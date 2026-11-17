IPL 2027: एमएस धोनी ने IPL से लिए संन्यास, CSK ने दी अब ये बड़ी जिम्मेदारी
MS Dhoni IPL Retirement: एमएस धोनी ने IPL 2027 से पहले रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया.
Published : November 17, 2026 at 3:15 PM IST
MS Dhoni Retirement: टीम इंडिया के पूर्व कप्तान एमएस धोनी ने मंगलवार, 17 नवंबर को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) से संन्यास का ऐलान कर दिया. अब वो IPL 2027 में चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, लेकिन वो टीम के साथ वो बने रहेंगे, क्योंकि फ्रेंचाइजी ने उन्हें टीम का मेंटर बना दिया है.
चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) की मालकिन रूपा गुरुनाथ ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी मेंटर मेंटर के रूप में टीम परिवार का हिस्सा बने रहेंगे. उनका अनुभव और विशेषज्ञता हमारे लिए बेहद अनमोल है. रूपा गुरुनाथ के पिता एन. श्रीनिवासन ने कहा कि महेंद्र सिंह धोनी हमेशा सीएसके की पहचान का अभिन्न हिस्सा रहेंगे. सीएसके उनका घर था, है और हमेशा रहेगा.