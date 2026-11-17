MS Dhoni का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर खत्म, अब मैदान के बाहर से बनाएंगे रणनीति
एमएस धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया था.
Published : November 17, 2026 at 5:16 PM IST
MS Dhoni IPL Journey: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान MS धोनी ने 17 नवंबर 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया. इसके साथ उनका 19 सीजन का सफर अब खत्म हो गया. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के 6 साल बाद, धोनी ने अब IPL करियर को भी अलविदा कह दिया. लेकिन वो टीम के साथ बने रहेंगे. फ्रेंचाइजी ने उनको टीन का मेंटर बना या है. जिसकी वजह से अब वो मैदान से बाहर से टीम के हेड कोच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान के साथ बैठकर टीम को जीत दिलाने के लिए रणनिती बनाएंगे.
एमएस धोनी की कप्तानी में CSK ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने CSK को 10 बार IPL फाइनल तक पहुंचाया, और पांच बार खिताब (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) अपने नाम किया. जो उनकी शानदार कप्तानी का सबूत है. इसके अलावा, उनकी कप्तानी में CSK ने 2 बार चैंपियंस लीग का भी खिताब जीता.
धोनी की IPL टीम
2008 में IPL के पहले सीजन में CSK ने धोनी को एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर चुना था. वे 2008 से 2015 तक CSK के लिए खेले. 2016 और 2017 में जब CSK को दो साल के लिए सस्पेंड किया गया था, तब धोनी 'राइजिंग पुणे सुपरजायंट' के लिए खेले. हालांकि, 2018 में वे वापस CSK में लौट आए और इस साल तक टीम का हिस्सा रहे. धोनी 2024 तक टीम के कप्तान रहे, जिसके बाद यह जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी गई.
MS धोनी की IPL उपलब्धियां
- बतौर कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा सबसे ज्यादा IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं
- CSK को दो बार चैंपियंस लीग T20 का खिताब जिताया
- IPL इतिहास में एक विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच (158) लेने का रिकॉर्ड
- IPL इतिहास में किसी विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा स्टम्पिंग (47)
- कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच (226)
- 2023 में IPL में 250 मैच खेलने वाले धोनी पहले खिलाड़ी बने
एमएस धोनी का IPL करियर
एमएस धोनी ने अपने आईपीएल करियर में 278 मैच खेले. जिसमें उन्होंने 38.30 का औसत और 137.45 की स्ट्राइक रेट से कुल 5439 रन बनाए. उनके नाम आईपीएल में 24 अर्धशतक भी हैं.
कप्तान के रूप में धोनी का IPL फाइनल
- 2008 फाइनल: CSK राजस्थान रॉयल्स से हार गई
- 2010 फाइनल: CSK ने मुंबई इंडियंस को हराया (पहला खिताब जीता)
- 2011 फाइनल: CSK ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हराया (दूसरा खिताब जीता)
- 2012 फाइनल: CSK कोलकाता नाइट राइडर्स से हार गई
- 2013 फाइनल: CSK मुंबई इंडियंस से हार गई
- 2015 फाइनल: CSK मुंबई इंडियंस से हार गई
- 2018 फाइनल: CSK ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराया (तीसरा खिताब जीता)
- 2019 फाइनल: CSK मुंबई इंडियंस से हार गई
- 2021 फाइनल: CSK ने कोलकाता नाइट राइडर्स को हराया (चौथा खिताब जीता)
- 2023 फाइनल: CSK ने गुजरात टाइटंस को हराया (पांचवां खिताब जीता)
एमएस धोनी की IPL फीस
- 2008 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹6.03 करोड़
- 2009 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹7.32 करोड़
- 2010 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹6.88 करोड़
- 2011 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹8.16 करोड़
- 2012 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹8.74 करोड़
- 2013 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹9.57 करोड़
- 2014 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹12.5 करोड़
- 2015 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹12.5 करोड़
- 2016 - राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स - ₹12.5 करोड़
- 2017 - राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स - ₹12.5 करोड़
- 2018 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹15 करोड़
- 2019 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹15 करोड़
- 2020 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹15 करोड़
- 2021 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹15 करोड़
- 2022 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹12 करोड़
- 2023 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹12 करोड़
- 2024 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹12 करोड़
- 2025 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹4 करोड़ (अनकैप्ड)
- 2026 - चेन्नई सुपर किंग्स - ₹4 करोड़ (अनकैप्ड)
एमएस धोनी का इंटरनेशनल करियर
एमएस धोनी ने 2020 में इंटरनेशनल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था. उन्होंने भारतीय टीम को तीन ICC खिताब जिताए, जिसमें वनडे वर्ल्ड कप 2011, टी20 वर्ल्ड कप 2007 और चैंपियंस ट्रॉफी 2013 शामिल है. धोनी ने अंतरराष्ट्रीय करियर को अलविदा कहने से पहले, वनडे में 50.57 की औसत से 10773 रन बनाए, जिसमें 10 शतक शामिल हैं, टेस्ट में 38.09 की औसत से 4876 रन और T20I में 37.60 की औसत से 1617 रन बनाए.
धोनी ने खेले 19 फाइनल
कुल मिलाकर धोनी ने अपने क्रिकेट करियर में कुल 19 फाइनल खेले है, जिसमें 10 आईपीएल, 2 चैंपियनस लीग, 7 मल्टीनेशन आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल शामिल हैं. इन 19 फाइनल में से 13 फाइनल में धोनी को जीत मिली.