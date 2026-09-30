ETV Bharat / sports

उधार की बंदूक और टीन के डिब्बों पर लगाती थीं निशाना, अब एशियन गेम्स में चैंपियन बनीं नीरू, चीन को हराकर जीता गोल्ड

शूटर नीरू व मनीषा ( Source- ANI )

भोपाल : मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की प्लेयर नीरू ने एशियन गेम्स में महिला ट्रैप में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है. वहीं, भोपाल की मनीषा कीर ने भी सिल्वर मेडल जीता है. दोनों ही मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं. नीरू मूल रूप से हरियाणा के जींद की रहने वाली है, लेकिन पिछले 7 सालों से उनका परिवार शिवपुरी में रह रहा है. वह भोपाल में मध्यप्रदेश शूटिंग अकादमी की खिलाड़ी हैं. एशियन गेम्स के दस दिन पहले तक बीमारी के चलते नीरू के खेलने पर भी संशय था, लेकिन कमजोरी के बाद भी वे जापान पहुंचीं और गोल्ड पर निशाना लगाया. इसी के साथ वे भारत की पहली महिला ट्रैप चैंपियन बन गई हैं.