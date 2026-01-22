एमएस धोनी ने RCB के IPL टाइटल जीतने पर बोली बड़ी बात, फैंस की भी प्रशंसा की
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 18 साल इंतजार करने के बाद 2025 में अपना पहला IPL टाइटल जीतने में सफल हो पाई थी.
Published : January 22, 2026 at 12:58 PM IST
हैदराबाद: भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफल कप्तान एमएस धोनी हमेशा शांत रहते हैं. चाहे वो ग्राउंड पर हों या ग्राउंड के बाहर. इसी वजह से उनको कैप्टन कूल का खिताब भी मिला. धोनी आम तौर से सोशल मीडिया से भी दूर रहते हैं और शायद ही आप ने उनको किसी चीज पर अपनी राय रखते हुए देखा हो. लेकिन हाल ही में उन्होंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) के पहला IPL टाइटल जीतने पर प्रतिक्रिया दी है.
पूर्व भारतीय कप्तान और चेन्नई सुपर किंग्स के दिग्गज धोनी ने RCB को उनकी ऐतिहासिक जीत पर बधाई देते हुए कहा कि टूर्नामेंट में एक प्रतिस्पर्धी खिलाड़ी होने के नाते मैं कभी भी यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई दूसरी टीम IPL जीतेगी. धोनी ने ये बात एक IndiGo फैन इंटरेक्शन इवेंट में कही, जब इवेंट उनसे 18 साल के इंतजार के बाद 2025 में RCB के IPL ट्रॉफी उठाने के बारे में पूछा गया.
MS Dhoni candid response to a fan asking how he felt after RCB winning 2025 IPL . #MSDhoni pic.twitter.com/BkP71runjz— Yash MSdian ™️ 🦁 (@itzyash07) January 21, 2026
RCB ने 3 जून, 2025 को रजत पाटीदार की कप्तानी में अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में एक रोमांचक फाइनल में पंजाब किंग्स को छह रनों से हराकर IPL टाइटल के लिए अपना लंबा इंतजार खत्म किया.
धोनी ने क्या कहा?
धोनी ने कहा, 'अगर मैं CSK का हिस्सा हूं, तो मैं यह कल्पना नहीं कर सकता कि कोई दूसरी टीम IPL जीते, लेकिन यह लंबे समय से प्रतीक्षित था और उन्होंने (RCB) बहुत अच्छा खेला. उन्हें बहुत-बहुत बधाई और मैंने यह तब भी कहा था. लेकिन पूरी बात यह है कि जब आप प्रतियोगिता में हिस्सा लेते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपकी टीम जीते, लेकिन यह हमेशा आपके पक्ष में काम नहीं करता है. इस दौरान आप अपनी गलतियों और दूसरी टीमों से क्या सीख सकते हैं. यह भी बहुत महत्वपूर्ण है.'
'RCB के फैंस शानदार हैं'
CSK को पांच ट्रॉफी दिलाने वाले धोनी ने इस मौके पर आरसीबी के फैंस की भी सराहना की और कहा कि RCB के फैंस शानदार रहे हैं. हर बार जब कोई मैच होता है, तो वे आते हैं और अपनी टीम का समर्थन करते हैं, तब भी जब हालात खराब होते हैं. धोनी की ये बातें बहुत तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल भी हो गई. जिसे आरसीबी फैंस काफी पसंद कर रहे हैं.
धोनी आईपीएल 2026 में भी
बता दें कि 42 वर्षीय धोनी आईपीएल 2026 में भी सीएसके की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे, क्योंकि उन्होंने अभी तक आईपीएल से रिटायरमेंट का ऐलान नहीं किया है. क्रिकेट फैंस का मानना है कि आईपीएल का 19 वां सीजन धोनी का आखिरी सीजन हो सकता है. इस बार सीएसके ने अपनी रणनीति में काफी बदलाव किया है और टीम में एक दो खिलाड़ियों को छोड़कर सारे युवा खिलाड़ियों को रखा गया है, जो ये बताता है कि धोनी अब सीएसके में मेंटर का काम करेंगे और युवा टीम को नई दिशा देंगे.
IPL 2026 में CSK का स्क्वाड
रुतुराज गायकवाड़ (कप्तान), आयुष म्हात्रे, एम.एस. धोनी, संजू सैमसन, डेवाल्ड ब्रेविस, उर्विल पटेल, शिवम दुबे, जेमी ओवरटन, रामकृष्ण घोष, नूर अहमद, खलील अहमद, अंशुल कंबोज, गुरजापनीत सिंह, श्रेयस गोपाल, मुकेश चौधरी, नाथन एलिस, अकील होसेन, प्रशांत वीर, कार्तिक शर्मा, मैथ्यू शॉर्ट, अमन खान, सरफराज खान, मैट हेनरी, राहुल चाहर, जैक फॉल्केस.