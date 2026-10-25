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MS Dhoni ने RCB के लिए बोली ऐसी बात कि बजने लगी तालियां

एमएस धोनी ( ANI )

MS Dhoni on RCB: एमएस धोनी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में CSK के संघर्ष और RCB के शानदार प्रदर्शन पर बात की. साथ में उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि क्या वो IPL 2027 में खेलेंगे या नहीं. दरअसल बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर इवेंट के दौरान जब धोनी से ये पूछा गया कि पिछले दो सालों से CSK और RCB के प्रदर्शन में काफी अंतर आगया है तो धोनी ने भी ये स्वीकार किया, और कहा कि हां, पिछले दो वर्षों से चेन्नई सुपर किंग्स संघर्ष कर रही है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है.

CSK को RCB को हराने में मुश्किल क्यों आ रही है?

इवेंट के दौरन धोनी ने ये भी सवाल किया गया कि पिछले दो सालों में CSK को RCB को हराने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? जिस पर धोनी ने कहा, 'सच कहूं तो, पिछले कुछ सालों में RCB ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शानदार क्रिकेट खेला है. यही वजह है कि उन्हें सफलता मिल रही है और वे चैंपियनशिप जीत रहे हैं. पूरी RCB टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, जबकि हम उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाए और चीजें हमारे पक्ष में नहीं रहीं. उम्मीद है कि IPL 2027 में हमारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा.'