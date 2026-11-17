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MS Dhoni का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर खत्म, अब मैदान के बाहर से बनाएंगे रणनीति

MS Dhoni का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर खत्म ( IANS )

MS Dhoni IPL Journey: चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) के पूर्व कप्तान MS धोनी ने 17 नवंबर 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) को अलविदा कह दिया. इसके साथ उनका 19 सीजन का सफर अब खत्म हो गया. इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने के 6 साल बाद, धोनी ने अब IPL करियर को भी अलविदा कह दिया. लेकिन वो टीम के साथ बने रहेंगे. फ्रेंचाइजी ने उनको टीन का मेंटर बना या है. जिसकी वजह से अब वो मैदान से बाहर से टीम के हेड कोच पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज जहीर खान के साथ बैठकर टीम को जीत दिलाने के लिए रणनिती बनाएंगे.

एमएस धोनी की कप्तानी में CSK ने शानदार खेल का प्रदर्शन किया. उन्होंने CSK को 10 बार IPL फाइनल तक पहुंचाया, और पांच बार खिताब (2010, 2011, 2018, 2021, 2023) अपने नाम किया. जो उनकी शानदार कप्तानी का सबूत है. इसके अलावा, उनकी कप्तानी में CSK ने 2 बार चैंपियंस लीग का भी खिताब जीता.

MS Dhoni का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर खत्म (IANS) धोनी की IPL टीम

2008 में IPL के पहले सीजन में CSK ने धोनी को एक प्रमुख खिलाड़ी के तौर पर चुना था. वे 2008 से 2015 तक CSK के लिए खेले. 2016 और 2017 में जब CSK को दो साल के लिए सस्पेंड किया गया था, तब धोनी 'राइजिंग पुणे सुपरजायंट' के लिए खेले. हालांकि, 2018 में वे वापस CSK में लौट आए और इस साल तक टीम का हिस्सा रहे. धोनी 2024 तक टीम के कप्तान रहे, जिसके बाद यह जिम्मेदारी ऋतुराज गायकवाड़ को सौंप दी गई. MS धोनी की IPL उपलब्धियां बतौर कप्तान एमएस धोनी और रोहित शर्मा सबसे ज्यादा IPL खिताब जीतने वाले खिलाड़ी हैं

CSK को दो बार चैंपियंस लीग T20 का खिताब जिताया

IPL इतिहास में एक विकेटकीपर के तौर पर सबसे ज्यादा कैच (158) लेने का रिकॉर्ड

IPL इतिहास में किसी विकेटकीपर द्वारा सबसे ज्यादा स्टम्पिंग (47)

कप्तान के तौर पर सबसे ज्यादा मैच (226)

2023 में IPL में 250 मैच खेलने वाले धोनी पहले खिलाड़ी बने एमएस धोनी का IPL करियर

एमएस धोनी ने अपने आईपीएल करियर में 278 मैच खेले. जिसमें उन्होंने 38.30 का औसत और 137.45 की स्ट्राइक रेट से कुल 5439 रन बनाए. उनके नाम आईपीएल में 24 अर्धशतक भी हैं. MS Dhoni का बतौर खिलाड़ी क्रिकेट करियर खत्म (IANS)