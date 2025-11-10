दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन 4 भारतीय बल्लेबाजों पर होगा दारोमदार, WTC में बनाए सबसे ज्यादा रन
आज हम आपको उन भारतीय बल्लेबाजों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने डब्ल्यूटीसी 2025-27 में सबसे ज्यादा रन टीम के लिए बनाए हैं.
Published : November 10, 2025 at 1:59 PM IST
हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 से लेकर 18 नवंबर तक खेला जाने वाला है. ये मैच शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया टेम्बा बावुमा की दक्षिण अफ्रीका के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में खेलती हुई नजर आएगी. इस मैच की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी. इस मैच से पहले आज हम आपको उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 चक्र में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने हैं.
1 - शुभमन गिल : भारत के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 7 मैचों की 13 पारियों में 5 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 946 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले ले 107 चौके और 15 छक्के निकले हैं.
2 - केएल राहुल : टीम इंडिया के अनुभवी और सलामी बल्लेबाज केएल राहुल डब्ल्यूटीसी 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाजों की लिस्ट में दूसरे स्थान पर आते हैं. राहुल ने 7 मैचों की 13 पारियों में 3 शतक और 3 अर्धशतकों के साथ 728 रन बना चुके हैं.
3 - यशस्वी जायसवाल : भारत के बाएं हाथ के सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल डब्ल्यूटीसी 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले तीसरे भारतीय बल्लेबाज बने हुए हैं. यशस्वी ने 7 मैचों की 13 पारियों में 3 शतक और 2 अर्धशतकों के साथ 630 रन बनाए हैं. उनके नाम 94 और 4 छक्के भी दर्ज हैं.
4 - रविंद्र जडेजा : इंडियन क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा भारत के लिए डब्ल्यूटीसी 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वालों के मामले में चौथे स्थान पर बने हुए हैं. जडेजा ने 7 मैचों की 11 पारियों में 2 शतक और 5 अर्धशतकों के साथ 620 रन बना चुके हैं.