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IPL 2027: एमएस धोनी ने IPL से लिए संन्यास, CSK ने दी अब ये बड़ी जिम्मेदारी

एमएस धोनी ने IPL से लिए संन्यास ( IANS )

MS Dhoni Retirement: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का ऐलान कर दिया. अब वो IPL 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो टीम के साथ वो बने रहेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम का मेंटर बना दिया है.