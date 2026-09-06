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सचिन से मंधाना तक: क्रिकेट के चार वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में से तीन पर भारतीय खिलाड़ियों का कब्जा

दिलचस्प बात यह है कि इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पुरुष खिलाड़ी और सबसे ज्यादा रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी दोनों भारत से हैं. इसी तरह महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने का रिकॉर्ड भी अब एक भारतीय खिलाड़ी के नाम है.

ये भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. क्योंकि जिस तरह से पुरुष क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर ने बल्ले से ऐसा रिकॉर्ड बनाया जिसे पार करना आज भी बेहद मुश्किल नजर आता है, वहीं महिला क्रिकेट में स्मृति मंधाना और दीप्ति शर्मा ने भारतीय क्रिकेट का नाम विश्व रिकॉर्ड की किताबों में दर्ज करा दिया है.

मंधाना हाल ही खेले गए एक मैच में हांगकांग के खिलाफ शानदार 124 रनों की पारी खेली थी. जिसकी वजह वो महिला टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक (18) लगाने वाली बल्लेबाज बन गई. साथ में वो महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाली बल्लेबाज भी बन गईं.

हैदराबाद: भारतीय महिला टीम इन दिनों दुबई में एशिया कप खेल रही है. जहां वो ग्रुप के तीनों मैच जीतकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है. टूर्नामेंट में खिलाड़ी शानदार खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं. खास तौर से टीम की सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना और स्पिनर दीप्ति शर्मा.

पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन: 34357 - सचिन तेंदुलकर (भारत)

पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट: 1347 - मुथैया मुरलीधरन (श्रीलंका)

महिलाओं के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन: 10880 - स्मृति मंधाना (भारत)

महिलाओं के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट: 362 - दीप्ति शर्मा (भारत)

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन

सचिन तेंदुलकर: 34357 रन

भारतीय क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को भगवान का दर्जा दिया जाता है. उन्होंने ये दर्जा खुद से नहीं बल्कि अपने बैट से रन बनाकर कमाया है. उनके नाम पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने टेस्ट, वनडे और टी20 इंटरनेशनल को मिलाकर कुल 34357 रन बनाए.

सचिन तेंदुलकर ने 1989 में केवल 16 साल की उम्र में ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था. इसके बाद लगभग ढाई दशक तक उन्होंने दुनिया के तमाम गेंदबाजों पर अपना दबदबा कायम रखा. उनके नाम 100 इंटरनेशनल शतक हैं, जिसमें टेस्ट में 51 और वनडे में 49 शतक हैं. सचिन टेस्ट और वनडे दोनों में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज भी हैं. उनके नाम 200 टेस्ट और 463 वनडे खेलने का रिकॉर्ड भी है.

स्मृति मंधाना: 10880 रन

महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड स्मृति मंधाना ने नाम है. उन्होंने पूर्व भारतीय कप्तान मिताली राज के 10868 इंटरनेशनल रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है. यह 30 साल की मंधाना का लिए खास उपलब्धि है.उनके नाम महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में 18 शतक भी हैं, जो अब इस प्रारूप में सर्वाधिक हैं. मंधाना अभी काफी समय तक खेलती हुई नजर आएंगी, जिससे वो अपने खाते में और ज्यादा रन जोड़ देंगी, जिसको तोड़ना किसी के लिए आसान नहीं होगा. मंधाना के 120 वनडे में 5411 रन, 9 टेस्ट में 788 रन और 174 टी20 में 4690 रन हैं.

इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट

विकेटों के किंग मुरलीधरन

जहां बल्लेबाजी में सचिन का नाम सबसे ऊपर है तो वहीं गेंदबाजी में श्रीलंका के महान ऑफ स्पिनर मुथैया मुरलीधरन का दबदबा है. पुरुषों के इंटरनेशनल क्रिकेट में मुरलीधरन ने कुल 1347 विकेट हासिल किए है. जो सर्वाधिक विकेट का रिकॉर्ड है. उन्होंने टेस्ट में 800 और वनडे में 534 विकेट चटकाए. जबकि टी20 में वो केवल 12 विकेट ही ले पाए. क्योंकि वो केवल 12 टी20 इंटरनेशनल मैच ही खेल पाए.

दीप्ति शर्मा के नाम बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड

भारतीय महिला क्रिकेट में जहां बल्लेबाजी में मंधाना का नाम आता है तो वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा का नाम सबसे आगे आता है. उन्होंने 2026 में झूलन गोस्वामी के 355 विकेट के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए महिला इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया. इसके बाद एशिया कप में थाईलैंड के खिलाफ तीन विकेट लेकर उनका कुल आंकड़ा 362 विकेट तक पहुंच गया. उनके 362 विकेट में 25 टेस्ट, 166 वनडे और 171 टी20 इंटरनेशनल विकेट शामिल हैं.