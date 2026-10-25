MS Dhoni ने RCB के लिए बोली ऐसी बात कि बजने लगी तालियां
MS Dhoni on RCB: एमएस धोनी ने CSK के संघर्ष और RCB के शानदार प्रदर्शन पर बड़ा बयान दिया है.
Published : October 25, 2026 at 11:25 AM IST
MS Dhoni on RCB: एमएस धोनी ने हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में CSK के संघर्ष और RCB के शानदार प्रदर्शन पर बात की. साथ में उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि क्या वो IPL 2027 में खेलेंगे या नहीं. दरअसल बेंगलुरु में एक हेल्थकेयर इवेंट के दौरान जब धोनी से ये पूछा गया कि पिछले दो सालों से CSK और RCB के प्रदर्शन में काफी अंतर आगया है तो धोनी ने भी ये स्वीकार किया, और कहा कि हां, पिछले दो वर्षों से चेन्नई सुपर किंग्स संघर्ष कर रही है जबकि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है.
CSK को RCB को हराने में मुश्किल क्यों आ रही है?
इवेंट के दौरन धोनी ने ये भी सवाल किया गया कि पिछले दो सालों में CSK को RCB को हराने में इतनी मुश्किल क्यों आ रही है? जिस पर धोनी ने कहा, 'सच कहूं तो, पिछले कुछ सालों में RCB ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है और शानदार क्रिकेट खेला है. यही वजह है कि उन्हें सफलता मिल रही है और वे चैंपियनशिप जीत रहे हैं. पूरी RCB टीम ने बहुत बढ़िया काम किया है, जबकि हम उस स्तर का प्रदर्शन नहीं कर पाए और चीजें हमारे पक्ष में नहीं रहीं. उम्मीद है कि IPL 2027 में हमारे लिए सब कुछ सही हो जाएगा.'
MS DHONI TALKING ABOUT RCB TEAM & THEIR PERFORMANCES. 🥹❤️ (PTI). - Dhoni said "RCB have done really really well, they have performed really well in last couple years". https://t.co/nvOqdjZaJ7— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2026
धोनी ने ये भी कहा कि हमें काफी संघर्ष करना पड़ा है, यह एक सच्चाई है, लेकिन आप इस स्थिति से कैसे बाहर निकलते हैं और एक टीम के तौर पर किन चीजों पर काम करते हैं, यह सबसे अहम है. जब हम जीत रहे थे, तब भी हमें पता था कि एक समय ऐसा आएगा जब हम हारने लगेंगे. असल में, आपके चरित्र की असली परीक्षा तब होती है जब आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे होते हैं.
उन्होंने कहा, 'उम्मीद है कि हम खिलाड़ियों को चोटिल होने से बचा पाएंगे. हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे बेहतरीन खिलाड़ी पूरे टूर्नामेंट के दौरान फिट रहें और उपलब्ध रहें, और जब टीम में ऐसे लोग हों जो अपनी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों को अच्छी तरह समझते हों, तो चीजें काफी आसान हो जाती हैं.'
MS DHONI ON HIS COMEBACK IN IPL 2027. 💛🥹 (ANI). - Can't wait for Thala Dhoni's return..!!! 🦁 https://t.co/YIOuohC3Sy— Tanuj (@ImTanujSingh) October 25, 2026
IPL 2027 में धोनी खेलेंगे या नहीं?
धोनी ने IPL 2027 में खेलने के बारे में बात की, और अपने क्रिकेट भविष्य को लेकर एक बड़ा इशारा भी दिया. धोनी ने कहा कि एक और सीजन खेलने के लिए, उन्हें दिसंबर से पहले फिटनेस टेस्ट से गुजरना होगा और अपनी शारीरिक स्थिति का आकलन करना होगा.
जब धोनी से पूछा गया कि क्या वह IPL का एक और सीजन खेलना चाहेंगे, तो उन्होंने मजाक में जवाब दिया, 'डॉक्टर बाबू, मुझे कुछ टेस्ट कराने होंगे. उसके बाद आपको मुझे एक रिपोर्ट देनी होगी और फिर मैं दिसंबर से पहले देखूंगा कि मैं एक और सीजन खेलने के लिए कितना फिट हूं.'
धोनी ने कहा कि अगर वह खेलने के लिए पूरी तरह फिट नहीं हैं, तो डॉक्टरों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका स्वास्थ्य ठीक रहे और वह एक और सीजन खेलने के लिए तैयार हों. धोनी ने खुद की तुलना एक पुरानी विंटेज कार से की और कहा कि इसे सड़कों पर सुचारू रूप से चलाने की जिम्मेदारी डॉक्टरों की होगी. उनके बयान से साफ है कि IPL में उनकी वापसी का फैसला फिटनेस जांच के बाद ही लिया जाएगा.
धोनी IPL के सबसे सफल कप्तान
बता दें कि धोनी ने IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेला. चोट और फिटनेस की समस्याओं के कारण वह पूरे सीजन से बाहर रहे थे. ऐसे में, IPL 2027 में उनकी वापसी की संभावना भी बहुत कम है. धोनी IPL इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में से एक हैं. उनकी कप्तानी में चेन्नई ने पांच बार IPL का खिताब जीता है. उन्होंने आखिरी बार 2023 में टीम को चैंपियनशिप जिताई थी. इसके बाद, 2024 में टीम की कप्तानी गायकवाड़ को सौंप दी गई.
लगातार दो आईपीएल में खराब प्रदर्शन की वजह से CSK ने आगामी सीजन से पहले अपने कोचिंग स्टाफ में भी बड़ा बदलाव किया है. उन्होंने टीम के इंडिया के पूर्व तेजगेंदबाज जहीर खान को हेड कोच नियुक्ता किया है. इसके अलावा मोहित शर्मा को बॉलिंग कोच बनाया गया है.