह महेंद्र सिंह धोनी को दर्शन के लिए शिरडी कब लाएंगी. साक्षी ने कहा कि जब तक साईं बाबा किसी को नहीं बुलाते, तब तक कोई भी दर्शन के लिए नहीं आ सकता. साक्षी ने यह भी कहा कि जब महेंद्र सिंह धोनी को साईं बाबा का बुलावा आएगा, तो वह निश्चित रूप से धोनी को दर्शन के लिए साथ लाएंगी.

धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के दरबार में
धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के दरबार में (Etv Bharat)

क्या धोनी आज का मैच खेलेंगे?
44 साल के महेंद्र सिंह धोनी IPL 2026 सीजन की शुरुआत से ही चोटों से जूझ रहे हैं. उनकी गैरमौजूदगी की वजह से CSK टीम को लीडरशिप और फिनिशिंग की भारी कमी खल रही है. पांच बार की चैंपियन टीम अभी पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे है, उसने चार मैचों में सिर्फ एक जीत हासिल की है, और विकेटकीपिंग के लिए पूरी तरह से संजू सैमसन पर निर्भर है, जिससे टीम की मुश्किलें और बढ़ गई हैं.

चेन्नई सुपर किंग्स की मेडिकल टीम अपने स्टार खिलाड़ी को मैदान पर उतारने की कोई जल्दबाजी नहीं करना चाहती. नतीजतन, माना जा रहा है कि धोनी आज, 14 अप्रैल को कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ़ होने वाले अहम मैच में चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के लिए नहीं खेलेंगे.

धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के दरबार में
धोनी की पत्नी और बेटी साईं बाबा के दरबार में (Etv Bharat)

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