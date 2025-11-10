ETV Bharat / sports

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ इन 4 भारतीय बल्लेबाजों पर होगा दारोमदार, WTC में बनाए सबसे ज्यादा रन

भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ( IANS )

हैदराबाद : भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच 14 से लेकर 18 नवंबर तक खेला जाने वाला है. ये मैच शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया टेम्बा बावुमा की दक्षिण अफ्रीका के साथ कोलकाता के ईडन गार्डन में खेलती हुई नजर आएगी. इस मैच की शुरुआत सुबह 9:30 बजे से होगी. इस मैच से पहले आज हम आपको उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-2027 चक्र में अब तक सबसे ज्यादा रन बनाने हैं. 1 - शुभमन गिल : भारत के कप्तान और मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज शुभमन गिल टीम इंडिया के लिए डब्ल्यूटीसी 2025-27 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं. उन्होंने 7 मैचों की 13 पारियों में 5 शतक और 1 अर्धशतक की मदद से 946 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले ले 107 चौके और 15 छक्के निकले हैं. शुभमन गिल (IANS)